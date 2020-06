Gabriela Firea, la prezentarea propriului bilanț de 4 ani: Cea mai mare realizare este că am redat Primăria Capitalei bucureștenilor / Ce s-a făcut în ultimii 20 de ani în Voluntari este o mândrie națională

Primarul general, Gabriela Firea, a postat marți pe pagina de Facebook propriul bilanț, după 4 ani de la depunerea jurământului. Edilul a început cu prezentarea machetei spitalului metropolitan, promis încă din campania trecută, dar nerealizat. Gabriela Firea spune că înființarea companiilor municipale este o mare realizare deoarece așa a smuls din „ghearele firmelor căpușă ale PNL-PDL” primăria Capitalei. Despre stimulentele financiare date, calificate de unii drept pomeni electoare, Firea crede că sunt necesare. În ceea ce privește comparația cu Voluntari, Firea spune că ceea ce s-a întâmplat în localitate în ultimii ”20 de ani este o mândrie națională”.

















”Aceasta este macheta spitalului metropolitan care se construiește în București. Un spital ultra modern cu 1.000 de paturi, cu cele mai importante secții pentru sănătatea tuturor românilor. Garanția că acest spital va fi finalizat sunt eu și echipa mea pentru că am repornit toate proiectele blocate din capitală și le-am finalizat sau sunt aproape de finalizare”, a început Gabriela Firea prezentarea bilanțului.





Aceasta spune că înființarea celor 24 de companii municipale este o mare realizare și a prezentat lista cu proiectele la care acestea lucrează.







”Cea mai mare realizare este că am redat Primăria Capitalei bucureștenilor, am smuls-o încă din primul an de mandat din ghearele celor 4-5 firme căpușă PNL-PDL care au subjugat bugetul Capitalei timp de 20 de ani, firme abonate la contractele cu Primăria Capitalei, care prestau servicii scumpe, chiar și de 10 ori mai scumpe și de proastă calitate. Prin înființarea companiilor municipale am făcut economii mari la buget și asigurăm proiecte de calitate pentru toți cetățenii. Compania Municipală de Consolidări a realizat doar în doi ani cât cei dinaintea noastră în 20 de ani și anume 200 de clădiri pericol public sunt puse în siguranță, iar 20 sunt deja consolidate. Compania Străzi Poduri Pasaje realizează lucrarea de infrastructură de la Prelungirea Ghencea și a reparat în timp record podurile Grant și Străulești. Trustul de Clădiri Metropolitane lucrează intens la pasajul Doamna Ghica, pe care îl finalizăm în această toamnă, și la un cartier de locuințe sociale. Compania de Iluminat a scos orașul din beznă montând stâlpi în cartierele în care doar soarele aducea lumină. Primăria a devenit o instituție în acre investitorii sunt primiți cu respect, nu le mai cere nimeni comisioane sau favoruri, ca pe timpul majorității PDL-PNL”, a declarat Firea în prezentarea video.







Primarul spune că în vremea pandemiei nu și-a menajat sănătatea.







În ceea ce privește ajutoarele acordate de municipalitate în mandatul său, peste 150 milioane de euro, catalogate de mulți drept pomeni electorale, Firea spune că sunt necesare și le va în continuare.







”Un primar trebuie să aibă grijă de toți cetățenii, nu doar de cei cere l-au votat. De aceea vă promit că voi menține atât bugetele alocate pentru investițiile în infrastructura majoră a Capitalei, pentru înnoirea parcului auto al STB, investițiile în spitale, dar în viața familiilor care muncesc și trăiesc în București. Mă voi lupta ca lună de lună să primească sumele propuse de mine. Nu sunt pomeni, sunt sume absolut necesare pentru aceste categorii sociale și care fac diferența dintre o viață chinuită și o viață decentă”, a spus primarul.





Primarul nu a vorbit despre alte proiecte realizate, dar spune că le va prezenta punctual în zilele următoare.







În ceea ce privește comparația cu orașul Voluntari, unde primar este soțul ei, Gabriela Firea spune că acesta este un exemplu de bun gospodar, iar ce s-a întâmplat în Voluntari este o mândrie națională.





Primarul spune că a mai și greșit, dar nu din rea-voință.







”Lucru pana seara târziu. Le cer iertare copiilor mei pentru ca sunt o mama mereu in viteză. Nu știu cat mai suporta soțul absenta mea din familie. Am vrut sa ma implic suta la suta. Nu m-am menajat. Am mai și greșit, ca orice om. Nu a fost din rea-credință. Și nu renunț, am facut multe, mai am multe de continuat și început”, a postat aceasta pe Facebook.









”Suntem în plină pandemie virală, am fost zilnic la muncă în locurile cele mai periculoase din punct de vedere ale unei posibile contaminări, nu mi-am consemnat sănătatea, nu mi-am pus viața la adăpost, nu m-am ascuns sub pat, am fost în spitale pentru a le dota, m-am întâlnit cu eroii în halate albe pentru a-i încuraja și proteja. M-am dus personal să duc mâncare și medicamente vârstnicilor și persoanelor fără adăpost. Nu pot fi de acord că pensiile și alocațiile sunt pomeni electorale cum spune actualul Guvern”, a mai spus Firea.”Se aruncă cu noroi în mine că sunt soția primarului din Voluntari. Ce s-a făcut în ultimii 20 de ani în Voluntari este o mândrie națională. O comună din care nimeni nu mai ieșea din casă atunci când ploua, a devenit un oraș modern, european, cu școli căutate de majoritatea elevilor din județul Ilfov, cu un spital ridicat când guvernarea PNL-PDL închidea spitale, cu transport public și toate facilitățile urbane. Soțul meu este un exemplu de bun gospodar și nu îmi este rușine cu el. Eu mă întreb cum mă mai suportă”, a mai spus Firea.