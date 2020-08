UPDATE Costică Constanda a blocat conturile Primăriei Capitalei / Reacția Gabrielei Firea

1. Cumpăr o parte din fosta mea proprietate, Satul Francez, căreia îi cunoşteam situaţia juridică, sau

2. Să scoată Primăria la licitaţie întreaga proprietate ( tot Satul Francez ) pentru a produce lichidităţi şi astfel să-mi plătească banii sau o mare parte din banii pe care mi-i datorează.

S-au înregistrat 26 de voturi "pentru" şi zece abţineri, însă pentru a fi adoptat proiectul era nevoie de votul favorabil a cel puţin două treimi din numărul total (51) al consilierilor municipali în funcţie.

„În cadrul PMB, există o comisie mandatată de către primarul general să poarte negocieri cu mine şi avocaţii mei, în vederea identificării unor soluţii pentru stingerea datoriilor pe care Municipalitatea le are faţă de mine. Această comisie a dorit să salveze o parte cât mai mare a lichidităţii bugetare şi astfel a oferit, în schimbul sumelor datorate, terenuri şi alte bunuri aflate în proprietatea privată a Primăriei Capitalei. Necunoscând situaţia juridică a proprietăţilor Primăriei oferite în schimbul banilor, am ales două variante:Totul era valabil sub condiţia obţinerii aprobării Consiliului General a uneia din aceste variante. Niciuna din aceste propuneri nu a fost agreată de către CGMB. Am înţeles că Primăria nu are lichidităţi pentru a-şi plăti datoriile faţă de mine, dar faptul că nu vrea să renunţe la niciuna din miile de proprietăţi pe care le deţine, m-a determinat să blochez conturile acestei instituţii", a declarat, pentru Mediafax , omul de afaceri Costel Constanda.Firea: „Este o situație dificilă pentru București”Primarul Gabiela Firea a reacționat la scurt timp după anunțul lui Constanda, anunțând că va supune votului Consiliului General, pentru a cincea oară, proiectul care ar împiedica executarea.„Este o situație dificilă pentru București, trebuie să punem în aplicare o sentința definitivă și irevocabilă a instanței, pronunțata în anul 2019, după procese care au durat 20 de ani. Sunt decizii pe care nu le-am luat noi, dar pentru care trebuie să plătim. Municipiul București trebuie să-i returneze lui Costică Constanda 115 milioane euro, ceea ce reprezintă 20% din bugetul anual al Capitalei. Deși am luat toate măsurile prevăzute de legislația în vigoare și am făcut deja plăți eșalonate de aproximativ 17 milioane euro, am ajuns în situația în care Costică Constanda a pus poprire pe conturile Municipiului București. Pentru a ieși din această situație de criză, voi supune din nou aprobării CGMB, în următoarea ședință, un proiect de hotărâre care să remedieze această problemă”, a spus primarul general.”.Proiectul privind darea în plată a unei părţi din Satul Francez, având în vedere obligaţiile către Maria şi Costică Constanda, a fost respins, marţi, pentru a patra oară de Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB).Propunerea Primăriei Capitalei este de a-i da lui Costică Constanda o bucată de circa 11.000 mp din Satul Francez, care ar valora circa 35 milioane de euro, pentru a scăpa de executarea silită. Din datoria de 115 milioane de euro, pentru care există hotărăre judecătorească definitivă, municipalitatea a plătit doar circa 17 milioane de euro, și dacă ar da bucata de teren din Satul Francez, tot mai rămâne cu peste 60 milioane de euro de plată.CGMB a mai respins proiectul pe 15, 29 şi 30 iulie. În forma propusă spre adoptarea CGMB marţea aceasta proiectul a fost însoţit şi de un raport de evaluare privind partea din Satul Francez ce urma să fie dată în plată. Proiectul stipula că se însuşeşte acest raport de evaluare.În plus, proiectul a cuprins şi un amendament ce a fost adoptat de consilierii generali în şedinţa CGMB de marţi care adăuga prevederi conform cărora această dare în plată se aprobă sub condiţia încetării de către creditori până la data de 31 decembrie 2020 a oricăror acte de executare silită făcute în baza titlurilor executorii."Este bine că a aflat o ţară întreagă că USR, prieten cu PNL, au interese patrimoniale. (...) Noua clasă politică iată de fapt cine sunt, oameni care au interese în mafia imobiliară, oameni care au interese să se blocheze contul Primăriei Capitalei", a declarat primarul general, Gabriela Firea, după respingerea proiectului de CGMB.La începutul şedinţei CGMB, ea a precizat că sunt puse în pericol serviciile de utilitate publică ale Capitalei."Am convocat astăzi din nou o şedinţă extraordinară de îndată pentru a lua împreună o decizie (...) în legătură cu anunţul făcut de omul de afaceri Costică Constanda, care are de primit 115 milioane de euro, de a executa contul Primăriei Capitalei, în cazul în care nu primeşte această sumă. Propunerea pe care ne-au făcut-o avocaţii domniei sale este aceea ca, pentru o parte din această sumă, să fie aprobată o dare în plată, în speţă un teren din Cartierul Francez. (...) Practic noi acum trebuie să reparăm oalele sparte acum 16 - 17 ani, pentru că au fost alţi primari generali la acel moment, alţi consilieri generali. (...) Sunt puse în pericol serviciile de utilitate publică ale Capitalei, (...) plăţile pentru toate şantierele deschise în municipiul Bucureşti, de asemenea, aprovizionarea cu materiale sanitare şi dotările care trebuie să aibă loc în această perioadă în toate spitalele din Capitală", a afirmat Firea.Aceasta a spus că banii Municipalităţii sunt foarte puţini faţă de nevoile Capitalei şi că instituţia primeşte o "sumă infimă" de la Ministerul Finanţelor."Am auzit astăzi un candidat la Primăria Capitalei (n.r. - Nicuşor Dan) care a afirmat că puteam să rezolvăm problema mai demult, în sensul să punem bani deoparte, (...) astfel încât să avem sume suficiente pentru a plăti aceste despăgubiri. Îl informez pe acest candidat că prin Legea bugetului de stat nu există un capitol Bani deoparte (...) pentru posibile sentinţe judecătoreşti. (...) A mai făcut acest candidat la Primărie o afirmaţie, anume că sunt bani destui la Primăria Capitalei, trebuie să mai renunţăm la anumite cheltuieli şi să plătim aceste executări. Aş vrea să ştiu la care cheltuieli să renunţăm, pentru că, din suma primită prin Legea bugetului de stat lunar cota care ne este cuvenită jumătate din aceasta merge către subvenţiile la transportul public în comun şi la termoficare. Îl somez public pe acest candidat să spună dacă vrea să renunţăm la subvenţiile pentru transportul public în comun, de mâine să coste un bilet 6-7 lei, practic asta ar putea să se întâmple dacă am renunţa la subvenţii sau factura la întreţinere să explodeze", a arătat Firea.Consilierul general PNL Stelian Bujduveanu a cerut să îi fie trimisă corespondenţa între reprezentanţii Primăriei Capitalei şi avocaţii lui Constanda, iar în legătură cu raportul de evaluare a întrebat dacă s-a solicitat o tragere la sorţi a unui evaluator independent care să realizeze verificarea evaluării.Directorul Direcţiei Juridic din cadrul Primăriei Capitalei, Adrian Iordache, i-a replicat că face o confuzie. "Se trag la sorţi experţii în cadrul instanţei de judecată, aici vorbim de o firmă de evaluare (...) aflată sub contract cu Municipiul Bucureşti", a precizat Adrian Iordache.Consilierul general USR Ana Ciceală a spus că este greu de luat decizii când iniţiatorii pun pe masa CGMB proiecte de hotărâre, vorbesc, dar nu aduc documente.Ea a informat că grupul USR din CGMB a cerut duminică un set de documente, printre care se numără: rapoarte financiare privind disponibilităţile băneşti ale Primăriei Capitalei, corespondenţa purtată de reprezentanţii Municipalităţii cu familia Constanda şi avocaţii acesteia pentru a vedea cum s-au desfăşurat negocierile, rapoarte de întemeiere a propunerii de a da în plată."Am întrebat de ce au fost irosiţi banii prin capitalizarea companiilor municipale", a adăugat Ciceală.În replică, Firea a subliniat că este în beneficiul bucureştenilor să existe companiile municipale şi că datorită lor Primăria a făcut economii foarte mari, a investit pentru bucureşteni, iar lucrările sunt de foarte bună calitate.Consilierul general USR Bogdan Stroe a afirmat că preţul în Satul Francez e posibil să fie mult mai mare decât ce este prevăzut în raportul de evaluare. În opinia sa, este nevoie de mai multe evaluări independente.