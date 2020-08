DEZBATERE PUBLICĂ Lângă una dintre cele mai vechi case din București ar putea apărea două blocuri, unul de trei și altul de sase etaje / Proiectele imobiliare sunt în curs de aprobare

Casa de târgoveț aparține Institutului Național al Patrimoniului, însă bucata de teren din spate, cu casa parter, etaj și mansardă, construită în urmă cu circa 100 de ani și care va fi demolată, au fost retrocedate, iar proprietarul dorește să facă proiectul imobiliar descris mai sus.

Lângă casa târgovețului, ar putea să mai apară și un bloc cu parter și 3 etaje. Acesta are aceeași înălțime cu imobilul vechi de lângă, care adăpostește Cancelaria Sfântului Sinod. Proiectul aparține Parohiei Sfântul Spiridon Nou care dorește să construiască aici Casa Sărbătoarea - hotel. Și acesta este în faza de dezbatere publică, iar persoanele interesate pot transmite un punct de vedere Primăriei Sector 4 până pe 23 august. Acum pe teren este o parcare.























Pe site-ul Primăriei Sectorului 4 proiectele nu sunt afișate, ultimele fiind din 2016. De obicei acestea se afișează înainte de dezbaterea în Consiliul Local, atunci când este prea târziu pentru a mai schimba ceva.





În ceea ce privește primul proiect, blocul cu 6 etaje din spatele casei de târgoveț, Institutul Național al Patrimoniului a postat pe pagina de Facebook că va vorbi cu reprezentanții Primăriei Sectorului 4, dar și cu investitorii.





”Azi am cerut explicații Primăriei Sector 4 în legătură cu PUD-ul semnalat de mulți dintre voi, iar mâine ne vedem cu reprezentanții proprietarului. Cu așa sprijin din partea voastră și după reacțiile primite în ultimele zile, suntem încrezători că vom găsi răspunsul corect pentru acest monument important și aria sa de protecție. Revenim cu vești! Mulțumim că ați scris despre Casa de Târgoveț, mai ales dacă ați făcut-o și către autoritățile locale. Niciun cetățean nu e prea mic”, este mesajul postat în urmă cu două zile pe pagina de Facebook a INP.





Potrivit panoului care informează vecinii ce urmează să se construiască, imobilul din spatele casei de târgoveț va fi demolat, iar în locul său va fi construit un bloc cu parter și șase etaje care va adăposti un apart-hotel. Este vorba despre un Plan Urbanistic de Detaliu, aflat în curs de aprobare la Primăria Sectorului 4. Proiectul este în dezbatere publică, iar persoanele interesate pot transmite un punct de vedere administrației locale până pe 23 august. După această perioadă, teoretic, Primăria Sectorului 4 dă avizul de urbanism, apoi planul urbanistic este supus aprobării Consiliului Local Sector 4. După aprobare, Primăria Sectorului 4 poate emite autorizația de construire.Edmond Niculușcă, președintele ARCEN, ONG care militează pentru conservarea patrimoniului construit din București, este de părere că proiectul de la numărul 33 ignoră total protejarea monumentului și a peisajului cultural, iar ceea ce se întâmplă este e o crasă lipsă de cultură și o ticăloșie fără margini.”Casa de târgoveț din Calea Șerban Vodă nr. 33 a fost ridicată în jurul anului 1790. E printre puținele case de secol XVIII care mai exista în București, și, foarte important, casa e clasată ca monument istoric de valoare națională. Or știm, că legal, orice monument istoric are o rază de protecție de 100 metri. Asta înseamnă că nu se poate construi orice și oricum în această “zonă de protecție a monumentului”. Proiectul pus în dezbatere publică de Primăria Sectorului 4 presupune construcția unui hotel de P+6, chiar in spatele casei monument istoric. Dincolo de faptul că consultarea publica asupra acelui PUD nu poate avea loc, pentru ca Primăria nu a pus documentația proiectului nicăieri, în ciuda cererilor noastre și ale altor ONG-uri și cetățeni, proiectul în sine e o idee care ignoră total protejarea monumentului și a peisajului cultural. Hotelul ar avea acces prin drumul de servitute al monumentului istoric, iar pe de altă parte, funcțional și vizual, casa de târgoveț și peisajul in ansamblu ar avea de suferit”, a declarat Edmond Niculușcă pentru HotNews.ro.”Calitatea vieții într-un oraș depinde și de felul in care arată peisajul urban în acel oraș. Mutilarea Bucureștiului în ultimii 40 de ani, capătă proporții îngrijorătoare, iar calitatea vieții scade vizibil. Ceea ce se întâmpla e și o neînțelegere a potențialului economic și cultural pe care patrimoniului Bucureștiului îl are. Și, fără discuție, e o crasă lipsă de cultură și o ticăloșie fără margini.”, a explicat Edmond Niculușcă.