Capitalismul de stat: După ce a băgat bani în compania Primăriei pentru a asigura serviciile de pază în școli, Robert Negoiță le trece la Poliția Locală

”Compania de Pază și Protecție a rămas fără obiect, încercăm să-i dăm altă destinație. Preia tot Poliția Locală. Avea contracte cu școlile, nu mai are, i-am dat afară, sunt foarte nemulțumit de ei. Nu are niciun rost să dublăm Poliția Locală. Am înființat compania pentru că așa am considerat la vremea respectivă, a fost un pas înainte pentru că două contracte succesive de pază, după ce ne-am chinuit conform legii să facem procedură de achiziție, firmele veneau cu preț foarte mic ca să ia contractul apoi doreau să ajustăm tarifele într-un mod neprincipial, ceea ce noi nu facem și atunci renunțau la contract și rpămâneam fără pază în școli de pe o zi pe alta. Acum Poliția Locală asigură paza în școli. Avem și camere de supraveghere”, a explicat Robert Negoiță, contactat de HotNews.ro.







Datele financiare ale companiei





Societatea a avut în 2018 venituri de 25,5 milioane lei și cheltuieli de 25,4 milioane lei. Cifra de afaceri a fost de 12,3 milioane lei, din care cheltuieli cu personalul 8,9 milioane lei. Profit: 472 lei. Pe 31 decembrie 2018 avea 271 de salariați.







Compania Ordine și Protecție Sector 3 a fost înființată în 2017, la propunerea primarului Negoiță, acționar fiind Consiliul Local. El declara atunci că este nemulțumit de serviciile companiilor private și că firma primăriei va salva situația. De la începutul anului până în prezent a primit de la unitățile de învățământ din Sectorul 3, prin achiziție directă, contracte în valoare de 3,8 milioane lei.Președintele Consiliului de Administrație al companiei este Alexandru-Răzvan Bunescu. În perioada iunie 2013-octombrie 2014, el a fost polițist local la Sectorul 3, iar în perioada octombrie-decembrie 2016 - polițist local la Sectorul 4.. Compania s-a ocupat, de la înființare, de la vânzarea de containere, până la pază și mentenanță.În 2019, compania a avut o cifră de afaceri netă de 19,3 milioane lei, cheltuieli cu personalul 12 milioane lei. Pe 31 decembrie 2019 avea 320 de salariați. Profit 847. 068 lei. Bugetul companiei a fost: venituri de 19,3 milioane lei, Cheltuieli de 18,4 milioane lei. În 2020, bugetul estimat este de 23,5 milioane lei venituri, iar cheltuielile 22,6 milioane lei. Cheltuielile cu salariile sunt estimate la 14, 3 milioane lei. Salariile consiliului de administrație sunt estimate la 6890.000 lei, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Primăriei.