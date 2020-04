​ANALIZĂ Cele 23 de companii municipale înființate de Gabriela Firea au în 2020 un buget estimat de peste 2,8 miliarde lei / Peste 644 milioane vor merge pe salarii, circa 20 milioane lei la directori și CA-uri

Companiile care au cel mai mare buget pentru plata salariilor directorilor sunt:





Reorganizarea companiilor municipale





Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. va fuziona prin absorbție cu Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. și Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A

Compania Municipală Medicala București S.A. va fuziona prin absorbție cu Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. și Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.

Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. va fuziona prin absorbție cu Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. va fuziona prin absorbție cu Compania Municipală Consolidări

Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. va fuziona prin absorbție cu Compania Municipală Turistica București S.A. și Compania Municipală Agrement București S.A.

- Compania Municipală Dezvoltare Durabilă- câștig mediu 11.648 lei/lună- Compania Municipală Publicitate și Afișaj - câștig mediu 9874 lei/lună;- Compania Municipală Tehnologia Informației - câștig mediu 7900 lei/lună;- Compania Municipală Termoenergetica - 1,6 miliarde lei;- Compania Municipală Consolidări - 369 milioane lei;- Trustul de Clădiri Metropolitane București - 232 milioane lei;- Compania Municipală Termoenergetica - 3239;- Compania Municipală Consolidări - 1500;- Trustul de Clădiri Metropolitane București - 1215;- Compania Municipală Consolidări - 1.148.000 lei;- Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje - 461.000 lei;- Compania Dezvoltare Durabilă - 373.000 lei;- Compania Municipală Managementul Transportului București - 1.025.000 lei;- Compania Municipală Iluminat Public - 700.000 lei;- Compania Municipală Parking - 687.000 lei;Buget venituri: 26,5 milioane leiBuget cheltuieli: 26,1 milioane leiCheltuieli cu personalul: 21,2 milioane lei, din care 373.000 lei pentru directori și 586.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 149, câștig mediu lunar pe salariat – 11.648 leiCheltuieli investiții: 293.000 leiPierderi/profit 2019: profit 1.000 leiBuget venituri: 99,1 milioane leiBuget cheltuieli: 97,8 milioane leiCheltuieli cu personalul: 30,4 milioane lei, din care 269.000 lei pentru directori și 486.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 341, câștig mediu lunar pe salariat – 7.000 leiCheltuieli investiții: 16,4 milioane leiPierderi/profit 2019: profit 485.000 leiBuget venituri: 369 milioane leiBuget cheltuieli: 366 milioane leiCheltuieli cu personalul: 111 milioane lei, din care 1.148.000 lei pentru directori și 504.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 1500, câștig mediu lunar pe salariat – 6.788 leiCheltuieli investiții: 8,7 milioane leiPierderi/profit 2019: profit 652.000 leiBuget venituri: 232 milioane leiBuget cheltuieli: 232 milioane leiCheltuieli cu personalul: 59 milioane lei, din care 359.000 lei pentru directori și 402.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 1215Cheltuieli investiții: 20 milioane leiPierderi/profit 2019: profit 21.000 leiBuget venituri: 5,1 milioane leiBuget cheltuieli: 3,4 milioane leiCheltuieli cu personalul: 2,8 milioane lei, din care 208.000 lei pentru directori și 439.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 34, câștig mediu lunar pe salariat – 5.000 leiCheltuieli investiții: 120.000 leiPierderi/profit 2019: - 4 milioane leiBuget venituri: 13,2 milioane leiBuget cheltuieli: 13 milioane leiCheltuieli cu personalul: 5,6 milioane lei, din care 246.000 lei pentru directori și 523.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 63, câștig mediu lunar pe salariat – 7.900 leiCheltuieli investiții: 3 milioane leiPierderi/profit 2019: - 4 milioane leiBuget venituri: 67 milioane leiBuget cheltuieli: 63 milioane leiCheltuieli cu personalul: 18,6 milioane lei, din care 360.000 lei pentru directori și 576.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 259, câștig mediu lunar pe salariat – 5.400 leiCheltuieli investiții: 4,8 milioane leiPierderi/profit 2019: profit 84.000 leiBuget venituri: 16,8 milioane leiBuget cheltuieli: 16,7 milioane leiCheltuieli cu personalul: 13,2 milioane lei, din care 358.000 lei pentru directori și 687.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 205, câștig mediu lunar pe salariat – 5.000 leiCheltuieli investiții: 22,7 milioane leiPierderi/profit 2019: profit 1,1 milioane leiBuget venituri: 10 milioane leiBuget cheltuieli: 9,7 milioane leiCheltuieli cu personalul: 7,8 milioane lei, din care 266.000 lei pentru directori și 383.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 200, câștig mediu lunar pe salariat – 7.505 leiCheltuieli investiții: 7,8 milioane leiPierderi/profit 2019: profit 165.000 leiBuget venituri: 8,5 milioane leiBuget cheltuieli: 7,8 milioane leiCheltuieli cu personalul: 5,2 milioane lei, din care 249.000 lei pentru directori și 383.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 51, câștig mediu lunar pe salariat – 7.678 leiCheltuieli investiții: 174 milioane leiPierderi/profit 2019: - 2 milioane leiBuget venituri: 20,3 milioane leiBuget cheltuieli: 20,3 milioane leiCheltuieli cu personalul: 17 milioane lei, din care 192.000 lei pentru directori și 445.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 1155, câștig mediu lunar pe salariat – 2.546 leiCheltuieli investiții: 7,2 milioane leiPierderi/profit 2019: -5,3 milioane leiBuget venituri: 26,9 milioane leiBuget cheltuieli: 26,8 milioane leiCheltuieli cu personalul: 14,4 milioane lei, din care 260.000 lei pentru directori și 471.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 239, câștig mediu lunar pe salariat – 5.323 leiCheltuieli investiții: 333.000 leiPierderi/profit 2019: - 2,4 milioane leiBuget venituri: 13,4 milioane leiBuget cheltuieli: 13,2 milioane leiCheltuieli cu personalul: 3,6 milioane lei, din care 266.000 lei pentru directori și 381.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 35, câștig mediu lunar pe salariat – 9.874 leiCheltuieli investiții: 7,8 milioane leiPierderi/profit 2019: profit 10.000 leiBuget venituri: 22,1 milioane leiBuget cheltuieli: 21,1 milioane leiCheltuieli cu personalul: 13,5 milioane lei, din care 249.000 lei pentru directori și 640.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 260, câștig mediu lunar pe salariat – 6.788 leiCheltuieli investiții: 29,4 milioane leiPierderi/profit 2019: profit 482.000 leiBuget venituri: 42,9 milioane leiBuget cheltuieli: 42,8 milioane leiCheltuieli cu personalul: 19,6 milioane lei, din care 461.000 lei pentru directori și 555.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 260, câștig mediu lunar pe salariat – 5.936 leiCheltuieli investiții: 240.000 leiPierderi/profit 2019: - 14,7 milioane leiBuget venituri: 19,7 milioane leiBuget cheltuieli: 19,3 milioane leiCheltuieli cu personalul: 7,6 milioane lei, din care 214.000 lei pentru directori și 526.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 87, câștig mediu lunar pe salariat – 6.410 leiCheltuieli investiții: 785.000 leiPierderi/profit 2019: -2,9 milioane leiBuget venituri: 131 milioane leiBuget cheltuieli: 131 milioane leiCheltuieli cu personalul: 15 milioane lei, din care 300.000 lei pentru directori și 700.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 166, câștig mediu lunar pe salariat – 6.704 leiCheltuieli investiții: 7,7 milioane leiPierderi/profit 2019: profit 538.000 leiBuget venituri: 23,8 milioane leiBuget cheltuieli: 23,1 milioane leiCheltuieli cu personalul: 18,4 milioane lei, din care 340.000 lei pentru directori și 383.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 278, câștig mediu lunar pe salariat – 4.831 leiCheltuieli investiții: 11,4 milioane leiPierderi/profit 2019: profit 497.000 leiBuget venituri: 10,1 milioane leiBuget cheltuieli: 9,8 milioane leiCheltuieli cu personalul: 5,8 milioane lei, din care 300.000 lei pentru directori și 1,025 milioane lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 61, câștig mediu lunar pe salariat – 6.100 leiCheltuieli investiții: 1 milion leiPierderi/profit 2019: - 7 milioane leiBuget venituri: 46 milioane leiBuget cheltuieli: 31 milioane leiCheltuieli cu personalul: 24,3 milioane lei, din care 168.000 lei pentru directori și 468.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 350, câștig mediu lunar pe salariat – 5.424 leiCheltuieli investiții: 24,3 milioane leiPierderi/profit 2019: 0Buget venituri: 1,6 miliarde leiBuget cheltuieli: 1,6 miliarde leiCheltuieli cu personalul: 217 milioane lei, din care 311.000 lei pentru directori și 583.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 3231, câștig mediu lunar pe salariat – 5.584 leiCheltuieli investiții: 87 milioane leiPierderi/profit 2019: profit brut 109 milioane leiBuget venituri: 4,4 milioane leiBuget cheltuieli: 4,4 milioane leiCheltuieli cu personalul: 3,4 milioane lei, din care 225.000 lei pentru directori și 488.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 0, câștig mediu lunar pe salariat – 4.944 leiCheltuieli investiții: 1 milion leiPierderi/profit 2019: - 7 milioane leiBuget venituri: 11,5 milioane leiBuget cheltuieli: 11,5 milioane leiCheltuieli cu personalul: 9,7 milioane lei, din care 250.000 lei pentru directori și 400.000 lei pentru Consiliul de AdministrațieNumăr de angajați la finalul anului 2020: 131, câștig mediu lunar pe salariat – 5.630 leiCheltuieli investiții: 0Pierderi/profit 2019: -3,3 milioane leiMajoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al capitalei a aprobat la ultima ședință propunerea primarului Gabriela Firea de reorganizare a 13 din cele 24 de companii municipale. Astfel, din 13 societăți vor rămâne 5, fiecare absorbind 1, 2 sau 3 companii. Ultima reorganizare a avut loc în mai 2019. Motivul invocat de executiv este că activitatea companiilor care fuzionează este complementară și se vor reduce costurile de funcționare și eficientizarea activităților. Opoziția a cerut desființarea acestora și nu a votat proiectele.Cele 13 companii municipale se vor reorganiza astfel:Cele 24 de companii municipale au fost înființate la propunerea primarului Gabriela Firea în perioada 2017-2019. Cu 4 excepții, acestea au fost înființate doar cu votul a jumătate plus unu dintre consilieri, față de două treimi cât prevede legea, deoarece opoziția nu a fost de acord cu propunerea.USR a cerut anularea hotărârilor de înființare în instanță, iar în 218 a câștigat procesul, iar Curtea de Apel București a anulat hotărârile de înființare ale celor 22 companii municipale, motivând că au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu dintre consilieri, față de două treimi cât prevede legea. În 2019, Codul Administrativ a fost modificat de PSD, iar companiile au fost introduse în legalitate, prin reaprobarea hotărârilor de reînființare, de data aceasta fiind nevoie doar de votul a jumătate plus unu dintre consilieri.Prefectul a atacat însă în decembrie 2019 și aceste hotărâri în instanță, astfel că acestea sunt suspendate de drept.În 2019, 18 din cele 24 companii municipale au avut un buget estimat la circa un miliard de lei. Până la finalul anului 2019, firmele estimau că vor avea circa 6.500 de angajați, iar cheltuielile cu salariile se vor ridica la circa 330 milioane lei, adică o treime din buget. Doar salariile consiliilor de administrație pentru cele 18 companii se ridicau la 10 milioane lei. În 2018, din cele 18 companii, doar 6 au ieșit pe profit, acesta totalizând 18 milioane lei. Restul de 12 au înregistrat pierderi, în total 33 milioane lei.