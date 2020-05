Clădirea Clubului Fabrica, la un pas de a fi salvată/ Ministerul Culturii a declanșat procedura de clasare ca monument istoric după ce a dat inițial aviz de demolare

”Ministrul Culturii a declanșat procedura de clasare ca monument istoric a Club Fabrica. Clădirile au statut de monument istoric, un an din acest moment, timp în care nu se mai pune problema demolării și construirii de blocuri în loc. În acest interval, Institutul Național al Patrimoniului va întocmi documentația completă pentru clasarea definitivă ca monument istoric. Felicitări Ministrului Culturii pentru gestul de mare responsabilitate. Felicitări echipei de la Institutul Național al Patrimoniului care a întocmit documentația preliminară. Dacă vor exista contestații juridice, vom interveni în instanță în favoarea ministerului. Club Fabrica este un exemplu de reconvertire a unor clădiri de patrimoniu industrial, în acord cu tendințele mondiale în urbanism. Este o afacere a unor antreprenori locali care dă viață unui cartier cu potențial. Bucureștiul are șansa să se impună ca centru regional în IT și industrii creative, astfel de inițiative trebuie sprijinite de autorități, nicidecum desființate. ”, a anunțat Nicușor Dan.











Și Edmond Niculușcă, reprezentantul Asociației ARCEN a făcut un anunț similar pe pagina de Facebook.







HotNews.ro a scris în urmă cu câteva săptămâni că imobilul este în pericol de demolare după ce Compania Municipală Dezvoltare Durabilă a făcut un plan Plan Urbanistic Zonal, la cererea proprietarilor, prin care se dorește construirea unor blocuri de 8 etaje, pe strada 11 Iunie, în incinta fostei fabrici de ciorapi și tricotaje Apollo, unde se află clubul Fabrica.







Strada 11 Iunie este zonă protejată, regimul de înălțime maxim permis fiind de 16 metri, iar blocurile de 8 etaje vor avea 34 de metri. În plus, pentru clădirea fabricii este depusă la Direcția de Cultură a Municipiului București o cerere de clasare. PUZ-ul a primit deja aviz de la Primăria Capitalei, urmând a fi supus aprobării Consiliului General. Direcția de Cultură București, deconcentrată a Ministerului Culturii, a dat aviz de demolare a clădirii în 2019.Clădirea Clubului Fabrica face parte din patrimoniul industrial al orașului, primele corpuri fiind edificate între 1895-1899, iar restul în perioada 1899-1911. Potrivit planurilor Bucureștiului de la 1911 imobilul ar fi aparținut lui Oprea Soare, important comerciant de cherestea, comanditarul reședinței realizate de arh. Petre Antonescu, azi monument istoric din str. Bordea Poenaru, București.Imobilul este și un exemplu de bună practică pentru reintegrarea patrimoniului industrial în oraș.