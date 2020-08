Primarul Robert Negoiță face primul pas pentru construirea pasajului gigantic de sub bulevardul Unirii: Consiliul local decide miercuri dacă aprobă cheltuirea a peste 865 milioane lei pentru proiect

”Pe Bulevardul Unirii, tronsonul Piaţa Alba Iulia - Piaţa Unirii, se propune amenajarea unei zone exclusiv pietonală, la nivelul solului, pe întreaga tramă stradală, energic şi intens înverzită, ce poate acomoda diferite activităţi de petrecerea timpului liber şi/sau economice, cu devierea circulaţiei auto şi mutarea zonelor de parcare exclusiv pentru autoturisme, pe trei niveluri subterane. Realizarea obiectivului de investiţii presupune şi lucrări de deviere a tuturor reţelelor subterane din amplasament, care intră în incidenţă cu obiectivul proiectului. Pe amplasamentul destinat construirii obiectivului de investiţii există tipuri de utilităţi ce vor trebui relocate, astfel încât să se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demarării lucrărilor pentru pasajele rutiere subterane”, se arată în raportul de specialitate al hotărârii.







În document este explicat și de ce face instituția acest pasaj.







”Primăria Sectorului 3 s-a preocupat permanent de găsirea unor soluţii pentru fluidizarea circulaţiei rutiere şi pietonale pe arterele de circulaţie, fapt pentru care a realizat o serie de investiţii care au avut ca scop atât creşterea numărului locurilor de parcare, cât şi aamenajarea, din punct de vedere urbanistic, a unor zone din Sectorul 3. Totodată, urmând exemplul marilor metropole, Bucureştiul şi, implicit, Sectorul 3, trebuie să se alinieze mişcării generale de reducere semnificativă a poluării şi de creştere a spaţiilor verzi. Luând în considerare aceste aspectele, Primăria Sectorului 3 îşi propune realizarea obiectivului de investiţii „Amenajarea unei structuri urbane integrată natural prin reorganizarea traficului auto pe Bd. U nirii- Tronson Piaţa Unirii - Piaţa Alba Iulia, sector 3, Bucureşti””, se arată în anexele proiectului de hotărâre.







Ana Galbenu, consilier USR Sector 3, este de părere că acest pasaj trebuie realizat de Primăria Capitalei.







Primăria Sectorului 3 a mai executat lucrări pe bd. Unirii fără ca artera să îi fie transmisă în administrare.







Costul pasajului este uriaș raportat la bugetul Primăriei Sectorului 3 pe anul 2020 - 1,7 miliarde lei.Principala problemă este că bulevardul se află în administrarea Primăriei Capitalei, iar Sectorul 3 nu poate investi în ceva ce nu îi aparține, potrivit legii. La finalul anului 2019, Consiliul General al Municipiului București a aprobat un protocol de colaborare între Primăria Sectorului 3 și Administrația Străzilor București ”în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea și întreținerea ți amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 3”. Însă nu se specifică ce artere fac parte din protocol și dacă se referă și la construirea unui pasaj. "Primarul Robert Negoiță vrea sa cheltuie din nou banii publici ai cetățenilor din sectorul 3 pe un proiect de infrastructura ce ține de Primăria Capitalei, primărie care are un buget pentru astfel de investiții. Nu mai zic ca un proiect de anvergura asta nu se pune pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare din senin ci se dezbate pe larg cu cetățenii și se organizează concurs de proiecte dacă aceștia stabilesc că e o investiție pe care și-o doresc", a declarat Ana Galbenu pentru HotNews.ro.Curtea de Conturi a constatat un prejudiciu de peste 6 milioane de lei la Primaria sectorului 3 in anul 2013, potrivit unui document obținut de HotNews.ro. Din aceasta suma, peste 777.000 s-au cheltuit pentru amenajarea trotuarelor de pe bulevardul Unirii, unde a fost desființată o banda de spațiu verde si s-au pus pergole roz mov si albe, Curtea sesizând ca investiția s-a făcut deși artera era în administrarea Primariei Capitalei, nu a Primariei sector 3. HotNews.ro a scris in mai multe rânduri despre acest subiect.