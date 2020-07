Primăria București, amendă de 100.000 lei pentru lipsa Registrului Spațiilor Verzi / Bădulescu: "Ministrul Mediului, mincinosul de serviciu"

Primăria București a fost amendă de de Garda de Mediu cu 100.000 lei pentru lipsa Registrului Spațiilor Verzi. În urma unui control făcut de Comisariatul Municipiului București al Gărzii Naționale de Mediu la Primăria Capitalei, s-a constatat că PMB nu are un Registru al Spațiilor Verzi întocmit conform normelor, potrivit Mediafax.Mai mult, administrația locală nu deține nicio informație despre suprafața tipurilor de terenuri din intravilanul localităţii, ce ar fi trebuit să compună acest Registru.Conform anunțului făcut de Ministerul Mediului, din datele prezentate rezultă o suprafață de spațiu verde pe cap de locuitor de 8,89 mp, mult sub limita impusă de Ordonanța de Urgență 195/2005 privind protecția mediului - 26 mp/locuitor. Pentru aceste neconformități comisarii Gărzii Naționale de Mediu au sancționat Primăria Municipiului Bucuresti cu amendă în valoare de 100.000 lei și au stabilit măsuri de conformare care vor fi verificate periodic.Registrul local al spaţiilor verzi este un sistem informaţional care cuprinde datele tehnice ale tuturor spaţiilor verzi conform indicilor de calitate şi cantitate. Acest Registru trebuie făcut public şă poată fi consultat la sediile autorităţilor administraţiei publice locale. Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbuşti, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare.Într-o intervenţie la Realitatea PLUS, prefectul Capitalei, Aurelian Bădulescu, susţine că acest registru există, dar nu a fost actualizat."Este o minciuna care vine din partea celui mai mare mincinos, mincinosul de serviciu, ministrul Mediului. Ceea ce face el e impardonabil. Registrul verde exista la sediul PMB, dar amenda aplicata a fost una pentru faptul ca nu este updatat. In cursul unui an, acest registru se updateaza in functie de situatiile care apar. De la luna la luna, el se updateaza. Imi pare rau ca o astfel de institutie care azi poate fi condusa de un mascarici isi permite sa duca catre populatie aceste informatii false. Intrati pe site-ul PMB, scrieti "cadastrul verde" si veti vedea ca exista 3 instrumente de lucru", a declarat Aurelian Badulescu.