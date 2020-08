FOTO Piste de biciclete vopsite pe trotuarele de pe bd. Iuliu Maniu de către Primăria S6 / OPTAR: Un proiect idiot. Repetă greșelile de la pistele amenajate în trecut de Primăria Capitalei și desființate de Poliția Rutieră

Marian Ivan, reprezentantul Organizației pentru Promovarea Transportului Alternativ în România (OPTAR), este de părere că proiectul este unul ”idiot”, care repetă greșelile făcute la pistele amenajate de fostul primar Sorin Oprescu, iar după trasarea acestora, dacă nu respectă legea, va cere desființarea lor.





Cum explică primarul Gabriel Mutu pistrele de biciclete trasate pe trotuarele de pe bd Iuliu Maniu

„Lungimea pistelor este de aproximativ 7 km și jumătate pe fiecare sens, vor avea două sensuri, câte unul pe fiecare parte a bulevardului. Sunt marcaje orizontale, la nivelul trotuarului, nu sunt la nivelul carosabilului. Pe trotuar nu avem cum să facem delimitare, ar însemna lucrări în plus, nu se pretează pentru așa ceva. Acele delimitări se fac de regulă la nivelul carosabilului, dar și acolo există situații în care nu se face delimitare prin bordură ci pur și simplu se face prin marcaj rutier. La intersecții toate trotuarele modernizate au bordura coborâtă, în primul rând pentru persoanele cu handicap, părinții cu cărucioare, bicicliștii și bătrânii”, a explicat Mutu.





”Și în parcuri noi avem piste de biciclete care intersectează aleile pietonale. Peste tot în lume sunt astfel de situații. Atât bicicliștii cât și pietonul trebuie să respecte niște condiții elementare de comportament în spațiul public. Bicicliștii trebuie să respecte viteza maximă cu care pot circula pe aceste piste și pietonii să evite pistele biciclete astfel încât să nu se trezească că un biciclist neatent îi calcă. Este aceeași logică pe care o aplici când traversezi strada. Chiar dacă nu există trecere de pietoni, la intersecție există acea prevedere Codul Rutier că pietonul are prioritate. Eu ca șofer trebuie să fiu atent, dar și pietonul trebuie să fie atent. Nu pornim de la principiul că vor fi accidente, ci că bicicliștii, având în vedere că au aceste piste pentru biciclete, le vor folosi cu înțelepciune și vor respecta regulamentul, iar pietonii la fel, se vor bucura de trotuarele pe care le-am amenajat. Pentru prima dată un părinte, o mămă cu copil în cărucior, poate traversa bulevardul Iuliu Maniu fără să mai facă slalom printre mașini sau printre gropi”, a mai spus Mutu.





Reacția bicicliștilor: „Un proiect idiot. Pistele de pe trotuar vor fi desființate”

Acesta spune că o posibilă soluție era ca banda pentru transportul public să fie mai lată iar bicicliștii și autobuzele să o împartă.





„În acest moment nu avem pârghiile să oprim acest proiect, dar când vor apărea indicatoare, abia atunci ne putem adresa Poliției să cerem desființarea, dacă se încalcă legea”, a explicat Marian Ivan.





Mutu (Sector 6), despre posibila desființare a pistelor de către poliție: „Brigada Rutieră ar face bine să-și vadă de partea de carosabil, acolo unde sunt mașinile”

În ceea ce privește posibilitatea de a fi desființate de Poliția Rutieră, Mutu spune că are aviz pentru piste și ar fi absurd să se întâmple asta.





Ce prevede legea privind pistele de biciclete

Pistele pentru biciclete se proiectează între fluxul pietonal și fluxul motorizat, acolo unde acestea există. În acest fel se evită crearea artificială de puncte de conflict.

Anularea parcărilor auto laterale de pe partea carosabilă, îngustarea benzilor de circulație auto sau eliminarea unui sens de circulație pentru autovehicule reprezintă opțiuni de redistribuire a suprafeței carosabile în scopul dezvoltării infrastructurii dedicate transportului alternativ.

Legislația interzice conducătorilor de biciclete să circule pe trotuar, dar permite îngustarea trotuarelor, cu respectarea standardelor și a normativelor, pentru a se amenaja piste pentru biciclete. Dacă spațiul permite amenajarea de trasee pentru biciclete pe trotuar, trecerea pentru pietoni și traversarea pentru biciclete vor fi supraînălțate la nivelul trotuarului la toate intersecțiile cu străzi secundare, pietonii și bicicletele având prioritate față de deplasările motorizate.

Nu se vor amenaja trasee pentru biciclete pe trotuar dacă, la intersecțiile cu străzile secundare, conducătorul auto, pentru a se asigura, trebuie să oprească pe traseul pietonal sau pe cel pentru biciclete.

Traseele pentru biciclete amenajate pe trotuare vor fi proiectate întotdeauana pe partea dinspre axul străzii.

Pentru completarea rețelei de trasee pentru biciclete, se pot amenaja piste pentru biciclete în parcuri. Acestea trebuie să fie separate de traficul pietonal și să aibă cât mai puține intersecții cu fluxurile pietonale. Se recomandă traseele perimetrale. La intersecțiile cu traseele pietonale, pietonii vor avea prioritate. Dacă se impune, se vor monta șicane care să oblige bicicliștii să reducă viteza la intersecțiile cu fluxurile pietonale.

Pistele pentru biciclete amenajate în parcuri trebuie să fie bine semnalizate pentru ca pietonii să știe că le este interzis accesul.

Benzile pentru transportul public de persoane și biciclete reprezintă opțiuni fezabile, dacă nu există suficient spațiu pentru ca trasee pentru biciclete să fie separate de alte fluxuri de circulație. Este de preferat ca aceasta să reprezinte o soluție temporară, până la separarea totală a fluxului bicicletelor.

Împărțirea echitabilă a spațiului între modurile de transport este un principiu de bază al planificării mobilității urbane durabile. Relocarea părții carosabile pentru realizarea infrastructurii pentru biciclete presupune o eficientizare a utilizării spațiului, fiind cunoscut faptul bicicleta este cel mai eficient vehicul, din punct de vedere al utilizării spațiului.

Dezvoltarea ulterioară a traseelor pentru biciclete, odată cu scăderea traficului motorizat, va fi posibilă fără investiții majore, prin relocarea spațiului eliberat.

Implementarea de trasee pentru biciclete pe partea carosabilă este mai ieftină decât realizarea lor pe trotuare deoarece, se exclud lucrările de accesibilizare necesare pentru a preveni situațiile în care persoanele cu deficiențe de vedere ajung pe spațiul destinat circulației bicicletelor.

Se evită crearea de puncte de conflict în intersecțiile cu străzile secundare, cauzate de șoferii care trebuie să oprească autovehiculele pentru a se asigura.

Scade probabilitatea de accidente, deoarece fluxul motorizat este mult mai previzibil decât cel pietonal.

Acesta nu a fost însă aprobat și nu știm dacă aceasta va rămâne forma finală.





De ce au fost desființate pistele amenajate de Sorin Oprescu pe trotuar



Străzile pe care s-au realizat pistele sunt: Bd. Libertății-Piața Constituției-Bd. Unirii-Piața Alba Iulia-Bd. Decebal -Piața Muncii; Bd. Cantemir-Bd. Tineretului-Calea Văcărești; Bd. Constantin Prezan-Bd. Aviatorilor; Piața Presei Libere-Campus Agronomie-Bd Kiseleff-Bd. Lascăr Catargiu-Piața Romană; Bd. Basarabia-Str. Bucovina; Bd. Iuliu Maniu -Bd. Geniului-Str. Bagdasar -Str. Gh. Marinescu-Șos. Colentina-Splaiul Independenței; Splaiul Independenței-Bd. Kogălniceanu-Bd. Elisabeta-Bd. Șincai-Splaiul Unirii-Bd. Bravu-Calea Văcărești; Str. Câmpia Libertății-Bd. Baba Novac-Bd. Brâncuși; Bd. N. Grigorescu -Bd. Rebreanu; Bd. L. Rebreanu-Bd. N. Grigorescu-Bd. Camil Ressu.





”Pistele de biciclete care vor fi realizate pe toată lungimea bulevardului Iuliu Maniu vor începe de la Șoseaua Cotroceni, intrarea în Sectorul 6, vor merge pe bd. Iuliu Maniu, spre autostrada A1, pe fiecare sens de mers. Lățimea este standard, prevăzută de legislația în vigoare. Având în vedere că trotuarele sunt suficient de late, ne permit să amenajăm aceste piste. Mai mult, am eliberat trotuarele de mașinile parcate neregulamentar și cred că se impune la nivelul Bucureștiului să avem piste de biciclete suficient de lungi care să permită tranzitarea Sectorului pe bicicletă. Același lucru vom face și pe bd. Timișoara, Vasile Milea, Sibiu și ulterior pe Prelungirea Ghencea, când vor fi gata lucrările de modernizare. Lucrările au început acum câteva zile și cred că se vor finaliza în două-trei săptămâni pentru că este vorba doar despre trasarea marcajelor”, a declarat primarul Gabriel Mutu pentru HotNews.ro.Pista de biciclete va avea circa 7,5 km pe fiecare sens, iar marcarea se face cu vopsea.Întrebat de ce nu face pistele pe carosabil, edilul spune că nu are loc deoarece acolo sunt parcări și bandă unică pentru transportul public, iar Brigada Rutieră a dat aviz pentru trasarea pistelor pe trotuar.„Avem aviz de la Brigada rutieră, Comisia de Circulație. Avem toate avizele necesare. De asta a durat atât, că altfel erau gata. Acum se face pre marcajul, urmează să facem marcajul. Ar fi absurd să vină cineva să spună că sunt făcute fără aviz. Nu le facem pe carosabil deoarece avem pe prima bandă dedicată pentru autobuze, avem troleibuzele plus parcările în spic și nu se puteau face pe prima bandă. Trotuarele de pe bd. Iuliu Maniu sunt foarte late, peste 90% din trotuarele de pe Iuliu Maniu au o lățime de minim 4 m, deci avem suficient spațiu și pentru pistele de biciclete. Apoi, pistele de biciclete sunt cu sens unic. Pe partea dreaptă se va merge spre autostradă, ca pe partea carosabilă, iar pe stânga spre oraș, deci nu ocupă mult loc”, a declarat Mutu.În ceea ce privește amestecarea fluxurilor de pietoni și bicicliști, ceea ce poate genera accidente, primarul spune că fiecare trebuie să respecte regulile și atunci nu vor fi probleme.Marian Ivan, reprezentantul OPTAR, este de părere că proiectul este unul ”idiot”, care repetă greșelile făcute la pistele amenajate de fostul primar Sorin Oprescu.„Din păcate în faza aceasta nu poți să oprești un astfel de proiect idiot, fiindcă este un proiect care repetă greșelile lui Oprescu, cu toate că se știe că acele piste au fost desființate, dar este perioada electorală în care primarii nu mai țin cont de bunul simț și de legislație și încearcă să câștige un nou mandat, făcând chestii de fațadă, nu neapărat și folositoare. Ceea ce se întâmplă pe Iuliu Maniu este evident că nu are cum să fie ceea ce trebuie. Vestea bună ar fi că într-o perioadă relativ scurtă Ministerul Dezvoltării susține că va adopta normativul infrastructurii pentru biciclete, iar prin adoptarea acestui normativ toată infrastructura prost făcută, inclusiv cea care urmează să fie făcută pe bd. Iuliu Maniu, va fi desființată de drept. Nu știu cât de rapid va fi adoptat acest normativ astfel încât să poată fi împiedicată irosirea de bani pe bd. Iuliu Maniu, dar îmi doresc totuși să se întâmple”, a declarat Marian Ivan pentru HotNews.ro.„Pistele pe care Primăria Sectorului 6 pe trotuar nu sunt bune deoarece, în primul rând reduc spațiul pietonal, ori în momentul în care vrei să încurajezi oamenii să meargă cu transportul public sau cu bicicleta, nu poți să tai tocmai din acest tip de infrastructură. Pietonii sunt cei care vor alege mai degrabă să meargă cu bicicleta sau cu transportul public. Atât timp cât oamenii se simt în nesiguranță să meargă pe jos, normal că prima opțiune va fi întotdeauna autoturismul personal pentru că în lipsa aplicării unor lucruri elementare, cum ar fi plata parcării în toate punctele, nu doar în centrul orașului, oamenii au întotdeauna opțiunea mai bună, aceea de a se deplasa cu autoturismul. Într-un oraș deja sufocat de traficul rutier, atât timp cât nu vor exista trotuare libere pentru pietoni, cât infrastructura pentru biciclete nu se va dezvolta organic, cu transportul public, nu se pot schimba lucrurile. Banda pentru autobuze de pe Iuliu Maniu trebuia să includă și circulația bicicletelor. Puteau să mai pună încă 1 metru lățime la acea bandă astfel încât autobuzele și bicicletele să poată să circule împreună pe un spațiu care ulterior se va putea dezvolta pe măsură ce numărul de plasărilor motorizate va scădea”, a explicat Marian Ivan pentru HotNews.ro.Acesta spune că la final, dacă pistele nu vor respecta legislația, va cere Poliției Rutiere desființarea lor.Primarul Gabriel Mutu susține însă că pistele făcute pe trotuar sunt mai sigure pentru bicicliști, iar dacă le-ar fi delimitat cu borduri, ar fi costat mult mai scump.„O pistă de biciclete trebuie să asigure în primul rând confortul din punct de vedere al siguranței în trafic pentru bicicliști. În România, comportamentul conducătorilor auto este destul de deficitar când vine vorba despre bicicliști sau motocicliști. Cine spune că acele piste ar trebui făcute pe carosabil, cu riscul mare ca bicicliștii să fie accidentați, atunci înseamană că nu înțelege traficul din București. Peste tot în lume există astfel de abordări, este adevărat, acolo unde există trafic auto mai mic, pistele se fac lângă trotuar, sau dacă trotuarul este mai îngust. Eu acum ce aș fi putut să fac, să cobor nivelul pistei de biciclete la nivelul carosabilului, să mai pun o bordură și să pun gard, ca să fac o mini bandă pentru biciclete. Ar fi însemnat costuri uriașe. Noi încercăm să facem pistele la prețuri cât mai reduse și să asigurăm un confort cât mai mare din punct de vedere al siguranței bicicliștilor”, a mai spus Mutu.„Noi, dacă discutăm punctual de trotuare, ele nu intră în logica drumurilor publice. Brigada Rutieră și în general regulamentul rutier reglementează ceea ce se întâmplă pe zona carosabilă. Pe trotuar avem și mobilier urban, bănci, coșuri de gunoi, bolarzi, statui. Brigada Rutieră ar face bine să-și vadă de partea de carosabil, acolo unde sunt mașinile. Pe zona de trotuare noi facem ce legea reglementează că trebuie făcut, iar aceste piste de biciclete sunt concepute tocmai pentru a le elibera dumnealor zonele carosabile cât mai mult, astfel încât cât mai mulți șoferi să renunțe la mașină și să treacă la bicicletă. Mai mult, nu știu ce cheltuieli au fost făcute de fostul primar general, eu vă spun că la noi costurile sunt legate doar de marcaje, deci foarte mici. Nu putem să comparăm la cost amenajarea unei piste de bicicletă cu borduri cu asta, doar cu marcaje rutiere”, a mai spus Mutu.În acest moment nu există un normativ actual care să stabilească specific cum trebuie trasate pistele pentru biciclete, astfel că fie care primar face cum crede, iar apoi, dacă sunt făcute prost fie sunt desființate, fie zac nefolosite.Din practică, la nivelul Bucureștiului s-a dovedit că cele mai bune piste pentru bicicliști sunt cele de pe Calea Victoriei, amenajate pe carosabil și delimitate cu borduri de sensul de circulație.La Ministerul Dezvoltării este în elaborare, de câțiva ani, un normativ care stabilește clar cum trebuie făcute pistele pentru biciclete.Draftul de pe sitetul Ministerului spune că este de preferat ca pistele să fie amenajate pe carosabil și delimitate de fluxul pietonal și de mașini, dar pot fi amenajate și pe trotuar în anumite condiții.Cele mai importante prevederi:Potrivit draftului , experții recomandă realizarea infrastructurii pentru biciclete pe partea carosabilă din următoarele motive:Primăria Capitalei, prin Administrația Străzilor, a plătit 11 milioane de euro în 2008 și 2010 pentru amenajarea a 122 km de piste pentru biciclete. În 2012, Poliția Rutieră a închis aproximativ 80% dintre aceste piste deoarece erau nefuncționale (bordurile nu erau coborâte, erau copaci pe piste, stații STB, chioșcuri sau pur și simplu se opreau brusc într-un obstacol).În 2011 însă, cu aproape un an înainte să închidă pistele, Poliția Rutieră a cerut Administrației Străzilor să remedieze aceste erori. Cu toate acestea, în acest interval de timp, Administrația Străzilor nu a făcut nimic. Între timp, pistele au ieșit din garanție și firmele care au încasat cele 11 milioane de euro numai au nicio obligație.În, potrivit informațiilor furnizate de Administrația Străzilor, la solicitarea HotNews.ro, s-au realizat circa 60 de km de pistă pentru biciclete.Realizarea acestora a costat 5 milioane de lei, echivalentul a peste 1 milion de euro. Firma care le-a construit se numește Marcatin, iar cea care le-a proiectat Global Service. Aceste piste nu au fost semaforizate.În, s-au realizat 68 de km de piste pentru biciclete. Pistele s-au trasat pe străzile: Calea Plevnei, Piața Charles de Gaulle, Bucureștii Noi, Viilor, Șerban Vodă, Odoarei, Valea Oltului, Șoseaua Petricani, Valea Ialomiței, Valea Argeșului, Ghencea, Mihai Bravu, Drumul Sării, Poligrafiei, Timișoara, Drumul Taberei, Brașov, Constantin Prezan, Unirii, Olteniței, 13 Septembrie, Sibiu, 1 Mai, Calea Dorobanți, Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare, București-Ploiești, Piața Presei, Aviatorilor, Theodor Pallady, Fântâna Miorița și bd. Tudor Vladimirescu.Amenajarea acestor piste a costat 50 de milioane de lei - circa 10 milioane de euro, și au fost realizate de firmele DUMAVA și UTI Trafic. Dacă facem un calcul, pentru un km de vopsit trotuarul s-au plătit 125.000 de euro. În acest preț intră și montarea semafoarelor pentru biciclete, în anumite locuri. Pentru atribuirea contractului Administrația Străzilor susține că a făcut licitație.Și pistele de biciclete din acest pachet au avut un proiectant: firma Search Corporation.În medie, pentru 1 km de pistă pentru bicicletă municipalitatea a plătit 150.000 de euro. Ce înseamnă pistă de bicicletă pentru Administrația Străzilor: un metru de trotuar vopsit cu vopsea grunjoasă verde și galbenă, ștanțată din loc în loc cu câte o bicicletă albă.