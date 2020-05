​​FOTO Primăria Sectorului 1 a vopsit arborii din Parcul Kiseleff, monument istoric, cu alb

Primăria Sectorului 1 a vopsit trunchiurile arborilor din Parcul Kiseleff, monument istoric, cu o substanță albă, ce pare var. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook de peisagista Diana Culescu. Pe lângă faptul că strică aspectul parcului, intervențiile pe monumente istorice fiind permise doar cu avizul Ministerului Culturii, stropirea/vopsirea cu var nu este eficientă nici împotriva dăunătorilor deoarece aceștia au căpătat rezistență, spune Diana Culescu.





Aceasta a cerut Primăriei Sectorului 1 să comunice cu ce substanță a vopsit arborii și a sesizat următoarele instituții să verifice situația: Primăria Municipiului București, Direcția de Sănătate Publică București, Autoritatea Națională Fitosanitară, Ministerul Culturii, Garda Națională de Mediu, DGPMB - Poliția Sectorului 1 și Curtea de Conturi a României.







HotNews.ro a încercat să-l contacteze telefonic pe primarul Daniel Tudorache, însă acesta nu a răspuns. Vom reveni imediat ce vom avea un punct de vedere din partea instituției referitor la motivele care au stat la baza acțiunii și ce substanță a fost folosită.









Foto: Diana Culescu















Foto: Diana Culescu





Diana Culescu spune că această practică nu mai este folosită de multă vreme nicăieri.







”Văruirea trunchiurilor arborilor reprezintă o problemă și în ceea ce privește poluarea aerului cu particule, care poate genera ulterior probleme respiratorii. Uscarea substanței utilizate pentru văruire duce la desprinderea acestor particule antrenate de curenții de aer. În plus, spălarea în timp a substanței duce la infiltrarea acestor particule în sol și, prin urmare, la schimbarea caracteristicilor chimice specifice acestuia, schimbare care poate produce importante probleme plantelor afectate și, în siaj poate contribui la debilitarea acestora, punând și astfel în pericol utilizatorii spațiului public. Acest proces este cu atât mai accelerat cu cât vopsirea trunchiurilor arborilor din Sectorul 1 a fost făcută într-o manieră neglijentă, parte din substanța utilizată fiind deja depusă pe suprafața solului, loc de unde poate fi antrenată mult mai ușor de curenții de aer”, a mai scris aceasta în sesizare.









