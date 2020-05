Pe perioada stării de urgență, traficul din București a scăzut în medie cu 36% în zilele de muncă și cu 54% în weekend, dar izolat au fost scăderi și de 70% (studiu)

Deși media este de 36% în zilele de muncă și 54% în weekend, în anumite zone, traficul a scăzut și cu până la 90%. Iată câteva cifre:



Detaliat pe zone, în zilele de muncă, cea mai mare scădere a traficului a avut loc în Centrul Capitalei (41%), urmat de zona de Nord (39%), zona de Est (34%).

În zona de Vest traficul a scăzut doar cu 27%, iar în cea de Sud cu doar 17%.

În zilele de weekend, în Centrul Capitalei traficul a scăzut cu până la 63 %, în zona de Vest cu 59%, în zona de Nord cu 56%, în zona de Est cu 46%, iar în cea de Sud cu 44%.

Pe zona de nord, scăderea drastică a fost cauzată de închiderea zonei comerciale.







- detaliat la nivel de intersecție/stradă, în zilele de muncă, pe strada Radu Beller (Dorobanți) traficul a scăzut cu 72%, pe Aleea Privighetorilor cu 60%, la Romaero Băneasa cu 59%, pe strada Buzești cu 57%, iar la Universitate cu 52%.



În weekend, la Romaero Băneasa traficul a scăzut cu 74%, pe strada Radu Beller (Dorobanți) traficul a scăzut cu 71%, la Universitate cu 70%, la Izvor cu 68% și pe Aleea Privighetorilor cu 68%.





La nivel de artere observăm valori foarte diferite de trafic, în funcție de măsura în care acestea deservesc zone rezidențiale sau se află pe traseele către zone în care sunt concentrate domenii care și-au putut muta într-o măsură mai mare sau mai mică activitățile la distanță.





- Bulevardul Iuliu Maniu-Drumul Osiei (deservește zonă rezidențială cu densitate ridicată) are o scădere foarte mică în zilele de lucru (doar 5%) și de 34% în weekend

- zona Big Berceni are o scădere foarte mică în zilele de lucru (doar 9%) și de 31% în weekend

- zona Drumul Sării are o scădere foarte mică în zilele de lucru (doar 10%) și de 41% în weekend

- Bd. Brâncoveanu are scăderi mai mici în zilele de lucru (17%) și ceva mai mari în weekend (45%)

- Calea Vitan are scăderi mai mici în zilele de lucru (17%) și ceva mai mari în weekend (44%)

- Șos. Giurgiului are scăderi mai mici în zilele de lucru (18%) și ceva mai mari în weekend (35%)

- zona Obor are scăderi mai mici în zilele de lucru (20%) și ceva mai mari în weekend (36%)

- Strada Radu Beller (Piața Dorobanți) are scăderi foarte mari atât în zilele de lucru (72%) cât și în weekend (71%)





Studiul a fost realizat de Phoenix Media, liderul național in DOOH ( digital out of home). Compania a colectat datele prin intermediul camerelor montate pe panourile publicitare.







Primele camere au fost montate în martie 2015 la panoul din Piața Unirii, urmate apoi de camere la Romaero (bd. Aerogării) și Timpuri Noi (intersecția Timpuri Noi). În acest moment sunt montate 81 de camere. 73 sunt în București pe 44 de panouri. Unele panouri au montate o cameră, dar multe au 2 sau chiar 3 camere pentru a putea număra cât mai corect traficul din intersecțiile în care sunt amplasate TV screen-urile.







”Sistemul folosit numără 24 h din 24 la nivel de secundă absolut toate mașinile și pietonii care trec prin fata ecranelor, iar numărătoarea se face cu un software care rulează din cameră. Camerele sunt practic mini computere de analiză. De reținut că nu vorbim de un sistem cloud - deoarece în cazul unei pene de internet s-ar putea pierde foarte multe date. Software-ul care operează direct din cameră permite stocarea datelor în cameră și trimiterea acestora către serverele Phoenix Media în momentul reconectării. Numărarea se face pe segmente perimetrale care indica exact dacă avem în cazul ariei măsurate automobil personal, autobuz sau pieton.Software-ul permite atât măsurarea numărului cât și a vitezei de deplasare în cazul atât al pietonilor cât și al mașinilor. Camerele nu înregistrează și nu stochează absolut nici un fel de date video sau audio ci doar fac numărare la nivel de secundă”, se arată în datele transmise de Phoenix Media.







Măsurile cu cel mai mare impact în descreșterea traficului în capitală au fost reducerea la maxim 3 a numărului de persoane care puteau călători împreună pe stradă și respectiv interdicțiile suplimentare de circulație pentru seniori, potrivit sursei citate.”Reducerile semnificativ mai mici ale valorilor de trafic din zilele de lucru din Zonele de Sud și de Vest ale capitalei poate fi explicată prin faptul că sunt zone rezidențiale cu densitate mare a populației, iar o bună parte a acesteia are meserii de tip blue & pink collars în sectoare ale economiei care nu și-au putut muta activitatea în on line / la distanță. Zona de Nord are o scădere mai mare în zilele lucrătoare pentru că aici este concentrată noua economie deservită oamenii care au într-o mai mare măsură meserii de tip white collars (ex. corporatiști), care desfășoară activități care au putut fi mai ușor mutate on line, fără prezență fizică. O bună parte din traficul din zilele lucrătoare și weekend este susținut de faptul că zona de Nord a devenit în ultimii ani zonă puternic rezidențială. Această concluzie este susținută de valorile diferite de trafic pe străzi relativ apropiate ca zonă”, se arată în studiu.”Se observă clar efectul închiderii mall-urilor din capitală asupra valorilor de trafic. Spre exemplu Aleea Privighetorilor (una din direcțiile de acces în Mall Băneasa) înregistrează o scădere de 60% a valorilor de trafic în zilele din cursul săptămânii (60%) și în cele din weekend (68%)”, se mai arată în studiu.„Măsurile cu cel mai mare impact în descreșterea traficului în capitală au fost reducerea la maxim 3 a numărului de persoane care puteau călători împreună pe stradă și respectiv interdicțiile suplimentare de circulație pentru seniori. Traficul din Zona Centrală a scăzut puternic în weekend pentru că nu este zonă rezidențială și nu mai beneficiază de traficul adus de restaurante și cafenele (horeca), activități culturale și de entertainment (inclusiv parcuri). Un exemplu relevant îl reprezintă scăderea majoră a valorilor de trafic în weekend din zona Universitate (cu 70%), zonă iconică a centrului capitalei, hub de trafic către locații culturale sau de educație (Universitatea București) sau zona de restaurante și cafenele din centrul vechi al capitalei”, se arată în studiu.”De regulă arterele care deservesc zone rezidențiale cu densitate ridicată sau cu populație ocupată în sectoare de tip blue collars sau care fac parte din principalele trasee către zonele în care sunt concentrate sectoarele care nu și-au putut muta activitatea la distanță au scăderi mai mici ale valorilor de trafic în zilele de lucru și mai mari în zilele de weekend. Arterele care deservesc zonele în care sunt concentrate sectoarele care și-au putut muta cu mai multă ușurință activitatea la distanță au scăderi mai mari ale valorilor de trafic în zilele de lucru și variații mai mici între zilele de lucru și cele de weekend. Zonele și arterele care se află de-a lungul traseelor de tranzit cu trafic greu către și dinspre capitală către zone limitrofe sau ale zone ale țării înregistrează de asemenea scăderi mai mici ale valorilor de trafic în zilele de lucru”, se mai arată în studiu.Câteva exemple la nivel de artere:După 5 ani de măsurare efectivă sistemul dispune de un istoric exact care permite comparații ale nivelului de trafic la nivel de an cât și la nivel de zi / oră.Datele din raport au fost prelucrate de către D&D Research, companie autohtonă care de peste 20 de ani livrează cercetări de piață science driven – bazate pe știință.Datele prezentate în raportul sunt raportate ca scăderi față de valorile medii din zilele respective din anul trecut și din luna precedentă. Spre exemplu, ziua de luni, 16 Martie, este raportată ca scădere față de media zilelor de luni din perioada 1 Februarie – 15 Martie 2020 și din perioada 1 Februarie – 15 Martie 2019.