COVID 19 în România: Două organizații au lansat o platformă online care pune în legătură persoanele vulnerabile care au nevoie de cumpărături/medicamente și voluntarii din zonă

Asociația Încotroceni și Cooperativa de energie au lansat platforma online ”Vecinul tău” pentru a-i ajuta pe cei care nu pot merge în această perioadă la cumpărături, după medicamente sau să-și plimbe câinele, fiindcă sunt în categoria cea mai afectată de noul coronavirus. Noutatea este că site-ul practic face legătura între cei care au nevoie de ajutor și voluntarii din imediata lor vecinătate, astfel că problema se rezolvă în comunitate. În primele 4 zile s-au înscris nu mai puțin de 600 de voluntari din toată țara.







români din străinătate cu rude în România și care au nevoie de ajutor;

români care au rude în alte localități decât cele de rezidenta și care nu se pot deplasa ca să le ajute.





”Vecinultău.ro este o aplicație web, accesibilă și funcțională la nivel național, care facilitează legătura online, directă și gratuită între beneficiarii din grupuri sociale vulnerabile – seniori de peste 65 de ani, persoane cu dizabilități, familii monoparentale etc – cu voluntarii din imediata lor vecinătate – pe o rază de la 1 km până la 5 km – înscriși pe platformă. Voluntarii pot ajuta beneficiarii din imediata proximitate cu trei tipuri de servicii: procurarea de alimente, cumpărarea de medicamente, plimbarea animalului de companie. Astfel, prin accesarea unei platforme prietenoase, beneficiarii vor putea să rămână acasă, în siguranță. Ajutorul oferit de un voluntar din imediata sa vecinătate (rază de 1 km până la 5 km), identificat în prealabil prin poză de profil și date personale, are capacitatea de a spori gradul de încredere al beneficiarului. Serviciile de punere în legătură sunt GRATUITE. Costul alimentelor și al medicamentelor este cel de pe bonul de casă. Plimbarea animalului de companie este gratuită”, se arată într-un comunicat de presă transmis de cele două organizații.Pe lângă beneficiarii direcți (care folosesc ei platforma pentru a cauta vecinul care ii poate ajuta), potențiali utilizatori sunt:Scopul acestei platforme este ca persoanele vulnerabile să-și rezolve problemele în comunitate.”Prin utilizarea platformei Vecinultău.ro se poate descentraliza sistemul de preluare a comenzilor prin servicii de tip call-center și de livrare prin voluntari care, de regulă, trebuie să parcurgă distanțe mari de la magazine la beneficiari. Astfel, faptul că voluntarii pot face și livra cumpărăturile în imediata lor vecinătate (de la magazinul din colț) diminuează traficul și expunerea socială, care ar putea spori riscul de contaminare. Succesul proiectului - care are capacitate de a ajunge în comunități mici, unde inițiativele civice de până acum nu au pătruns din motive logistice și de personal - depinde de gradul lui de propagare, în medii cât mai diverse, ca să atingă cele două categorii de participanți: beneficiari și voluntari. ”, mai spun inițiatorii proiectului.Dinu Drog, reprezentantul Asociației încotroceni, a declarat pentru HotNews.ro că platforma a apărut ca o nevoie pentru cei plecați la muncă în străinătate, care nu aveau soluții pentru părinții rămași acasă.”Am prieteni, avem prieteni în afara țării, care și-au lăsat părinții în mici orășele, Câmpina, Bârlad, și este o problemă pentru că nu găseau oameni care să-i ajute, fiind cartiere unde stau mai mulți bătrâni. Știu că persoanele în vârstă nu prea folosesc astfel de mijloace de comunicare, dar dacă aparținătorul, ruda plecată îi pune în legătură cu voluntarul, atunci acceptă. Noi avem pe site și niște afișe care pot fi descărcate și lipite în diverse locuri, astfel încât să afle și cei care nu folosesc calculatorul sau nu au telefoane inteligente. Dar aplicația nu este numai pentru seniori, categoriile vulnerabile sunt mai mari”, a explicat Dinu Drog.Acesta spune că platforma a fost foarte bine primită, iar ideea va fi "exportată" în UK și Germania.