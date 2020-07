Termoenergetica, furnizorul de apa caldă și căldură în București, are datorii de peste 400 milioane lei la ELCEN / Cum a ajuns compania în aceeași situație ca fostul RADET, în doar câteva luni de la înființare

”Intenția ELCEN vine ca urmare a faptului că Primăria Municipiului București (PMB) nu a virat către Termoenergetica subvenția aferentă perioadei decembrie 2019 - mai 2020, în valoare de 652,22 milioane de lei. Neplata subvenției a creat mari probleme financiare ELCEN-ului. Datoriile acumulate de Termoenergetica față de ELCEN au ajuns, la data de 12.07.2020, la 422,1 milioane lei. Suma reprezintă contravaloarea facturilor neachitate de compania municipală, către ELCEN, în perioada februarie-mai 2020”, se arată în comunicatul de presă transmis de Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN. În cazul în care va cere insolvența, ELCEN va solicita și atragerea răspunderii conducerii companiei municipale, potrivit sursei citate.





154.087.348,37 lei - februarie 2020

146.351.566,05 lei - martie 2020

88.344.412,50 lei - aprilie 2020

16.534.576,76 lei -mai 2020

”În prezent, ELCEN se află în situația iminentă de a înregistra un cash-flow negativ, fapt care va conduce la imposibilitatea achitării facturilor emise de furnizorul de gaze naturale. În acest context, ELCEN a primit deja o notificare privind posibila sistare a livrării gazelor naturale, în cazul neachitării obligațiilor financiare. Dacă se va ajunge în această situație, ELCEN nu va mai putea produce energia termică necesară pentru asigurarea, de către Termoenergetica, a apei calde și a căldurii în București”, se arată în comunicatul de presă transmis de Sierra Quadrant.





Contactat de HotNews.ro, directorul Termoenergetica, Alexandru Burghiu, confirmă datoria către ELCEN, însă dă vina e guvern pentru această situație.





”Subvenția o plătește Primăria Capitalei, nu noi. Noi funcționăm pe bază de cont Escrow, ce bani intră acolo - banii de la populație și subvenția de la primărie -se împart la toți, instant, conform procentelor. Noi nu avem niciun control, nu am eu un control asupra banilor care intră în acest cont. Legea ne obligă să avem acest cont. Nu am un control asupra Primăriei să o oblig să plătească subvenția. Datoria este de peste 400 milioane lei, dar trebuie făcută o mențiune foarte importantă. Anul trecut, Guvernul României, sub o formă sau alta, din Trezorerie sau din Fondul de Rezervă, a dat 540 de milioane lei. Anul acesta au dat zero. Dacă s-ar fi dat aceiași bani ca anul trecut, acest ajutor, nu ar fi existat aceste datorii. Pe de o parte nu îmi dă bani, pe de altă parte mă acuză că nu plătesc. Există posibilitatea ca Guvernul să intervină prin Ministerul Dezvoltării sau prin fondul de rezervă. Nu avem datorii la ceilalți furnizori. Noi din ce am încasat partea noastră, am plătit. Facturile au fost mult mai mari, noi am tot plătit, am plătit decembrie, ianuarie, o parte din februarie și la ELCEN”, a declarat Burghiu.





Acesta spune că Primăria Capitalei nu a avut din ce să plătească subvenția dacă nu a primit ajutorul de la Guvern sau un împrumut.





”Noi am făcut solicitări de împrumuturi la Guvern pentru a susține activitatea de termoficare, ținând cont că subvenția este cea mai mare din țară, populația plătește 163 de lei, iar costul real este undeva la 500 lei. Primăria Capitalei a făcut cerere de a se împrumuta, nu a fost aprobată de Guvernul României, este o lege care spune că Ministerul Dezvoltării poate să dea până la 40-50% din subvenție, nu au dat, am făcut solicitare să ne dea bani din fondul de rezervă, nu au vrut. Primăria nu a plătit subvenția pentru că nu primește bani de la Guvern pentru că bugetul Primăriei este format în proporție de peste 90% din IVG. Este dependentă de Guvernul României”, a mai spus directorul Termoenergetica.





Acesta dă totuși asigurări că bucureștenii nu vor rămâne fără apă caldă.





”Problema termoficării nu este a Bucureștiului, nu este a întregii țări, dacă termoficarea ar cădea, nu pică doar încălzirea, pică și electricul. De asta, de fiecare dată până în acest an, Guvernul a intervenit și a ajutat. Acum nu vrea. Bineînțeles că vom plăti datoriile imediat ce primim bani, vom achita toate facturile. Și noi avem de primit bani. Aceste lupte economice, juridice, nu afectează funcționarea sistemului de termoficare. Ei încearcă să inducă o panică în populație, că o să rămânem fără apă caldă și căldură, așa este în fiecare an, dar ați văzut că nu am rămas. Sub nicio formă alimentarea cu apă caldă și căldură nu va fi pusă nicio secundă în pericol, indiferent de aceste datorii se va găsi formula economică de a le achita”, a mai spus Burghiu.









Date despre sistemul de termoficare din București





rețelele termice primare - 987,34 km;

puncte termice și module termice - 1.012 buc.;

rețele termice secundare - 2.964,64 km.

Defalcat, datoria Termoenergetica la ELCEN arată astfel:Administratorul judiciar al ELCEN spune că din cauza acestei situații, producătorul de energie termică a ajuns să acumuleze o datorie de 200 milioane de lei către furnizorul de gaze naturale și către prestatorii de servicii auxiliare.Administratorul judiciar al ELCEN spune însă că vina pentru acumularea acestor datorii o poartă conducerea companie și prostul management."Situația actuală arată că Termoenergetica a luat de la RADET nu doar aceeași echipă de conducere care a băgat RADET în faliment, dar și modelul de management, pe care vedem că îl implementează în același mod dezastruos la noua companie. Să cumperi marfă fără să o plătești, știind că nu ți se întâmplă nimic, reprezintă o strategie care, din păcate, va accentua și mai mult criza în care se află sistemul de termoficare din București. De suferit, din păcate, vor avea bucureștenii și celelalte instituții racordate la rețea care, deși își plătesc la timp facturile, s-ar putea să nu mai primească apă caldă și căldură. Facem un apel la responsabilitate, la identificarea unor soluții care să deblocheze această situație financiară gravă și care să asigure premizele pentru pregătirea sezonului de iarnă, mai ales că situația infrastructurii de furnizare a agentului termic este critică’’, a declarat Ovidiu Neacșu, partener fondator Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN.Termoenergetica (fostul RADET) este distribuitorul de apă caldă și căldură din Capitală și se afla in subordinea Primăriei Capitalei, condusă de Gabriela Firea. ELCEN este producătorul de energie termica de la care Termoenergetica cumpără agentul termic și-l distribuie bucureștenilor. Societatea se află în subordinea Ministerului Energiei.Compania Termoenergetica a fost înființată în martie 2019 și este condusă de Alexandru Burghiu - fostul administrator RADET. Activitatea RADET a fost preluată de Termoenergetica în decembrie 2019. Curtea de Apel București a decis pe 11 noiembrie 2019 falimentul RADET.Potrivit ultimelor date făcute publice de municipalitate, la sistemul centralizat de încălzire sunt racordate aproximativ 562.000 de apartamente, reprezentând peste 8.600 de blocuri, în care trăiesc circa 1,21 milioane de oameni, dar și aproximativ 4.900 de instituții, obiective sociale și agenți economici.Instalaţiile sistemului centralizat de alimentare cu energie termică aflate în exploatarea RADET, se compun din:46 centrale de cvartal şi o centrală termică de zonă;