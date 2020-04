Oradea aduce echipament de protecție pentru medici direct din China, fără intermediari / Ce metodă inedită de testare are orașul unde niciun doctor nu a fost infectat cu COVID

Județul, deși este unul de graniță, și zeci de mii de români au intrat în țară pe acolo, a reușit să țină lucrurile sub control. Convoaiele cu românii care nu sunt din județ sunt escortate de forțele de ordine până la ieșirea din județ, centrele de carantină sunt păzite de Jandarmerie, astfel încât nimeni să nu plece, iar pentru testarea carantinaților se folosește o metodă importată din Israel, astfel încât virusul să nu se răspândească.





Primăria Oradea a luat decizia de a cumpăra echipamente medicale din China după ce a epuizat resursele locale și a constatat că prețurile la producătorii locali cresc de la o zi la alta, iar termenele de livrare nu mai sunt clare.





”Câteva zile am căutat să achiziționăm materiale de la furnizorii noștri tradiționali, cu care spitalele au contracte de livrări, dar acești furnizori fie nu aveau marfă, fie prețul mărfii se înmulțise cu 10 sau termenele de livrare erau de o lună, două. Nu poți să îți permiți să faci o loterie din dotarea medicilor și asistenților cu materiale de protecție în situații de genul acesta. Am încercat și la Unifarm, și ei aveau probleme legate de aprovizionare. Neavând nici de acolo certitudinea că vom primi ce avem nevoie, în condițiile în care va crește numărul de pacienți infectați, am luat decizia să facem un import direct din China. Nu aveam de unde din Europa, am mai cumpărat niște cantități de pe unde am putut, am văzut că prețurile explodau de la o zi la alta, și ne-am dat seama că ne ducem într-o zonă de impredictibilitate”, a declarat Bolojan.





Primăria a reușit să ajungă la un producător din China cu ajutorul companiilor multinaționale care își desfășoară activitatea în parcul industrial al orașului.





”Am primit un mandat de la Comitetul Municipal pentru Situații de urgență să facem această achiziție. Cu sprijinul unor companii multinaționale care au fabrici atât în Oradea cât și în China, care cunoșteau piața chineză, care s-au aprovizionat cu materiale de protecție în perioada coronavirusului în China, am ajuns la un producător de stat chinez. Am găsit acest furnizor, ni s-au comunicat prețurile, termenele de livrare. Am semnat contractul în urmă cu 3 săptămâni. A fost nevoie să facem niște plăți în avans, pentru că pe piața chineză dacă nu ai plătit acum, nu primești nimic, ne-am asumat niște riscuri. Am avut garanția firmelor din parcul industrial, că dacă se întâmplă ceva primim banii înapoi, că nu e de glumă să faci importuri din niște piețe pe care nu le cunoști”, a spus Bolojan.





Valoarea contractului este de circa 3,2 milioane de dolari și s-au cumpărat circa 70 de tone de echipamente de protecție, printre care 1,2 milioane de măști. Primul avion cu echipamente a ajuns în Oradea joi, fiind nevoie în total de 7 curse, fiecare cu o încărcătură de 10 tone. Ultimul transport va ajunge în oraș sâmbătă, chiar înainte de Paști.









Spitalul Municipal, dedicat pentru bolnavii Covid-19



Oradea are două spitale la o populație de circa 200.000 de locuitori. Ambele sunt în administrarea Primăriei. Imediat după declanșarea crizei, administrația locală a golit spitalul Municipal, care s-a ocupat exclusiv de tratarea pacienților cu COVID 19. Celelalte secții și pacienții au fost mutați la Spitalul Județean.





Cele două spitale nu aveau niciun aparat PCR Real Time pentru diagnosticare COVID - 19, însă în câteva zile de la debutul crizei l-au achiziționat pe primul, iar până la finalul acestei săptămâni va veni și al doilea, capacitatea de testare ajungând la peste 400 de teste/zi.





”Noi nu am fost unul dintre centrele dotate cu laboratoare PCR Real Time, a trebuit să ne mișcăm repede. Am cumpărat de pe piață imediat un analizor, cu extractor, a funcționat imediat, după o săptămână, am avut medici inimoși, care l-au pus repede în funcțiune. Acum l-am cumpărat pe al doilea, trebuie să ajungă vineri, iar după Paști va intra în probe. Ne-am upgradat extractoarele astfel încât de la 40 de probe/o dată, să dublăm numărul. Avem o capacitate de testare de 200 teste/zi, iar de săptămâna viitoare vom depăși 400 pentru că ne mai vine un aparat și se upgradează cel pe care îl avem”, a mai spus primarul.

Spitalul județean testează toți pacienții care vin la unitatea de primiri urgențe. ”Dacă intră în spital bolnavi de COVID, acolo unde se tratează toate celelalte afecțiuni, de la accidente rutiere, atacuri cerebrale, și se infectează personalul, putem păți ca la Suceava sau în altă parte”, a explicat Bolojan.





De asemenea, s-au testat persoanele aflate în centrele de carantină.





”Noi am făcut testări în carantină și de acolo ne-a crescut numărul de cazuri confirmate destul de mult, fiindcă infectarea cu coronavirus vine de la cei care au fost în focare, în străinătate, 90% din cazuri. Cu cât faci mai multe teste cu atât ai mai multe cazuri confirmate”, a spus Bolojan.





Testarea inspirată din Israel



Orașul mai folosește o metodă inedită, preluată din Israel, pentru diagnosticarea pacienților din spitale, centrele de carantină sau comunitățile mici.





Se colectează câte o probă de salivă de la fiecare din cele 40 de persoane, într-un vas, se amestecă, se ia o singură probă, se face testul, iar dacă este negativ, înseamnă că niciunul dintre cei 40 de pacienți nu are probleme. Dacă testul iese pozitiv, se testează fiecare persoană în parte, pentru a fi identificată cea/cele bolnavă/bolnave.









Persoanele din centrele de carantină, păzite de jandarmi



Dincolo de spitale, Bihorul este județ de graniță, iar în ultimele săptămâni au intrat în țară pe acolo mii de români întorși din zonele de risc. Pentru a limita răspândirea noului coronavirus, forțele de ordine i-au escortat până la limita administrativă pe toți cei care nu erau din județ, iar Jandarmeria i-a păzit pe cei carantinați.





Primarul spune că doar dacă se păstrează strict carantina comunitatea este protejată și se reduce presiunea de pe spitale.





Județul Bihor are 219 cazuri confirmate de Covid 19, două persoane vindecate și 6 decese. Din spitalul de 460 de paturi care tratează pacienții infectați cu noul coronavirus, 100 sunt ocupate până acum. Județul are o populație de circa 616.000 locuitori, circa 16% având peste 65 de ani.









”Am reușit să aducem până acum 60 de tone de materiale, mai avem 10 tone. Am reușit să ne aducem produsele, ultimul transport este la un operator cargo internațional, marfa este în mâinile noastre, chiar dacă este în China. Va fi încărcată mâine și aeronava va decola din Shanghai la miezul nopții, fac o escală de realimentare cu kerosen în Kazahstan şi după aproape 14 ore de zbor vor ateriza pe aeroportul din Oradea sâmbătă. Am importat tot ce ne trebuie: viziere, bonete, combinezoane, măști de unică folosință, măști, tot ce folosesc medicii și asistenții când gestionează pacienți cu coronavirus sau pe cei suspecți”, a explicat Bolojan.Achiziția de echipamente de protecție este doar un exemplu de bună practică a orașului în gestionarea acestei crize.Astfel, orașul are un spital cu circa 460 de paturi pentru tratarea noului coronavirus și unul de circa 500 de paturi pentru afecțiunile uzuale.”În Oradea toate spitalele sunt la primărie, nu mai puteam să dăm vina pe Ministerul Sănătății și pe Consiliul Județean. Asta a fost și un avantaj, comanda unică la spitale. Autonomia locală și-a dovedit limitele. În alte județe, niciun spital nu vroia să trateze bolnavii cu COVID 19, sau i-au îndreptat spre spitalul cel mai mic, care era nepregătit. La noi, faptul că spitalele erau sub coordonarea primăriei a permis să mutăm medicii dintr-o clădire în alta, să eliberăm un spital, sigur, nu a fost cu aplauze, dar avem o clădire întreagă destinată COVID-ului”, a explicat Bolojan.”Din Israel este preluată această metodă. Pentru a putea avea un impact mai mare și a te concentra exact pe zona unde sunt probleme, în comunitățile de carantinați - este greu să-i ții în camere, sunt familii de 40 de persoane, este greu să interzici celor 10 copii să se vadă cu părinții sau dacă ai o secție medicală care nu lucrează cu pacienți COVID, dar la un moment dat este cineva suspect, se fac aceste teste. În felul acesta se face economie, nu mai faci 40 de teste dacă poți face doar unul și afli că sunt bolnavi. Impactul este foarte mare. Și în Ungaria se fac aceste testări, înțeleg că și în Germania”, a declarat Bolojan pentru HotNews.ro.Datorită faptului că s-au aplicat toate aceste măsuri, până acum niciun cadru medical nu a fost infectat cu COVID 19.”Un lucru important a fost asigurarea de echipamente, noi nu am avut probleme de genul acesta. Nu am avut niciun medic infectat până acum, dar se poate întâmpla în orice moment”, a spus primarul.”Majoritatea intrărilor în România s-au făcut pe la vama Nădlac, pe la Arad, și pe la vama Borș, pe la Oradea. Prin urmare cred că suntem printre județele cu cei mai mulți carantinați, circa 1.800. Asta înseamnă că forțele noastre de ordine și-au făcut datoria. I-au escortat în convoaie pe cei care nu erau din județul Bihor și i-au dus până la graniță, și dacă au fost preluați de alte unități de poliție sau nu, nu mai comentez, cert este că nu le-au permis să se plimbe prin județul Bihor peste tot. La Arad, de exemplu nu au reușit să facă asta și au avut probleme pentru că au stat prin gări și prin alte părți. La noi, Prefectura, Jandarmeria și Poliția au făcut niște eforturi foarte mari, au escortat în fiecare noapte 80 de convoaie, 100-120 de km dus și întors la fiecare convoi”, a explicat Bolojan.”Noi credem că menținând carantina strict, cu forțe de ordine la poarta hotelurilor, unde sunt carantinați, vom limita extinderea în comunități. Cred că este important ca forțele de ordine să reușească să-și facă datoria, adică să supravegheze izolații, Jandarmeria să-i păzească pe cei carantinați, să nu iasă de acolo și să umble prin oraș, pentru că există probabilitatea să infecteze alți oameni, să fie securizat tranzitul prin județe, astea sunt condiții obligatorii. Dacă nu se respectă asta, vine valul peste spitale”, a încheiat Bolojan.