Primarul Gabriela Firea vrea să acorde un un stimulent financiar de 1.000 de euro persoanelor care s-au vindecat de COVID-19 pentru a dona plasmă

Primarul Gabriela Firea vrea să acorde un stimulent financiar în cuantum de 1.000 de euro persoanelor care s-au vindecat de COVID-19 pentru a dona plasmă. Proiectul va fi pus pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu General de joi, iar măsura este menită să crească numărul donatorilor. Plasma va fi folosită pentru tratarea pacienților infectați cu Covid și care se află în stare foarte gravă.







Primarul susține că astfel va crește numărul donatorilor.







”Pacienții cu forme grave de Covid-19 au nevoie urgență de transfuzii cu plasmă de la pacienții vindecați, care au dezvoltat anticorpi. Cei aproape 30.000 de pacienți trecuți prin infecția Sars-Cov-2 ar putea să-i salveze pe cei care au forme mai dificile. Toate țările din lume duc o bătălie acerbă pentru a salva cât mai multe vieți. S-au creat, deja, programe naționale pentru stimularea donării de plasmă. În România, din păcate, nu există un astfel de program concret. Doar lamentările Ministerului Sănătății că pacienții vindecați nu prea vor să doneze (până în 400 au donat, din 30.000 vindecați). Am scris un proiect dedicat acestei nevoi stringente, împreună cu medicii de la Administrația Spitalelor, pe care îl voi adauga joi pe Ordinea de zi a Consiliului General”, a scris Gabriela Firea pe pagina de Facebook.”În esență, este vorba despre convingerea cât mai multor pacienți tratați să fie salvatorii celor care suferă, prin întâlniri, discuții, argumente umanitare. În plus, la acest efort vom adauga și un stimulent financiar în cuantum de 1.000 de euro, sub forma tichetelor de masă și/sau cadou, din care donatorii pot procura medicamente (vitamine, minerale), alimente necesare revenirii tonusului dar și alte produse necesare. Suntem în pandemie, deci într-o situație excepțională. Chiar dacă, în timpuri normale, legislația privind donarea nu prevede și stimulente financiare, acum suntem într-o situație de excepție. Prin urmare, este nevoie de o excepție de la lege, pentru a salva cât mai multe vieți”, a mai scris Gabriela Firea.