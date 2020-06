Prefectul a atacat în instanță hotărârea prin care Primăria Capitalei desființa Depoul Victoria, iar terenul din spatele Guvernului era dat Societății de Transport București ”să-l valorifice”

Prefectul Municipiului București a atacat în instanță Hotărârea de Consiliu General prin care s-a decis desființarea Depoului Victoria, iar cei 35.000 de mp de teren din spatele Guvernului au fost dați Societății de Transport București, ca majorare de capital, pentru a-i valorifica. Societatea putea decide ce face cu el, respectiv putea încheia contracte de administrare, asociere în participațiune, parteneriate public-private. Un anunț prin care STB căuta parteneri pentru ” asocierea in vederea exploatarii cu maxima eficienta a imobilului” a fost deja postat pe site.





Municipalitatea este astfel obligată să revoce actul administrativ.





”Ținând cont de faptul că judecata în fața instanţei de contencios administrativ poate dura până la minim 2 ani şi de faptul că în tot acest timp nu se mai pot finaliza şi celelalte proceduri de majorare a capitalului social, aprobate ulterior hotărârii contestate de prefect, se propune revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 420/2019 privind participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la majorarea capitalului social al Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A. Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. a comunicat prin adresă scrisă faptul că hotărârea a cărei revocare se propune nu a produs efecte juridice care să conducă la inaplicabilitatea principiului revocării actelor administrative”, se mai arată în document.







Pe 31 iulie 2019, majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General a aprobat desființarea Depoului Victoria, mutarea tramvaielor în Depoul Titan și transferul terenului de aproape 35.000 mp, rămas liber, la Societatea de Transport București (STB), printr-o majorare de capital. Este vorba despre Hotărârea Consiliului General 420/31.07.2019. Proiectul a putut fi adoptat doar cu votul consilierilor PSD-ALDE abia după ce Guvernul Dăncilă a modificat Codul Administrativ, pentru astfel de transferuri fiind nevoie de votul a jumătate plus unu dintre consilieri. Înainte era nevoie de două treimi.







Cătălin Deaconescu, consilier general PNL, a acuzat pe pagina de Facebook, că poate fi vorba despre un tun de zeci de milioane de euro.







Deoarece hotărârile de Consiliu General atacate de Prefect se suspendă de drept, Primăria Capitalei cere acum revocarea actului administrativ, motivând că nu mai poate finaliza alte majorări de capital, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de pe 18 iunie.”În data de 17.02.2020 a fost înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. AC/16680/P/13.02.2020, prin care se comunică faptul că Prefectul Municipiului Bucureşti a formulat cerere de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea anulării Hotărârii nr. 420/31.07.2019 privind participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la majorarea capitalului social al Societăţii de Transport București STB S.A (n.r. hotărârea prin care a fost dat STB Depoul Victoria). Conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, actul atacat este suspendat de drept până la soluţionarea cauzei de către instanţa de judecată”, se arată în proiectul de hotărâre.Terenul depoului Victoria este unul dintre cele mai valoroase din București și a fost vânat constant în ultimii 30 de ani de rechinii imobiliari. În mod clar, este discutabil dacă este oportun ca un teren atât de valoros în plin centru al orașului să fie ocupat de un depou, dar transferul unui asemenea bun, al cărui preț poate ajunge și la 2.500 de euro/mp, la STB, fără un plan clar, este controversat și ridică mai multe semne de întrebare.„Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în București, strada Mexic nr. 19 - Depou Victoria, compus din teren în suprafață de 34.748 mp și construcții. Se acordă mandat special reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Acționarilor societății Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. să aprobe majorarea capitalului social în condițiile stipulate în art. 215 din Legea 31/1990 în vederea obţinerii de către STB S.A. de venituri proprii, să aprobe relocarea activității Depoului Victoria pe amplasamentul actualului Depou Titan, precum și să aprobe actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii de Transport Bucureşti STB SA”, se arată în proiectul de Hotărâre adoptat.În expunerea de motive se arată că depoul trebuie desființat deoarece așa prevede Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030, dar și pentru ca STB să obțină venituri suplimentare.”Scopul majorării capitalului social al Societăţii de Transport București STB S.A. prin aportul în natură a imobilului teren situat în București, strada Mexic nr. 19, sector 1, în suprafață de 34.748 mp, este de a susține activitatea societății. Prin exploatarea eficientă a imobilului teren menţionat anterior, ce urmează a fi adus aport la capitalul social al societăţii, se vor obține venituri suplimentare imperios necesare în vederea asigurării unui serviciu de transport public de călători de calitate. Astfel, STB S.A., în calitatea de proprietar, va putea încheia contracte de administrare, asociere în participațiune, parteneriate public private, etc.”, se arată în raportul de specialitate al proiectului.”Concret, STB (RATB) dorește să renunțe la depoul de tramvaie de lângă Piața Victoriei, pe care îl consideră ”generator de trafic”. Nu discut aici decizia de business a STB, dar nu cred că traficul din zona Victoriei are de suferit dacă câteva tramvaie pleacă în cursă la 4.30 dimineața sau se retrag la depoul după ora 11 noaptea. Prin această decizie a STB se ”eliberează” un teren de aproape 3,5 ha în zona zero a Capitalei, teren care valorează câteva zeci de milioane de euro și pe care la începutul mandatului doamna Firea anunța că va construi locuințe de serviciu. Astăzi însă, Direcția Generală de Investiții ne spune că ”nu are prevăzute proiecte de investiții aprobate sau intenția realizării unor astfel de proiecte”. Adică, deși municipalitatea are la dispoziție un astfel de teren unic în mijlocul Bucureștiului, nu știe ce să facă cu el: nu poate propune realizarea unei parcări, a unei școli sau a unui parc. Toate acestea în condițiile în care jumătate din companiile ilegale ale doamnei Firea își propun să cumpere terenuri și clădiri de zeci de milioane de euro. Primarul general nici măcar nu își asumă realizarea unui parteneriat cu un dezvoltator imobiliar astfel încât să ajungă să primească un număr de unități locative cu care ar mai putea rezolva o parte din cele peste 20.000 de cereri înregistrate! Deși se plânge cu toate ocaziile că a reușit împreună cu guvernul PSD să aducă Bucureștiul în faliment ”nedeclarat”, doamna Firea nici măcar nu își asumă să scoată terenul respectiv la vânzare, printr-o procedură competitivă și transparentă, și astfel să mai echilibreze bugetul municipalității! Așa că primarul general se spală pe mâini și propune ca terenul respectiv să fie ”valorificat” de către STB ”în vederea obținerii de venituri proprii”. Ce fel de venituri proprii? STB nici nu catadicsește să prezinte vreun studiu din care se aflăm ce intenționează, prin ce procedură, ce venituri va obține și pe ce perioadă! După ”afacerea” Verdi, după capitalizarea cu sute de milioane de euro a companiilor ilegale, această propunere mi se pare a fi tunul de sfârșit de mandat al majorității PSD-ALDE! Sau poate că în următoarele luni vom vedea unele și mai și”, a postat Cătălin Deaconescu pe pagina de Facebook.Și Octavian Berceanu, consilier USR, era de aceeași părere.”Proiectul de Consiliu General propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al terenului de 3.4 ha pe care e amplasat depoul după care acesta devine majorare de capital la STB, iar tramvaiele vor fi relocate la Depoul Titan. Ce omite Firea este chiar litera legii. Legea societăţilor comerciale, 31/90 prevede clar "ART. 16 (2) Aporturile în natură trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate şi sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare." Terenul, evaluat pe piaţa liberă la 100 milioane euro nu a fost evaluat de către PMB, deci procedura contravine legislaţiei, iar Firea ne cere să votăm un proiect care nu respectă legea. Astfel se pregăteşte un tun imobiliar, probabil cel mai important la sfârşit de mandat”, a scris Berceanu pe pagina de Facebook, înainte de ședința CGMB din luna iunie.Imediat după aceste afirmații, primarul General, Gabriela Firea, a anunțat că îi va acționa în judecată pe consilierul general USR Octavian Berceanu precum și pe consilierul general PNL Cătălin Deaconescu pentru că au afirmat pe rețelele de socializare că această ar pregăti "un tun imobiliar, probabil cel mai important la sfârșit de mandat", dar și ”pe cei care au ales să preia întocmai această informație falsă”."Este inadmisibil că din ignoranța sau prin ignorarea voită a adevărului, un consilier general USR și un consilier general PNL să facă acuzații atât de grave, false și lipsite de fundament. Politică nu scuză mijloacele! Îi voi acționa în judecată pe cei doi domni care, deși se puteau edifica citind cu atenție proiectul de hotărâre sau aveau posibilitatea să îl interpeleze pe directorul STB pentru clarificări, au preferat să arunce în spațiul public acuze injuste și care aduc grave prejudicii de imagine atât mie, că Primar General, cât și Primăriei Municipiului București. De asemenea, îi voi acționa în judecată pe toți cei care au preluat această informație falsă, fără să se documenteze cu privire la realitatea acestui fapt. Subliniez faptul că nu s-a pus nici un moment problema vânzării depoului Victoria, ci se intenționa, conform legislației în vigoare, că acest teren să între în patrimoniul Societății de Transport București", a declarat atunci Gabriela Firea.Pe 28 februarie, STB a postat pe site un anunț în care își exprima dorința de a se asocia pentru exploatarea terenului.” Societatea de Transport București STB SA anunță intenția de declanșare a procedurii de asociere cu persoane fizice sau juridice , în vederea exploatării cu maximă eficientă a imobilului situat în Stradă Mexic, nr.19, sector 1, în suprafață de 34.784 mp, a relocării activității Depoului Victoria pe amplasamentul Depoului Titan și a obținerii de venituri suplimentare necesare asigurării unui serviciu de transport public de călători de calitate”, se arată pe site-ul STB.