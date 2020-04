Cât de eficientă este apa oxigenată pulverizată din elicopter în lupta cu coronavirusul și în ce țări se mai utilizează / Mutu: Dacă nu s-au gândit alții la asta, e problema lor

Contactat de HotNews.ro, decanul Facultății de Chimie de la Universitatea București, prof. dr. Andrei Valentin Medvedovici, a explicat că apa oxigenată, pulverizată din elicopter, nu își pierde proprietățile atât de repede, dar este eficientă pentru purificarea aerului, în cazul în care noul coronavirus ar sta pe particulele de praf suspendate, dar nu pentru dezinfectarea suprafețelor.

HotNews.ro a căutat să vadă dacă această metodă a fost folosită și de alte țări. Singurele informații pe care le-am găsit arătau că în China și Indonezia s-au folosit drone pentru împrăștierea unor dezinfectanți, dar măsura a fost criticată de specialiști. Citește aici.





Acesta susține că apa oxigenată pulverizată din elicopter își păstrează proprietățile și dezinfectează atât suprafețele cu care intră în contact, cât și aerul.





Edilul spune că folosirea apei oxigenate pentru combaterea COVID 19 este recomandată atât de Organizația Mondială a Sănătății cât și de Ministerul Apărării.





”În principiu apa oxigenată se descompune la lumină și la temperatură, cu cât e mai cald, cu atât se descompune mai repede. Descompunerea nu este așa de rapidă, adică 5-10 minute rămâne apă oxigenată, ca să-și facă efectul, așa bănuiesc. O sticluță de apă oxigenată, ținută în sticlă brună, la temperatura camerei, rezistă câteva luni în farmacii. Sper că nimeni nu spune că s-a împrăștiat apă oxigenată acum și va avea efect la nivelul suprafețelor și peste două zile. Problema nu este legată în cazul de față de cât reușește să reziste apa oxigenată pe suprafața șoselei, ci efectul pe care-l are în momentul contactului cu praful care poate să conțină pe suprafața lui virusul în cauză. Trebuie să vă gândiți la efectul imediat, nu efectul pe termen lung. Virusul acesta se poate atașa pe aerosoli, pe picături foarte fine de lichid sau de praf. Ideea este că apa asta pulverizată în atmosferă generează și ea tot un aerosol și dacă vine în contact cu praful suspendat, anihilează virusul. La această pulverizare se generează stropi foarte fini, care rămân în suspensie în aer, sunt purtate de curenții aerului. La suprafețele de pe sol nu are treabă, acolo trebuie spălate străzile cu detergent, că detergentul distruge stratul lipidic de pe suprafața virusului”, a explicat pentru HotNews.ro prof. dr. Andrei Valentin Medvedovici, decanul Facultății de Chimie, de la Universitatea București.Contactat de HotNews.ro, primarul Gabriel Mutu spune că ideea de a da cu apă oxigenată din elicopter îi aparține, iar cei care sunt împotrivă să demonstreze că nu este eficientă.”Eu încerc să fac tot ceea ce îmi stă în putință să dezinfectez spațiile publice din Sectorul 6 prin orice metodă. Eu nu am stat să văd dacă se folosește și în alte țări metoda cu elicopterul, eu m-am gândit la elicopter pentru că este folosit pentru a pulveriza pe suprafețe mari substanțe dezinfectante, inclusiv în agricultură se folosește elicopterul, și atunci am zis să vedem care ar fi soluția, la cel mai mic cost posibil pentru noi să dezinfectăm spațiul public din Sectorul 6. De aici s-a născut ideea elicopterului. Ca să înțelegeți, dezinfecția celor 1.800 de hectare pe care noi le-am acoperit într-o singură zi, în 6,5 ore de zbor, a costat 4.250 de euro. Dacă faci treaba asta cu metode clasice, cu nebulizatoare, cu tunurile, te costă de 1.000 ori mai mult. (...) Ca să fac dezinfecția celor 8.000 de scări din Sectorul 6, costă peste 3 milioane lei, ca să fac dezinfecția a două treimi din sector prin această metodă a costat 4.250 de euro. Așa, cu apă oxigenată. Să îmi facă mie demonstrația că particula de apă oxigenată care atinge banca din Sectorul 6, sau pavajul sau balustrada nu conține apă oxigenată. Dacă mă uit pe Wikipedia, ea se descompune când a întâlnit un agent patogen. Dacă nu a existat nimeni care să se fi gândit la asta, e problema lor, dar eu fac tot ce îmi stă în putință ca lucrurile să fie sub control. Acesta este și motivul pentru care Bucureștiul, la populația pe care o are, lucrurile sunt sub control”, a explicat Mutu.”Apa oxigenată se descompune instantaneu când atinge o suprafață sau un agent patogen. Dar de sus până jos dacă se descompune când atinge un virus, o bacterie, este foarte bine că-l distruge, nu? Nu trebuie să distrugă când ajunge pe pardoseală, nu? În momentul în care s-a folosit această dezinfecție aeriană, când s-a trecut cu elicopterul deasupra bulevardelor vizate, s-a simțit inclusiv pe mașină acea apă pulverizată care s-a așezat. Când folosești pulverizare aeriană, cantitatea este mult mai mică decât dacă o faci prin stropire manuală, la sol. Să-mi demonstreze cineva științific că nu este bună metoda, dar așa, e ușor de spus. Ați văzut ce au făcut vizavi de măști? Acum o lună și jumătate când noi dădeam măști medicinale, pentru toată lumea, și am cerut să le poarte indiferent dacă sunt bolnavi sau nu, au zis că nu sunt bune. Acum vin să spună că trebuie să le poarte toată lumea. Care este problema dacă am dezinfectat aerul? Deranjează pe cineva?Bani cheltuiți sunt acolo unde se încearcă marea cu degetul. În astfel de situații orice încercare moarte nu are, este binevenită. Neavând niște proceduri standardizate, ne uităm pe unde putem, pe internet, în China”, spune primarul Gabriel Mutu.”Eu am văzut că am primit multe aprecieri. Apa oxigenată este indicată de către toate organizațiile din zona sănătății, începând cu Organizația Mondială a Sănătății și terminând cu Ministerul Apărării Naționale. Apa oxigenată, după cum bine se știe, este o soluție hidrosolubilă și se diluează în concentrația pe care o folosești până la nivel molecular. Fiecare picătură, când pleacă din elicopter, conține concentrația pe care noi am făcut-o. Apa oxigenată în momentul în care atinge o suprafață organiză, un agent patogen, un virus, o bacterie, atunci îl afectează instantaneu, pentru că oxigenul din acel lichid se expandează de 10 ori, practic oxigenul este cel care omoară virusul. Oxigenul este toxic în stare pură. Fiecare strop care atinge suprafețe, asfalt, bănci, mânere, dezinfectează. (...) Poate doar cei care au puțin mintea încețoșată de situație nu știu că apa oxigenată este singurul dezinfectant natural care are puterea de a distruge COVID 19. Apa oxigenată nu este corozivă, nu are efecte nocive asupra sănătății, nu atacă plantele, nu afectează animalele. În mai multe intervenții făcute de medici celebri de prin statele Unite, alte țări, exact asta indicau”, a mai spus primarul.