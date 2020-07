Restanțele primarului Gabriela Firea, episodul 1: 4 ani de mandat, nicio parcare park&ride gata, zero parcări subterane începute

În campania electorală din 2016, primarul Gabriela Firea a promis că va face parcări park&ride la ”toate porțile de intrare în oraș” și va introduce un sistem de taxare automată în parcările administrate de municipalitate. În 2017, a mai promis că va face și 6 parcări subterane sub strada Edgar Quinet, Piața Dorobanți, Piața Constituției, Sala Palatului, Piața Lahovary, Piața Cantacuzino, parcări prevăzute în Planul Integrat de Mobilitate Urbană. În 4 ani de mandat, au început lucrările doar la parcarea de la capătul Șoselei Pantelimon, acestea având termen de finalizare în această toamnă și a fost implementat un sistem care permite plata prin SMS sau aplicație în parcările municipalității. În rest, nimic.





Ce a promis Gabriela Firea în campania electorală din 2016

pentru parcările publice de suprafață va introduce sistemul de taxare automată, cu plata online sau prin sms. ”În afara optimizării încasărilor, vom elimina și fenomenul parcagiilor ilegali. Posturile desființate prin disponibilizarea agenților încasatori vor fi transferate la poliția locală, pentru a se asigura un control eficient al parcărilor”, promitea Firea.

că va demara un amplu program, împreună cu primăriile de sector de amenajare şi construire de locuri de parcare de reședință, astfel încât să fie descongestionate arterele de circulație.

va continua proiectul parcărilor de tip Park&Ride, amplasate la toate porțile de intrare în oraș, unde cei care fac naveta în București să-și poată lăsa autoturismele pe timpul zilei, având la dispoziție mijloace de transport în comun (ideal metroul).

Promisiunea era ca parcările să fie construite imediat, primele urmând să fie gata în vara anului 2017.





”Problema parcărilor va fi gestionată în trei pași. Vom solicita cât mai repede posibil comisiei de patrimoniu o situație clară a tuturor terenurilor libere unde se pot construi parcări şi se inventariază zonele prioritare, unde construcția de parcări este urgentă pentru fluidizarea traficului. Vom evalua, de asemenea, stadiul în care se află proiectele deja demarate în acest sens și, în funcție de necesitate, vom interveni în acest proces. În vara aceasta, vom cuprinde în rectificarea de buget sume pentru aceste parcări şi vor fi organizate proceduri transparente de licitații. Începând cu primăvara lui 2017, va începe construcția de parcări, astfel încât, în vara lui 2017 vom avea deja primele parcări finalizate”, se arată în programul de guvernare locală al Gabrielei Firea, prezentat bucureștenilor în campania electorală din 2016.







Parcarea de la Constituției



Anul 2017 a trecut și promisiunea nu a fost respectată, iar primarul a revenit și a promis și parcări subterane. Mai exact, în octombrie 2017, Gabriela Firea promitea că până la finalul anului 2017 și în 2018 vor începe lucrările la mai multe parcări: parcarea park&ride de la capătul Sos. Pantelimon, parcările subterane de la Edgar Quinet, Piata Dorobanți, Piața Constituției (foto sus), Sala Palatului, Piața Lahovary, Piața Cantacuzino și parcările park&ride Theodor Pallady si Băneasa.





În august 2019, după 3 ani de mandat, Gabriela Firea a reușit să pornească lucrările la parcarea park&ride de 500 de locuri de la capătul Șoselei Pantelimon, proiect lăsat blocat de fostul primar Sorin Oprescu, fără documentațiile de urbanism necesare. Lucrările sunt destul de avansate în prezent, structura metalică a parcării este ridicată, lucrările la terminalul de tramvai aproape gata, iar termenul de finalizare este toamna aceasta. Parcarea costă circa 10 milioane de euro fără TVA.







Park&Ride Pantelimon - iulie 2020 / Sursa: Asociația Metrou Ușor





De asemenea, a fost modificat proiectul de lărgire a străzii Prelungirea Ghencea, iar capătul ei, este proiectată o parcare park&ride de 300 de locuri, parte a unui terminal pentru transportul public, însă deocamdată se lucrează doar la lărgirea primului tronson de pe Prelungirea Ghencea, între strada Brașov și Râul Doamnei, iar lucrările la parcarea park&ride nu au început, aceasta fiind în ultimul tronson din 3.





În ceea ce privește parcările subterane, cu excepția celor de la Edgar Quinet și Dorobanți, acestea erau prevăzute în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană și erau gândite pentru a fi finanțate din fonduri europene, municipalitatea având disponibili până la 200 de milioane de euro în exercițiul bugetar 2007-2013, însă atunci nu a depus proiecte, iar apoi nu au mai fost eligibile. În 2017, când primarul Gabriela Firea a anunțat că le face, acestea puteau fi făcute din bani de la bugetul local sau în parteneriat public-privat.





În ceea ce privește implementarea unui sistem de taxare automată în parcările administrate de municipalitate, promis de Gabriela Firea, și practic desființarea posturilor angajaților primăriei care stau acum în parcare și încasează banii, promisiunea nu a fost realizată, în acest moment nefiind parcometre în parcările primăriei, sau automate unde să plătești, sute de angajați ai primăriei stau în continuare și încasează banii de la șoferi. Singurul progres este că se poate plăti parcarea prin SMS sau prin aplicația Parking București, dacă nu vrei să plătești la angajații primăriei, în parcare, iar ei verifică folosind numărul mașinii dacă ai plătit sau nu tariful.







Parcarea cu plată (5lei/h, 10 lei/h) de la Națiunile Unite





O altă diferență este că înainte de această activitate se ocupa Administrația Străzilor, iar acum se ocupă Compania Municipală Parking București S.A, înființată de primarul Gabriela Firea în 2017.





"La parcarea subterana de la Edgar Quinet am primit notificare că s-a anulat licitația. (...) O luăm de la zero. Pana la sfârșitul anului se va finaliza studiul de fezabilitate, anul viitor începem lucrările care vor avea termen de finalizare 2 ani. La parcarea de la Piața Dorobanți, lucrările vor începe în a a doua jumătate a anului viitor, termen de finalizare 2,5 ani. Anul viitor vor începe și lucrările la parcările subterane prevazute in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana: Parcarea de la Piața Constituției, Sala Palatului, Piața Lahovary si Piața de Flori, Piața Cantacuzino, acestea având termen de finalizare 3 ani. Tot anul viitor vor începe lucrările la parcările park&ride din Băneasa, Theodor Pallady, având termen de finalizare 2 ani", a declarat primarul general, Gabriela Firea, în cadrul conferinței Live Business organizată de Economica.net, în octombrie 2017.În rest, nu au mai început lucrările și nici nu s-au mai făcut anunțuri cu privire la nici una dintre parcările park&ride promise (la toate porțile de intrare în oraș sau măcar la Băneasa și Theodor Pallady ) și nici la cele subterane (Edgar Quinet, Piața Dorobanți, Piața Constituției, Sala Palatului, Piața Lahovary, Piața Cantacuzino).În 2019, compania municipală a avut un buget realizat de 16,8 milioane lei din care 13,7 milioane lei cheltuieli de personal. La finalul anului avea 225 angajați. La finalul anului 2019 gestiona 15.280 de locuri de parcare în 234 de parcări.Tariful de parcare a crescut de la 1,5 lei/oră până la 10 lei pe oră în zona centrală, în parcările Primăriei Capitalei. Măsura este una bună, scopul fiind descurajarea folosirii mașinii personale, decongestionarea traficului și reducerea poluării, dar a fost aplicată prost, deoarece trotuarele din jurul parcărilor publice sunt ocupate de mașini care blochează circulația pietonilor și nu le face nimeni nimic. De asemenea, a fost majorat intervalul orar în care se plătește parcarea, iar în anumite zone se percepe taxă și în weekend.