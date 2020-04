​​VIDEO- FOTOGALERIE Primăria Capitalei a redeschis șantierele la marile lucrări de infrastructură/ În ce stadiu se află fiecare și ce probleme sunt din cauza crizei financiare

Pasajul Ciurel





Lucrările la acest obiectiv de investiții au fost reluate pe 1 aprilie, iar în iunie ar urma să fie gata.



















”Conform ultimului act adițional, STS-ul ne-a cerut să facem acea bretea care coboară de pe pod în curtea lor, fără acel aviz nu puteam da drumul la proiect, se lucrează la eșafodajul acelei bretele, partea de susținere. Cum au terminat, fac cofrajul, toarnă partea de acolo și apoi pleacă din zona respectivă. În rest pasajul este funcțional. Au venit și rosturile în șantier, le punem, mai trebuie turnat ultimul strat de asfalt și am terminat. Dacă totul merge conform planului și nu ne oprește ceva, vreo problemă financiară, nu ascund faptul că trăim niște vremuri extrem de grele, cred că într-o lună de zile este gata cu tot cu rosturi”, a declarat Marius Coaje pentru HotNews.ro.

”Pentru a doua etapă a proiectului nu am mai făcut nimic, culoarul de expropriere este votat în Consiliul General, proiectul tehnic este finalizat de constructor, PUZ-ul Sectorului 6 este aprobat, doar că nu avem banii necesari exproprierilor”, a explicat Marius Coaje.





Lărgire strada Fabrica de Glucoză





Pe porțiunea dintre Șoseaua Petricani și bd. Barbu Văcărescu, trotuarele din stânga, cum vii dinspre autostradă spre centru, au fost finalizate, la fel și carosabilul - mai puțin stratul de uzură. Acum se lucrează la cele două benzi din dreapta, iar constructorul a început asfaltarea pe o porțiune de 60% din stradă. Întârzieri sunt pe bucata dintre Calea Floreasca și bd. Barbu Văcărescu, acolo unde se schimbă o conductă RADET. Marius Coaje estimează că lucrarea va fi gata cu totul în luna iunie.









”La Fabrica de Glucoză, săptămâna trecută au turnat primele două straturi de asfalt, strat de bază și binder, pe o porțiune de vreo 60% de pe cele două benzi aflate în lucru. Nu am turnat pe toată lungimea, de la Petricani la Barbu Văcărescu, deoarece avem o problemă cu apa, o conductă în zona Mobexpert, pe sub linia de tramvai, iar de la strada Chefalului până la Barbu Văcărescu am descoperit o mare cavernă, unde au intrat vreo 25 de cife de beton. După ce rezolvăm și această problemă, venim cu două straturi de asfalt și am închis ce înseamană zona auto. Trotuarul din stânga este executat, s-au apucat deja să tragă cablurile pentru stâlpii de iluminat, care au venit și ei în șantier, iar pe partea dreaptă ne apucăm de treabă după ce terminăm carosabilul. Mai avem partea dintre Barbu Văcărescu și Calea Floreasca, acolo unde schimbăm și conducta RADET, 470 m lineari, dar cred că finalizăm tot proiectul undeva în iunie”, a expălicat pentru HotNews.ro consilierul primarului Gabriela Firea pe probleme de infrastructură.























Termenul inițial de finalizare a lucrării, potrivit contractului dintre Primăria Capitalei și constructor, era finalul anului 2019. Marius Coaje explica în luna octombrie 2019 pentru HotNews.ro cauzele întârzierii: traficul nu a fost închis de tot, pentru o anumită zonă a fost nevoie de refacerea proiectului tehnic iar unul dintre constructori a intrat în insolvență.





Municipalitatea a început pe data de 3 august 2018 lucrările de lărgire a străzii Fabrica de Glucoză de la două la patru benzi. Termenul de execuție din contract era de 15 luni. Costul lucrării se ridică la 173 milioane lei, incluzând exproprierile. Proiectul noii șosele presupune lărgirea la 4 benzi, două pentru fiecare sens de circulație, a arterei de 1,8 km lungime, între Șoseaua Petricani – Nod A3 și Calea Floreasca. Fiecare bandă va avea 3,5 metri lățime, iar trotuarele vor include și o pistă pentru bicicliști cu o lățime de 1,5 metri pentru fiecare sens.





Pasajul Nicolae Grigorescu





Primăria Capitalei a reluat lucrările la pasajul suprateran Nicolae Grigorescu, după aproximativ 2 ani de blocaj. Pasajul este realizat în proporție de 90% încă din 2018, dar nu a putut fi terminat din cauza cablurilor de înaltă tensiune care treceau pe deasupra și era nevoie să fie înălțate. După ani de blocaj, în sfârșit firele au fost mutate, iar constructorul s-a apucat de lucrări și poate termina rampa pasajului dinspre Sălăjan. Marius Coaje, consilierul primarului general pe probleme de infrastructură, a declarat pentru HotNews.ro că termenul asumat de constructor pentru finalizarea lucrării este de 3 luni, respectiv luna iulie 2020.













”Am finalizat lucrările de supraînălțare a liniilor de înaltă tensiune, cu proces verbal de recepție. De două săptămâni Enel și Transelectrica au terminat lucrările, au ieșit de acolo. Am luat legătura cu constructorul, am și aici probleme financiare, ca pe toate contractele, cu datorii din urmă, dar ușor-ușor le aducem la zi. Trebuie să le dăm 3,6 milioane lei. În total 10,5 milioane lei, cu tot cu datorie, trebuie să mai plătim și am terminat podul. Constructorul deja a intrat să lucreze la rampa care nu se putea executa din cauza liniilor de înaltă tensiune Conform graficului dat de acesta, cu toate testele și așternerea stratului de uzură, că nu îl avem pus, în 3 luni este gata”, a declarat Marius Coaje pentru HotNews.ro.

















Pasajul face parte din străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu care constă în lărgirea B-dului Nicolae Grigorescu la trei benzi pe sens, realizarea unui scuar median de 7-12 metri și lărgirea trotuarelor la 5 metri, construirea unui pasaj peste Dâmbovița. Pasajul Nicolae Grigorescu este finalizat în proporție de peste 90% încă din 2018. Circulația pe sub pod a fost deschisă în 2019. Tot în 2019, municipalitatea a pus și stâlpi de iluminat pe noua arteră și a amenajat stații pentru transportul public, lucrări care nu erau prevăzute în contractul inițial.





Pasaj suprateran Doamna Ghica





”Se lucrează la canivourile de la RADET, țeava este în șantier, canivourile sunt venite. Partea de rețele electrice a fost finalizată, urmează să vină Enelul la recepție. Partea dreaptă cum vii dinspre Petricani spre Doamna Ghica a fost deja asfaltată. Acolo se va muta traficul. Pe partea stângă s-au relocat curenții slabi (cablu, telefonie), urmează să mutăm traficul și urmează să facem forajele, să introducem armăturile pentru pile și culei. Până la finalul anului, podul este sus, vom începe testele de rezistență”, a declarat Marius Coaje.













Primăria Capitalei a început lucrările la pasajul suprateran de la Doamna Ghica în luna septembrie 2019, cu devierea rețelelor de utilități.



Consolidare Podul Grant





La începutul lunii ianuarie, Primăria Capitalei a finalizat prima etapă de reabilitare a Podului Grant, adică jumătate de pod. Lucrările trebuiau reluate în primăvară, însă din lipsa banilor acest lucru nu s-a mai întâmplat.





Primăria Capitalei a început lucrările de consolidare și reabilitare a Podului Grant în luna aprilie 2019. Pe timpul verii, circulația tramvaiului 41 a fost oprită. Acum tramvaiul 41 circulă pe pod pe o singură parte, ceea ce generează întârzieri.





Lărgire strada Prelungirea Ghencea





Municipalitatea lucrează la lărgirea străzii pe primul tronson, între Bd. Ghencea și strada Râul Doamnei. Exproprierile pentru următoarea etapă nu s-au făcut fiindcă nu sunt bani.





”Săptămâna trecută constructorul monta partea de rețele de apă și canal și se apucă să toarne primul strat care trebuie pus după finalizarea rețelelor. Din lipsa banilor am reușit să expropriem doar primul tronson. La bani avem probleme, în rest constructorii sunt mobilizați. Încercăm să le finalizăm, dar totul depinde de bani”, a explicat Marius Coaje.





Lucrările pentru supralărgirea bulevardului Prelungirea Ghencea din Capitală au început în luna septembrie 2019, cu demolarea imobilelor de pe partea stângă cum mergi spre Șoseaua de Centură, pe segmentul dinspre strada Brașov și Râul Doamnei.





Parcarea park&ride Pantelimon





După 8 ani de așteptare, autoritățile promit că lucrarea va fi gata în această vară.





”Fundația este făcută, săptămâna trecută a venit structura metalică în șantier, au început să o monteze. Terminalul de tramvai este aproape gata, s-au montat aparatele de cale și s-a turnat asfalt. Reconfigurarea intersecției este aproape gata”, a explicat Marius Coaje, consilierul primarului Gabriela Firea pe probleme de infrastructură.



















Primarul Gabriela Firea a semnat în luna august 2019 contractul pentru execuția parcării supraterane park&ride de 500 de locuri la intersecția Pantelimon-Vergului, valoarea investiției fiind de aproximativ 21 milioane de euro. Lucrările au început în toamnă, având termen de finalizare 12 luni, respectiv septembrie 2020.

Probleme financiare





”Stăm foarte rău cu bugetul, ne-au venit mai puțini bani de la Finanțe. Primăria Capitalei a primit în 2020 următoarele cote din IVG: ianuarie - 299 milioane, februarie - 322 milioane lei și martie - 268 milioane lei. Observați că în martie deja a scăzut. Ne este teamă pentru aprilie, mai ales că avem cheltuieli suplimentare. Nu știu exact cu cât va scădea. Toate cheltuielile suplimentare de până acum de la ASSMB pentru spitale și de la DGASMB, pentru persoane în carantină și alte servicii sociale s-au făcut din sumele pentru alte proiecte. Practic, ne-am reglat bugetul în interior. Dar am transmis și către Guvern că nu mai avem de unde să tăiem. S-au restrâns foarte mult activitățile și proiectele dar unele sunt esențiale și trebuie să asigurăm continuitatea : transport public în comun, chiar dacă diminuat, termoficare, iluminat public, dezinfecția zonelor publice, alături de sectoare, urmează dezinsecția, consolidări, finalizarea unor investiții în infrastructură ( Fabrica de Glucoză, Ciurel, Pasaj Doamna Ghica). Avem nevoie urgență de completare la buget, mai ales că nu putem întârzia nici cu plățile pentru proiectele cu fonduri europene. Am solicitat inclusiv aprobare de la CAIL, pentru contractarea unui împrumut pentru aparatură medicală și materiale sanitare necesare celor 19 spitale. Am solicitat, de asemenea, amânarea executărilor silite ale conturilor autorităților publice locale, în această perioadă”, a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea, pentru HotNews.ro, la începutul lunii aprilie.





În ceea ce privește a doua etapă, pe la Pasajul Ciurel până la Șoseaua de Centură, documentația tehnică este gata, însă nu sunt bani pentru exproprieri.Într-un comunicat emis de Primăria Capitalei la începutul lunii aprilie 2019 se arăta ca în proiectul de buget pe anul în curs s-au prevăzut pentru Penetrația Splaiul Independenței – Ciurel - Autostrada București - Pitești – Nodul Virtuții circa 11 milioane de euro, iar lucrarea se va finaliza până la finalul anului.Într-un alt comunicat emis la începutul lui 2019, reprezentanții Primăriei Capitalei afirmau că s-au recuperat întârzierile din ultimii ani, iar proiectul a ajuns de la 13% la 90%.Primarul Gabriela Firea și reprezentanții Primăriei Capitalei au anunțat de mai multe ori pe parcursul anului 2018 că Pasajul de la Ciurel va fi gata în luna noiembrie 2018, termen asumat de constructor. Pe 15 octombrie 2018, însă, după o vizită pe șantier primarul Gabriela Firea a postat pe pagina de Facebook că Pasajul de la Ciurel este realizat în proporție de 90%.Pasajul Ciurel face parte din Străpungerea Ciurel - Nod Rutier Virtuții. Valoare totală a proiectului este de 128 milioane euro.Primăria Capitalei a demarat lucrările la drumul expres spre Autostrada București-Pitești în 2010, iar potrivit documentelor prezentate la vremea respectivă, artera, de 8,3 km, ar fi urmat să facă legătură între Splaiul Independenței și autostrada A1. Licitația pentru executarea lucrării a fost câștigată de către consorțiul JV Bogl - Astaldi - Euroconstruct -Tehnologica și Proiect București, termenul estimat pentru finalizare fiind de 35 luni, de la începerea lucrării, respectiv anul 2014.Lucrările au fost oprite la câteva luni după ce au început atât din cauza litigiilor cât și din motive financiare. În 2014 au fost reluate, însă s-a lucrat cu viteza melcului.Primarul Gabriela Firea spune că atunci când a preluat lucrarea, aceasta era la 13%. Potrivit primarului Gabriela Firea, motivele blocajului au fost următoarele, nu s-au făcut plăți către constructor, nu au fost mutate rețelele edilitare iar descărcarea arheologică a durat foarte mult.Chiar și așa, aceasta este prima lucrare începută de Primăria Capitalei în ultimii 10 ani care va fi terminată cu o întârziere rezonabilă, de câteva luni. De exemplu, Pasajele de la Ciurel și Nicolae Grigorescu au o întârziere de 6 ani, respectiv 8 ani.Intersecțiile pe care Șoseaua Fabrica de Glucoză le traversează vor fi reconfigurate și va fi realizată racordarea la sensul giratoriu din zona Autostrăzii A3. De asemenea, vor fi amenajate noi spații verzi, iar iluminatul stradal va fi modernizat.Proiectul prevede și amenajarea de parcări, a două drumuri colectoare și semaforizare pe anumite segmente.Dirigenția de șantier este realizată de Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București. Executarea lucrărilor este realizată de asocierea Straco Grup - Tracon - Primacons Group, iar costul actualizat se ridică la circa 48 milioane lei fără TVA.Lucrarea a fost început în martie 2010 și trebuia încheiat la sfârșitul anului 2012. A fost însă blocată circa patru ani deoarece Consiliul General al Municipiului București nu a aprobat exproprierile, estimate la o valoare de 35 milioane lei (8 milioane euro). În 2016 au fost deblocate, dar în 2018 s-au blocat din nou din cauza cablurilor de înaltă tensiune.În urma unei licitații, valoarea proiectului a fost stabilită la 90 milioane lei. Lucrările au fost reluate în luna martie 2014. Exproprierile pentru prima etapă a lucrării au costat 30,9 milioane de lei.În ceea ce privește etapa a doua, a proiectului, de lărgire a străzii Iuliu Hațeganu, până la Șoseaua Vitan Bârzești, studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și culoarul de exproprieri sunt aprobate. ”Când MAPN-ul ne transferă terenul din administrarea lor, noi avem proiectul tehnic finalizat, ne putem apuca de lucrări”, a explicat Coaje. Noua arteră va avea o lungime de 1,3 km, 6 benzi și 3 stații de autobuz. Lucrările se estimează că vor costa 63 milioane lei.Constructorul aproape a finalizat partea de relocare a rețelelor edilitare și va începe forajele pentru a turna picioarele podului.Pasajul va fi făcut peste Șoseaua Colentina și va avea două benzi pe sens, valoarea lucrărilor fiind de circa 28 milioane de euro. Indicatorii tehnico-economici, aprobați în luna ianuarie, în acest an, au stabilit că acesta va avea circa 200 de metri lungime și 16,5 metri lățime. Lucrările sunt executate de Trustul de Clădiri Metropolitane București, contractul fiind dat companiei municipale pe 16 mai 2019.Termenul de finalizare este de 12 luni de la data începerii. Proiectul a început cu scandal, oamenii care locuiesc în blocurile din zonă fiind nemulțumiți că pasajul trece foarte aproape de ferestrele lor, dar și de faptul că s-au tăiat circa 220 de arbori. Imediat ce a început tăierea copacilor, câteva asociații de proprietari au anunțat chiar că vor da în judecată Primăria Capitalei ca să suspende autorizația de construire emisă pentru pasaj. Cetățenii au spus că nu sunt împotriva construirii unui pasaj, dar spun că ar dori fie unul subteran, fie un pasaj suprateran mai îngust. Locuitorii din zonă s-au mai plâns de faptul că Primăria Capitalei nu a fost transparentă și nu li s-a prezentat înainte cum va arăta pasajul, pe unde va trece și că vor fi tăiați copaci, o parte plantați chiar de cei care locuiesc acolo. Municipalitatea a anunțat imediat după apariția scandalului că vor fi plantați în loc 660 de arbori.”Din cauza banilor, fiindcă stăm foarte prost din punct de vedere financiar, încă nu am dat drumul la a doua etapă, tronsonul dinspre Crângași spre Turda”, a explicat Coaje. Deocamdată nu se știe când se vor relua.Lucrările de consolidare și modernizare a Podului Grant sunt estimate la circa 52,2 milioane lei și sunt realizate de Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București.Potrivit proiectului, noua arteră va avea aproximativ 6 km, cale dublă de tramvai, 2 benzi de circulație pe sens, pistă de biciclete, trotuare și spații verzi între acestea și partea carosabilă. Totodată, se va mai realiza un nod intermodal (tramvai 41, autobuze și microbuze ale liniilor preorășenești) precum și o parcare de tip Park&Ride cu o capacitate de 300 de locuri, ce poate fi extinsă, ulterior, până la 500 de locuri.Proiectul începe pe Bulevardul Ghencea, de la Terminalul Tramvaiului 41, traversează intersecția cu Str. Brașov, se continuă cu Prelungirea Ghencea, se intersectează cu principalele străzi și se termină la intersecția cu Centura Municipiului București, într-un nod intermodal. Toate intersecțiile cu drumurile laterale vor fi reamenajate, iar cele cu străzile Brașov, Valea Oltului și Râul Doamnei vor fi semaforizate.Lucrarea este realizată de Trustul de Clădiri Metropolitane. Contractul privind supralărgirea bulevardului este în valoare de aproximativ 73,5 milioane euro fără TVA, costul total al proiectului este de aproximativ 122 milioane euro.Proiectul propus se va corela cu Nodul Rutier de la Domnești care se afla sub coordonarea CNAIR, prin care se realizează legătura cu Centura București.Proiectul prevede realizarea unui nod intermodal cu bucla întoarcere tramvai, peroane, sală așteptare, zona food, zona maxi taxi, culoar pana la viitoarea stație de metrou și pasaj pietonal care va înlocui trecerile de pietoni. În plus, cu acești bani se va construi și o parcare subterană de 171 de locuri în zona Școlii 46.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că în luna martie, față de februarie, cotele din impozitul pe venit încasate de municipalitate au scăzut cu peste 50 milioane, iar situația va fi mult mai rea în aprilie.