Nicușor Dan o acuză pe Gabriela Firea că nu a construit nicio grădiniță sau creșă, deși a promis 20 / Firea spune că aceste atribuții sunt la sectoare

Nicusor Dan vs Gabriela Firea

Potrivit acestuia, în cele şase sectoare ale Capitalei există un deficit de 25% locuri în grădiniţe.





”Cu grijă pentru sănătatea copiilor, am mai deschis și azi creșe și grădinițe sociale, unele dintre ele inaugurate chiar de echipa noastră, în ultimii 4 ani. Îi felicit pe toți primarii de sectoare pentru strădania de a crește numărul de locuri în creșe și grădinițe, în ultimii ani. S-au făcut eforturi susținute, în ciuda bugetelor mici. Prin lege, așa cum sănătatea din oraș este o sarcina a primarului general, educația este o competență a primarilor de sectoare. Primăria Capitalei, prin Direcția de asistență socială, se ocupă doar de creșterea numărului de locuri în creșele și grădinițele sociale, adică dedicate familiilor cu venituri foarte mici. Noi venim în completarea eforturilor primăriilor de sector care au, legal, această responsabilitate. Și în această vara lucrăm intens pentru deschiderea a 3 creșe și grădinițe sociale, în sectoarele 2,5 și 6”, a scris Gabriela Firea pe pagină de Facebook.







Această spune că Nicușor Dan nu cunoaște legea.







”Fac aceste precizări pentru că, fără să cunoască legea, deși vrea să devină primar general, un candidat m-a acuzat că nu am deschis nicio grădiniță nouă, în ultimii 4 ani. Fals! Aceste atribuții sunt la sectoare, dar și eu, în completare, am deschis creșe și grădinițe sociale. Este că și cum ar fi acuzat primarul general de starea curățeniei în oraș, câtă vreme, prin lege, serviciul de salubritate este delegat către cele 6 primarii de sector, conform legii”, a mai scris Firea.







"În urmă cu patru ani, candidatul PSD Gabriela Firea promitea 20 de grădiniţe cu program prelungit (...) şi creşe - nu spunea câte. Rezultatul este zero. În patru ani de mandat nu s-a construit nicio nouă grădiniţă de către administraţia PSD-Firea. Azi, primarul general ne spune că nici nu avea în atribuţii să construiască creşe şi grădiniţe, că atribuţiile sunt la primăriile de sector, nu că ar fi trebuit să ne spună lucrul acesta în campania electorală acum patru ani, ci pentru că a avut o situaţie extrem de privilegiată, a avut un mandat în care a avut primari colegi de partid, a avut un Guvern de aceeaşi culoare politică şi în Parlament avea aceeaşi majoritate politică", a declarat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă."Legea spune că într-o grupă trebuie să ai cel mult 20 de copii şi media pe Bucureşti a copiilor în grupă este de 25 şi aici în Sectorul 4 e şi mai rău - media copiilor într-o grupă este 27. În privinţa creşelor stăm şi mai rău. Numărul creşelor e de trei ori mai mic decât al grădiniţelor şi în unele sectoare disproporţia aceasta este şi mai mare, în sensul că în Sectorul 6 avem doar trei creşe, de nouă ori mai puţin decât grădiniţe", a explicat Nicușor.Acesta spune că Primăria Generală şi primăriile de sector ar putea să dea, în anumite condiţii, stimulente financiare care să permită creşelor şi grădiniţelor private să îşi plătească fie chiria, fie construcţia.În replică, primarul general, Gabriela Firea, spune că s-au construit creșe și grădinițe, unele fiind inaugurate chiar de echipa ei, dar Primăria Capitalei nu are atribuții în acest sens.În programul electoral prezentat în campania electorală din 2016, Gabriela Firea promitea că dacă va ajunge primar general va construi 20 de grădinițe cu program prelungit.”În calitate de primar general voi face toate demersurile pentru a obține fonduri externe pentru reabilitarea școlilor și grădinițelor din Capitală. (...) Proiectul are în vedere construirea a 20 de grădinițe cu program prelingit, cu o capacitate totală de 2.500 de locuri, în special pentru copiii cu vârste cuprinse între patru și cinci ani, în toate sectoarele din Capitală. Primăria Capitalei dispune, în acest moment, de terenuri, astfel încât nu ne rămâne decât să începem negocierilor cu Banca Europeană de Investiții pentru contractarea unui împrumut”, promitea Gabriela Firea în programul local de guvernare.