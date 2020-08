​​FOTOGALERIE Restanțele primarului Gabriela Firea, Episodul 2: Șapte case superbe din Bucureștiul vechi, demolate cu autorizație dată de Primăria Capitalei

Doar în ultima lună, două vile neoromânești, una din cartierul Cotroceni, alta de pe strada Pache Protopopescu, au fost puse la pământ cu autorizație de demolare dată de primarul Gabriela Firea. Acesta este însă doar vârful icebergului. În ciuda promisiunilor din campania electorală că va proteja patrimoniul construit, îl ultimii 4 ani mai multe clădiri superbe din Bucureștiul vechi au dispărut una după alta. Totul cu ajutorul Direcției de Cultură București/Ministerul Culturii, instituția care trebuie să protejeze clădirile de patrimoniu, dar s-a transformat în groparul lor. HotNews.ro vă prezintă câteva exemple de case demolate în ultimii ani, cu permisiunea celor două instituții.







Ajutați-ne să completăm tabloul! Dacă în ultimii ani au fost demolate clădiri de patrimoniu din cartierul vostru, vă rugăm să ne trimiteți adresa și imagini în formularul de la finalul textului.









Pache Protopopescu 33-35









Tot Primăria Capitalei a dat aviz de urbanism preliminar pentru construirea unui ansamblu rezidențial cu blocuri de 6 etaje pe teren. Bulevardul este zonă protejată.











După demolare:









Pașii următori pentru aprobarea PUZ-ului sunt obținerea avizului de urbanism, aviz de la Ministerul Culturii, aprobarea în Consiliul General.





Într-un punct de vedere transmis HotNews.ro, reprezentanții municipalității spun că autorizația de demolare a fost emisă legal.







Joliot Curie 22









În loc, proprietarul vrea să construiască un bloc cu parter și 3 etaje. Potrivit panoului de șantier, autorizația de demolare a fost emisă pe 29 martie 2019 de Primăria Capitalei. Beneficiarul autorizației de demolare este firma CDM Galvan SRL.















Sursa foto: Iulia Stanciu, Răzvan Luscos, Asociația InCotroceni, Google Maps



Într-un răspuns trimis la solicitarea HotNews.ro, reprezentanții Primăriei Capitalei spun că au dat autorizația de demolare în baza unui aviz dat de Ministerul Culturii în 2012.







”Primăria Municipiului București a emis, în anul 2013, Autorizaţia de Desființare nr. 248 din 09.05.2013 și Autorizația de Construire nr. 358 din 17.06.2013, pentru executarea lucrărilor de desfiinţare a unei clădiri de locuit în regim de înălţime Sp+P+1E+M și garaj și, respectiv, de construire a unui imobil cu funcţiunea locuire colectivă cu regim de înălţime S+P+3E, pentru imobilul din strada Dr. J. Curie nr 22. Aceste autorizații au la bază avizul nr. 223/Z/31.10.2012 emis de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția Patrimoniu Cultural, cât și celelalte avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism. În martie 2019, Direcția Urbanism a emis Autorizația de desfiintare nr. 176 și Autorizația Construire nr. 177 pentru imobilul din strada Dr. J. Curie nr 22, respectând în totalitate legislația în vigoare. Facem precizarea că este vorba de reautorizarea, conform articolului 7 din Legea nr. 50/1991, a actelor de urbanism emise inițial în anul 2013, menționate mai sus”, se arată în răspunsul transmis de municipalitate.







Cartierul Cotroceni este zonă protejată și este unul dintre cele mai valoroase din București.







Licurg 2





Imobilul a fost pus la pământ în iunie 2020. După cum arăta, cel mai probabil a fost construit înainte de anul 1900.















Autorizația de desființare a fost dată de Primăria Capitalei pe 26.09.2019, beneficiar fiind Mars Build SRL. În loc va fi construit un bloc de locuințe cu parter și 3 etaje, autorizația fiind eliberată de municipalitate pe 19.02.2020.

Maria Rosetti 4





În aprilie 2020, o casă construită în urmă cu peste 100 de ani, pe strada Maria Rosetti nr.4 a fost demolată parțial pentru a face loc unul bloc cu 5 etaje. Din casa veche au rămas doi pereți.







Clădirea a fost construită în 1903 și a fost locuința lui Ștefan Nenițescu, unul din cei mai importanți critici și istorici de artă români. Autorizația a fost dată pe 18.11.2019 de Primăria Capitalei.











Sursa Foto: Facebook/ Salvati Bucureștiul



La această adresă se afla o casă construită în urmă cu circa 100 de ani. Și aceasta a dispărut peste noapte, nu știm exact când, dar autorizația de demolare a fost emisă de Primăria Capitalei pe 19.02.2020 , beneficiar fiind Ali Attar Haitham.











Muzeul Zambaccian 15









Autorizația de demolare a fost dată de Primăria Capitalei pe 18 martie, la câteva săptămâni după ce Planul Urbanistic Zonal care proteja zona de rechinii imobiliari a expirat, iar primarul Gabriela Firea nu a pus pe ordinea de zi a ședințelor de Consiliu General un proiect de prelungire a acestuia, inițiat de USR, pentru a apăra patrimoniul construit.







































Fostul azil în 2011; Foto: Florin Bălteanu





Demolarea din 2018















În locul azilului s-a construit un ansamblu de locuințe cu înălțimea maximă de trei etaje. Beneficiarul investiției este SC 3Z RESIDENCE SRL.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Primăriei Capitalei, pentru adresa bd. Pache Protopopescu nr. 33-35 este în procedură de aprobare un Plan Urbanistic Zonal care prevede construirea unui ansamblu de locuințe colective, servicii, birouri cu blocuri de până la 6 etaje pe teren (două subsoluri, parter, 4etaje - etajele 5 și 6 retrase), înălțime 25 m. Beneficiar este Rocon Grup SRL, iar proiectant URBE 2000, arhitect Constantin Enache.Potrivit regulamentului zonei protejate, înălțimea maxim admisă este 19 m.”Autorizația de desființare a fost emisă cu respectarea tuturor prevederilor legale, inclusiv aviz pentru desființare emis de către Ministerul Culturii. Avizul Ministerului Culturii este așadar evident si obligatoriu, făcând parte din dosar. Avizul de oportunitate emis de Primăria Capitalei reprezintă o transcriere a prevederilor din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zone Protejate municipiul București, aprobat de Consiliul General în anul 2000. Acest regulament de urbanism prevede pentru zona bulevardului Pache Protopopescu o înălțime la cornișă de 19 m, precum și posibilitatea executării a două niveluri retrase față de aliniamentul stradal. Menționăm că această documentație este în faza de aviz de oportunitate, primul din cele trei documente care se supun, conform legii, dezbaterii publice”, se arată în punctul de vedere transmis de Primăria Capitalei.În loc va fi construit un bloc de 5 etaje, între cele două blocuri de 6 respectiv 8 etaje din imagine. PUZ-ul a fost propus de Firea și votat de Consiliul General în decembrie 2016, autorizația a fost emisă de Firea în noiembrie 2019. Acesta are și aviz de la Ministerul Culturii - Direcția pentru Cultură a Municipiului București.INDICATORI URBANISTICI AVIZATI:- POTpropus=max. 75%,- CUTpropus=max. 4 mpADC/mpteren,- Hmax.=22,00m pentru RHmax.= S+P+5Er, cu respectarea Codului Civil;- desființarea parțială a construcției existente Sp+P+Mp, rezultând un imobil cu regim de inaltime RHmax.= S+P+5Er;Terenul are o suprafață de 320 mp, iar casa avea o amprentă la sol de 158 mp, cu subsol, parter si pod.Casa a fost construita in 1903 si de atunci nu a suferit mari modificări, însă nu a fost clasata pe lista monumentelor istorice.În Planul Urbanistic al Zonei protejate casa avea grad mediu de protecție, adică erau posibile intervenții pe clădire, însă nu demolarea ei.