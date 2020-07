Scandal după ce mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă / Firea dă vina pe ELCEN și revizia de la CET Sud / ELCEN o acuză că minte / Negoiță se oferă să plătească datoriile Primăriei Capitalei la ELCEN

Reamintim că la finalul săptămânii trecute peste 1.000 de blocuri din Sectoarele 2 și 3 au rămas câteva zile fără apă caldă.







„Din nefericire CET Sud care aparține de Ministerul Energiei, o entitate a Guvernului a oprit pentru revizie, întâi au spus pentru o lună, mai apoi au prelungit această perioadă. Prin urmare apa caldă ajunge de la distanțe foarte mari și din această cauză sunt probleme. Peste această situația s-a suprapus și o avarie. Cei de la termoenergetica au lucrat încă de azi noapte, mi-au dat mesaj azi dimineață, ne-am și întâlnit azi într-un grup de lucru. Vor ca astăzi să încarce întreagă instalație și să rezolve această problemă”, a declarat Gabriela Firea, potrivit Digi 24.







„Vreau să subliniez faptul că din păcate 30 de ani un s-a făcut nimic. Termoficarea nu a fost o prioritate pentru administrația din București. Suntem singurii care am început să înlocuim conductele de termoficare care sunt bătrâne de 50-60 de ani. În scurt timp vor veni și 300 de milioane de fonduri europene. Este un dosar foarte greu, foarte complicat pe care am reușit să îl depunem. Dacă și cei dinaintea mea s-ar fi ocupat de acest proiect probabil lucrurile ar fi stat mult mai bine”, a mai declarat Firea.





”Primarul General al Capitalei a declarat astăzi că lipsa apei calde în mai multe sectoare din București se datorează intrării în revizie a CET București Sud. FALS ! În încercarea repetată de a găsi un țap ispășitor pentru a ascunde problema reală a termoficării din capitală, precum și incapacitatea PMB de a gestiona o situație cu impact socio-economic semnificativ, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea lansează din nou informații mincinoase în spațiul public”, se arată într-un comunicat de presă transmis de ELCEN.







Reprezentanții companiei spun că ELCEN nu răspunde de starea avansată de degradare a rețelei de transport și distribuție operată de compania Termoenergetica, aflată în subordinea Primăriei Capitalei.







”Dacă ELCEN se ocupă de reviziile anuale tocmai pentru ca cetățenii să nu aibă de suferit, lipsa de interes din partea PMB si a oricăror investiții în infrastructura de termoficare, au adus rețeaua în starea tehnică dramatică în care se află astăzi. Începând cu anul 2017, degradarea sistemului de termoficare s-a accentuat, astfel că pierderile în rețea s-au dublat ajungând de la 1000 la peste 2000 de tone de apă fierbinte pe oră, presiunea în conducte a scăzut la limita de avarie, iar debitul de apă de adaos a crescut constant. Până în anul 2017, în timpul verii, se livra apă de adaos doar din cele două centrale aflate în funcţiune pentru producerea de energie termică și nu erau probleme cu furnizarea apei calde către cetățeni. În prezent, TERMOENERGETICA solicită frecvent livrarea de apă de adaos din toate centralele ELCEN din cauza stării avansate de degradare a rețelei. Subliniem încă o dată că lipsa de investiții, incapacitatea PMB de a atrage fonduri europene nerambursabile (aprox. 180 milioane Euro disponibili prin POIM 2014-2020), cheltuielile uriașe pe acțiuni de imagine și festivaluri în defavoarea investițiilor, nerespectarea de către PMB a obligațiilor de plată pentru agentul termic livrat reprezintă, de fapt, problema reală și motivul pentru care bucureștenii nu beneficiază de apă caldă.”, a mai transmis ELCEN.







”Mai mulți dintre dvs m-ați întrebat de ce sunt probleme în Sectorul 3 cu furnizarea apei calde. Fiindcă pare că această situație, deosebit de gravă, nu își găsește rezolvarea, de zile bune, i-am adresat doamnei Primar General o scrisoare. Ne-am declarat, totodată, deschiderea și disponibilitatea de a ajuta, dacă domnia sa are nevoie de sprijin pentru a se putea achita de responsabilitățile ce îi revin, respectiv de a asigura apa caldă în oraș”, a postat Robert Negoiță pe pagina de Facebook.











Compania Termoenergetica, furnizorul de apă caldă, a transmis marți un comunicat de presă în care spune că marți a fost reluată furnizarea apei calde în Sectorul 3 al Capitalei la parametrii normali, iar în prezent se află în curs de finalizare o singură lucrare, care afectează cinci puncte termice din cele peste 200 existente în această unitate teritorial administrativă a Municipiului București, această lucrare urmând a fi finalizată în cursul acestei seri.

Reprezentanții companiei dau vina pe dispariția CET Titan pentru problemele din ultimii ani în ceea ce privește alimentarea sectorului cu apă caldă. Acesta acuză Primăria Sectorului 3 că toamna trecută, din cauza lucrărilor prost executate la parcarea de sub bd. Decebal, bucureștenii din zonă au rămas fără apă caldă și căldură două săptămâni.







“Problemele existente în Sectorul 3 cu privire la funcționarea apei calde sub parametrii normali nu sunt de ieri de azi, nu sunt din acest an. Ele au început după dispariția CET-ului Titan ( aparținând Ministerului Economiei) în anul 2012, dispariție ce a făcut ca acest sector să devină o zonă deficitară din punct de vedere al termoficării. Având în vedere experiența de două mandate a actualului primar de Sector, care știe și știa de această problemă încă de la început, nu înțeleg de ce abia acum este prima dată când ne este transmisă o adresă oficial - iar când spun prima dată mă refer la faptul că din verificările efectuate în instituție rezultă că nu a fost trimisă nici o altă adresă pe durata ambelor mandate - fix cu două luni înainte de finalizarea acestui mandat. Cetățenii Sectorului 3 sunt și cetățenii Municipiului București, iar problema termoficării este problema întregului oraș și în acest domeniu actualul primar de sector nu a făcut nici un demers pentru a ne sprijini. În acest context, îi reamintesc primarului Sectorului 3 de problemele cauzate sistemului de termoficare de modul defectuos în care au fost realizate (de către Primăria Sectorului 3) lucrările de deviere a rețelei, pentru realizarea lucrărilor la parcarea subterană din Bulevardul Decebal. Acest mod defectuos a avut drept consecință faptul că timp de două săptămâni la începutul sezonului de încălzire 2019 -2020 nu s-a putut furniza cetățenilor apă caldă și căldură în această zonă. Situația a fost remediată de către compania noastră, după efectuarea unui circuit paralel de conducte”, declară directorul Companiei Municipală Termoenergetica, David Alexandru Burghiu.





Directorul Termoenergetica, Alexandru Burghiu, a declarat luni pentru HotNews.ro că problemele cu alimentarea în Sectoarele 2 și 3 au început după intrarea în revizie a CET Sud și a fost nevoie de o lucrare la Magistrala 2 ca sa ajungă apă caldă și în aceste zone.







” CET Sud a intrat într-o revizie totală. În ultimii ani și când intra în revizie, puteam să trecem cu apă prin acea incintă. Era o cale de a ajunge în Sectoarele 2 și 3. Intrând în revizie totală, practic acea cale s-a închis. Rețeaua de termoficare este ca o pânză de păianjen de 1000 de km, iar în acest moment am doar două intrări - CET Progresu și CET Vest. Ce nu înțelege lumea este că apa trebuie să se și întoarcă, practic îmi vine apă din două puncte și se duce în 1023 dar trebuie să se și întoarcă în aceste două puncte. Aceste operațiuni necesită anumite presiuni și debite. Ținând cont și de vechimea rețelei și faptul că CET Pipera și CET Titan au dispărut, apa caldă nu mai ajungea în Titan. A fost nevoie să mai realizăm o bretea și să oprim alimentarea magistralei. Lucrarea a început vineri, s-a încheiat sâmbătă noapte, dar au fost probleme și duminică, până am reușit să umplem rețeaua. Această bretea nu se mai folosea de 20 de ani. Lucrarea s-a făcut în zona Dristor, pe sub linia de tramvai ” , a explicat Alexandru Burghiu, directorul Termoenergetica, pentru HotNews.ro.





















Edilul susține că de vină pentru situație sunt și administrațiile anterioare pentru că nu ar fi realizat investiții.Reprezentanții companiei spun că ELECEN poate furniza apă caldă fără probleme chiar dacă CET Sud este în revizie și că această revizie s-a făcut și în anii trecuți, fără probleme.”În perioada sezonului cald, ELCEN funcționează cu două centrale din cele patru pe care le deține, întrucât este oprită furnizarea căldurii. Acest lucru se petrece în fiecare an odată cu trecerea de la regimul de iarnă la regimul de vară, în baza unei notificări a C.M. Termoenergetica emise către ELCEN ca urmare a creșterii temperaturilor exterioare. În fiecare an, pe toată perioada verii, operatorul rețelei de termoficare asigură alimentarea cu apă caldă a locuitorilor capitalei fără nici un fel de restricții din partea ELCEN, întrucât societatea noastră produce apă caldă din două centrale simultan. ELCEN informează populația din București ca poate acoperi, în prezent, fără nicio problema necesarul de apa calda furnizata locuitorilor Capitalei din punct de vedere al debitului, presiunii si temperaturii agentului termic prin intermediul celor două centrale ale sale (în acest moment, CET Progresu și CET București Vest). Pe baza unui program de revizii și reparații anual, stabilit de comun acord cu operatorul rețelei de termoficare încă de la începutul anului, CET București Sud intră în fiecare an în revizie programată. Această revizie este extrem de importantă în vederea pregătirii pentru sezonul de încălzire următor, în cazul de față 2020-2021. Consumatorii din capitală nu sunt afectați în nici un fel de efectuarea acestei revizii, întrucât capacitățile de producție ale ELCEN acoperă fără probleme cererea de apă caldă”, a mai transmis ELCEN.Reprezentanții companiei spun că datoriile Termoenergetica față de ELCEN la acest moment sunt de aprox. 450 milioane de lei, situație ce pune în pericol furnizarea agentului termic în sezonul rece viitor.De asemenea, Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că va acorda o diminuare cuprinsă între 16 și 24% la factura lunii curente ținând cont de neplăcerile cauzate clienților. Diminuările vor fi calculate în funcție de perioada și orele de nefuncționare pentru toate zonele afectate din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei.