INTERACTIV Cum putem scăpa de aglomerația din autobuze, atât de nocivă în contextul pandemiei? OPTAR propune amenajarea de benzi unice pentru autobuze și trasee pentru biciclete între Piața Romană și Băneasa

Asociația OPTAR propune amenajarea unui traseu de 9,2 km, dedicat transportului public de persoane și bicicletelor, între Piața Romană și Băneasa, până la Academia de Poliție. Proiectul propune și amenajarea a 3 parcări park&ride, una pe Aleea Privighetorilor (221 locuri), una sub Pasajul Jandarmeriei de pe DN 1 (175 locuri) și una sub Pasajul Ion Zăvoi DN1 ( 175 locuri). Pe Calea Dorobanți, după amenajarea benzilor dedicate autobuzelor și bicicletelor rămâne pentru restul mașinilor o singură bandă/sens. Marian Ivan, reprezentantul OPRAR, estimează că viteză de deplasare a autobuzelor se va dubla, după implementarea proiectului, iar aglomerația din autobuze se va reduce, vital în contextul pandemiei Covid 19.



Esri România a realizat în parteneriat cu OPTAR o modelare 3D cum va fi reconfigurată strada, dacă această soluție va fi aplicată de autorități.





Traseul propus de OPTAR pornește de pe Aleea Privighetorilor, din fața Academiei de Poliție, unde există locuri de parcare care pot fi amenajate ca parcare park&ride - 221 locuri - astfel încât cei care vin cu mașina din Ilfov să o poată lăsa acolo și să vină cu transportul public sau cu bicicleta în centrul orașului. Alte două parcări park&ride pot fi amenajate sub cele două pasaje de pe DN1. Lângă parcări sunt stații de autobuz, astfel încât cei care doresc să-și lase mașina acolo, să o poată face ușor și să vină cu transportul public în centrul orașului.





Pe DN1, rămân trei benzi de circulație/sens pentru mașini, iar pe bretelele laterale se amenajează o bandă pentru autobuze și un traseu pentru biciclete. Pe traseul pentru biciclete au voie și mașinile. De la zona comercială Băneasa rămân câte două benzi pe sens pentru mașini, până la intrarea în București, iar a treia bandă se împarte între bicicliști și mașini.











La intrarea în București, mașinile merg prin pasaj, iar autobuzele și benzile de biciclete la suprafață. Rămâne o bandă sau două, la suprafață, pentru mașini.











Între Pasajul Băneasa și Piața Presei, autobuzele vor împărți o singură bandă în ambele sensuri, din lipsă de spațiu. Soluția OPTAR este fie un program clar, pentru fiecare sens, fie până la jumătate prioritate pe un sens, apoi pe celălalt ((în ideea că de obicei există spațiu ca autobuzul să se retragă pe banda de trafic general).









Pe Șoseaua Kiseleff, banda unică pentru transportul public va fi amenajată pe mijloc, iar pe acolo vor circula și bicicletele.





Pe bd. Prezan,pe mijloc sunt amenajate culoarele pentru autobuz, pe margine va fi traseul pentru biciclete, iar pe banda din mijloc restul mașinilor. Pe banda bicicliștilor au voie să circule și mașinile.















Pe Calea Dorobanți, de la Piața Dorobanți până la intersecția cu bd. Iancu de Hunedoara, benzile unice de autobuz sunt mutate pe mijloc, urmează câte o bandă pe sens pentru circulația auto, iar traseul de biciclete pe margine.





După intersecția cu bd. Iancu de Hunedoara, culoarul de transport se mută pe stânga, pe partea dreaptă va fi amenajată o bandă pentru biciclete, pentru sensul de mers spre ASE, iar pe dreapta bicicletele merg pe banda autobuzului. Pentru mașini rămâne o singură bandă cu sens unic.









Marian Ivan spune că transportul alternativ trebuie dezvoltat mai ales acum, în contextul epidemiei COVID 19, ca alternativă la mașina personală, pentru continuarea activităților zilnice.





Acesta spune că soluțiile propuse de OPTAR, dacă vor fi implementate vor permite eliminarea aglomerației din mijloacele de transport, foarte necesară pentru păstrarea unei distanțe între călători, și vor scădea la jumătate costurile pentru transportul public.





”Soluțiile sunt adaptate pentru mai multe tipuri de străzi, fiind eliminate absolut toate punctele de conflict care ar putea întârzia în vreun fel predictibilitatea circulației transportului public de persoane, putând fi aplicate atât pentru realizarea unei rețele de benzi viabile dedicate transportului în București, dar și extinderea rețelei către regiunea Ilfov. Dublarea vitezei medii de deplasare a transportului public de persoane permite scăderea la jumătate a costurilor de transport, dar cel mai important, permite eliminarea aglomerației din mijloacele de transport, foarte necesară pentru păstrarea unei distanțe între călători”, a explicat Marian Ivan.





Asociația OPTAR a dorit să colaboreze cu Primăria Capitalei pentru implementarea unor soluții viabile pentru realizarea unei infrastructuri care să încurajeze deplasările cu mijloace alternative de deplasare, însă administrația nu a răspuns cererii transmise în 2017.





Tentativă eșuată a Primăriei Capitalei de amenajare a unei benzi unice pe DN1





În mai 2017, Primăria Capitalei a început amenajarea unei benzi unice RATB pe traseul DN1 - Bd. Kiseleff - Bd. Prezan - Calea Dorobanți. Municipalitatea a renunțat imediat la proiect, după ce traficul din zona de nord a fost dat peste cap, cozile începând de la Saftica și Balotești. Motivul blocajului? Înființarea benzilor RATB fără o campanie de informare și o pregătire prealabilă prin realizarea de linii de transport în comun pentru șoferii afectați, parcări park&ride și piste de biciclete. Exemplul a demonstrat clar clar cum o măsură corectă - benzile unice există în toate capitalele europene - poate fi pur și simplu dinamitată de implementarea greșită.







Scena 3D a soluției a fost realizată în colaborare cu Esri România folosind aplicația CityEngine

”Soluţiile propun amenajarea unui traseu dedicat transportului public de persoane de 9,2 km pe străzile din Bucureşti, de la Băneasa până la ASE. Deoarece au fost integrate şi deplasările cu bicicleta şi cu TAXI, utilizarea străzilor a fost eficientizată, făcând astfel față nevoii de deplasare chiar şi în această perioadă cu restricții la utilizarea mijloacelor de transport în comun. Capătul de linie a fost stabilit pe Aleea Privighetorii, deoarece spațiul din vecinătăți permite amenajarea imediată a 3 parcări de tip P&R (Park and Ride / Parcare de transfer). Această capacitate de parcare poate fi dublată, având în vedere că o mare parte dintre locurile de parcare administrate privat nu are suficientă încărcare în perioada obișnuită de muncă (luni-vineri, de dimineață până seară)”, a explicat Marian Ivan, reprezentantul OPTAR.Pe Calea Dorobanți, de la Televiziune până la Piața Dorobanți, pe cele două benzi din stânga cum mergi spre centru se amenajează benzile unice pentru autobuz, pe care merg și bicicletele, iar pe dreapta rămâne circulația auto.”Actuala pandemie care a paralizat globul obligă autoritățile din toată lumea să găsească soluții care să permită continuarea activităților ținând seama și de noile condiții impuse de noul virus. Însă, nu este un secret, niciun oraș din lume nu are o capacitate a străzilor care să permită tuturor deplasarea cu autoturismul. De aceea, din nou, autoritățile europene vorbesc despre importanța dezvoltării infrastructurii dedicate transportului alternativ. Bucureștiul nu este pregătit să facă față noilor condiții, deoarece este probabil singură metropolă care nu are nicio rețea cu trasee dedicate deplasărilor cu bicicleta și nici una cu benzi dedicate transportului public”, a explicat Marian Ivan.Acum, aceste soluții au putut fi explicate într-o prezentare 3D, cu sprijinul companiei Esri România.