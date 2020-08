Firea cheamă primarii să facă planul pentru școli: „Planul semafor” al Guvernului de începere a noului an şcolar adâncește haosul

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, îi invită pe primari la o dezbatere privind pregătirea începerii anului şcolar, adăugând că edilii trebuie să vorbească "pe o singură voce" şi să ceară Guvernului alocarea resurselor financiare necesare.

"'Planul semafor' al Guvernului de începere a noului an şcolar, anunţat ieri cu mare tam-tam, adânceşte haosul şi bulversează o întreagă generaţie de copii şi adolescenţi, care şi aşa are de suferit din cauza pandemiei. Incertitudinea celor trei scenarii - verde, galben şi roşu -, mesajele contradictorii transmise de cei care ar trebui să gestioneze şi să găsească soluţii acestei situaţii extrem de complexe, dar, mai ales, faptul că în al doisprezecelea ceas Guvernul PNL se spală pe mâini de responsabilităţi forţează limita incompetenţei. Aşa numita 'descentralizare' a deciziei legată de felul în care vor fi reluate cursurile şi aruncarea acestui cartof fierbinte la nivel local, fără a scoate o vorbă despre alocarea resurselor de care este atâta nevoie, este dovada clară că Guvernul PNL Orban recunoaşte că este depăşit de situaţie", a menţionat Gabriela Firea.Primarul general a reproşat Guvernului că tabletele promise la începutul crizei sanitare "nu au ajuns nici acum la copiii din familii defavorizate şi nici nu există siguranţa" că vor ajunge până la începutul noului an şcolar. În acest sens, ea a invocat studiul World Vision România, conform căruia peste 40% din copiii din mediul rural nu au participat la şcoala online în timpul pandemiei. (sursa: Agerpres)