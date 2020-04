Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General a aprobat reorganizarea a 13 companii municipale / Opoziția a cerut desființarea lor / Nicușor Dan: Se încearcă ascunderea pierderilor

Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al capitalei a aprobat vineri propunerea primarului Gabriela Firea de reorganizare a 13 din cele 24 de companii municipale. Astfel, din 13 societăți vor rămâne 5, fiecare absorbind 1, 2 sau 3 companii. Ultima reorganizare a avut loc în mai 2019. Motivul invocat de executiv este că activitatea companiilor care fuzionează este complementară și se vor reduce costurile de funcționare și eficientizarea activităților. Opoziția a cerut desființarea acestora și nu a votat proiectele.









Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. va fuziona prin absorbție cu Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. și Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A

Compania Municipală Medicala București S.A. va fuziona prin absorbție cu Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. și Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.

Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. va fuziona prin absorbție cu Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. va fuziona prin absorbție cu Compania Municipală Consolidări

Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. va fuziona prin absorbție cu Compania Municipală Turistica București S.A. și Compania Municipală Agrement București S.A.





„Primarul general propune, subit, comasarea a 8 companii municipale, într-o perioadă în care toată atenția publică este concentrată pe lupta împotriva virusului ucigaș. Să nu uităm că toate cele 22 de companii municipale au fost înființate la dorința Gabrielei Firea, deși PNL și experți din societatea civilă au demonstrat, cu cifre și exemple, că soluția este greșită. Practic, Primarul General recunoaște astăzi că modelul companiilor municipale este unul falimentar. (...) Ca de obicei, Gabriela Firea încearcă să ambaleze eșecul în staniol. Primarul general prezintă, spre exemplu, fuziunea dintre companiile municipale ca o soluție pentru ”reducerea costurilor de funcționare”, o dovadă în plus că primăria a finanțat cu sute de milioane de euro, din banii noștri, firme inutile, care n-au avut absolut niciun rezultat. Modelul implementat de Gabriela Firea nu a adus economii la buget, ci dimpotrivă, a creat sinecuri pentru clientela de partid. PSD, prin companiile municipale, a tocat sume exorbitante pe salariile unor angajați care au tăiat frunză la câini, însă mulți dintre ei fac parte din cercul de apropiați ai tandemului toxic Firea-Pandele”, este de părere Stelian Bujduveanu.





Acesta spune că toți șefii din cele 8 companii municipale dizolvate vor fi preluați de noile companii-mamă, cu aceleași lefuri.





Și consilierii USR spun că absorbția nu va preveni falimentul companiilor și risipa banilor publici.





Cele 13 companii municipale se vor reorganiza astfel:Liderul consilierilor generali PNL, Stelian Bujduveanu, a declarat că fuziunea acestor companii este ilegală.”Fuziunea dictată de doamna Firea are și o puternică componentă ilegală, pentru că instanța a hotărât, într-o sentință definitivă, că toate cele 22 de companii municipale au fost înființate ilegal. În mod firesc, Gabriela Firea ar fi trebuit să le desființeze încă de anul trecut. Însă Primarul General a sfidat decizia instanței și acum, ca o bomboană pe colivă, forțează o comasare vădit în afara legii. Practic, 8 companii ilegale sunt topite în alte companii ilegale, dar care, la ordinul Gabrielei Firea, continuă să funcționeze pe banii bucureștenilor. Singura soluție pentru a opri risipa din fondurile publice este desființarea tuturor acestor companii, clientela PSD. ”, mai spune liderul consilierilor PNL.”Anul trecut niciuna dintre cele 13 companii (și cele care absorb și cele care vor fi absorbite) nu a reușit să obțină veniturile pe care și le-a prognozat prin bugetul votat pentru 2019. Prin urmare, absorbția nu va preveni falimentul iminent al companiilor înființate de Gabriela Firea. Așa cum USR a spus încă din 2017, aceste companii au nu doar o problemă de legalitate, ci și una de viabilitate economică. Cele 7 companii care vor fi absorbite au un capital social cumulat de 327 milioane lei și au înregistrat pierderi totale de 32 milioane lei. De la înființarea lor au cheltuit 134 de milioane de lei pe achiziții directe și licitații. Directorii acestor companii au primit salarii de până la 25.000 de lei brut lunar. În prezent, sunt pe rol mai multe dosare legate de companiile municipale. USR București a solicitat anularea votului de confirmare a înființării companiilor și desființarea acestora. Banii care au fost dați companiilor sub formă de împrumuturi sau majorări de capital social trebuie recuperați, iar cei care se fac vinovați de acest eșec monumental trebuie să răspundă financiar”, a postat USR pe pagina de Facebook.Deputatul Nicușor Dan, candidat la funcția de primar general, este de părere că fuziunea companiilor municipale are ca scop ascunderea pierderilor companiilor și o reciclare a angajaților din funcțiilor de conducere.”Operațiunea are două scopuri. 1. Să amestece raportarea financiară și operațională între companii, pentru a ascunde pierderile și activitatea dezastruoasă a fiecăreia. 2. Să preia oamenii cu funcții de conducere din companiile fără activitate relevantă, care ar trebui desființate, și să le dea aceleași salarii în alte companii. Companiile municipale înființate de Gabriela Firea au produs o pagubă uriașă bugetului local. Exemplificăm azi cu salariile consiliilor de administrație, care cumulează peste 10 milioane de lei pe lună”, a postat Nicușor Dan pe pagina de Facebook.Cele 24 de companii municipale au fost înființate la propunerea primarului Gabriela Firea în perioada 2017-2019. Cu 4 excepții, acestea au fost înființate doar cu votul a jumătate plus unu dintre consilieri, față de două treimi cât prevede legea, deoarece opoziția nu a fost de acord cu propunerea.USR a cerut anularea hotărârilor de înființare în instanță, iar în 218 a câștigat procesul, iar Curtea de Apel București a anulat hotărârile de înființare ale celor 22 companii municipale, motivând că au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu dintre consilieri, față de două treimi cât prevede legea. În 2019, Codul Administrativ a fost modificat de PSD, iar companiile au fost introduse în legalitate, prin reaprobarea hotărârilor de reînființare, de data aceasta fiind nevoie doar de votul a jumătate plus unu dintre consilieri.Prefectul a atacat însă în decembrie 2019 și aceste hotărâri în instanță, astfel că acestea sunt suspendate de drept.În 2019, 18 din cele 24 companii municipale au avut un buget estimat la circa un miliard de lei. Până la finalul anului 2019, firmele estimau că vor avea circa 6.500 de angajați, iar cheltuielile cu salariile se vor ridica la circa 330 milioane lei, adică o treime din buget. Doar salariile consiliilor de administrație pentru cele 18 companii se ridicau la 10 milioane lei. În 2018, din cele 18 companii, doar 6 au ieșit pe profit, acesta totalizând 18 milioane lei. Restul de 12 au înregistrat pierderi, în total 33 milioane lei.