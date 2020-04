Primăria Sectorului 3 va cheltui 15 milioane de lei pentru amenajarea unui patinoar pe acoperișul unei clădiri din complexul acvatic amenajat în Parcul Pantelimon

”Se aprobă acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii AS3- Administrare Străzi S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de proiectare, furnizare şi execuţie echipamente HVAC şi patinoar, pentru clădirea CI multifuncţională din cadrul proiectului „Modernizare şi reabilitare parc Pantelimon”, în valoare de maxim 15.000.000,00 lei”, se arată într-un proiect adoptat luni de Consiliul Local Sector 3.







Contactat de HotNews.ro, primarul Robert Negoiță spune că patinoarul va fi amenajat pe acoperișul unei clădiri din parcul acvatic.







În ceea ce privește prelungirea contractului cu încă un an a contractului pentru execuția parcului acvatic și de distracții, primarul Robert Negoiță a declarat în timpul ședinței că nu au venit echipamentele din Italia, dar este vorba și despre managementul defectuos al propriei companii.





Primăria Sectorului 3 construiește în Parcul un aqua parc și un parc de distracții, inițial valoarea lucrărilor fiind estimată la circa 112 milioane lei. Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local Sector 3 în 2018, atunci când au și început lucrările.







”Având în vedere necesitatea creșterii atractivităţii Parcului Pantelimon din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin crearea de facilități pentru recreere, se propune punerea în valoare a aspectului natural şi al reliefului parcului prin crearea de diverse tipuri de divertisment acvatic care vor cuprinde tobogane de mai multe feluri, lazy river, piscine pentru copii pe diverse categorii de vârstă, şezlonguri, pergole, vestiare, grupuri sanitare, dușuri, coşuri/ platforme de gunoi, sistem de ticketing, împrejmuiri și sisteme, împrejmuiri, sistem de supraveghere și zone pentru expunerea la soare. Pe lângă acestea, se va crea şi un parc tematic care cuprinde lucrări de butaforii, instalație de tiroliană, montagne russe sau spații de joacă”, se arată în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 466/27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”.

Valoarea totală a investiției se ridică la aproape 130 milioane lei, cu tot cu cele 15 milioane alocate recent, iar proiectul a stârnit mai multe controverse deoarece practic s-a construit în parc, complexul acvatic ocupând circa 20% din spațiul verde.”Patinoarul nu costă 15 milioane lei, este mai puțin, mai sunt și alte echipamente incluse în preț, este extindere proiect. Pe complexul acvatic, de peste 3.000 mp amprenta la sol, sus de tot pe terasa circulabilă o să montăm un patinoar. Nu punem taxă de acces în tot Parcul Pantelimon, doar intrarea la parcul de distracții se va face pe bază de bilet pentru că avem costuri cu salvamari, cu întreținerea. Nu am stabilit deocamdată prețul”, a explicat Negoiță.”Întârzierea are mai multe cauze, trebuia să ne vină de mult tehnologia pentru piscine, de tratare filtrare, din Italia, care țară este blocată, și fără să montăm tehnologia respectivă nu putem să trecem la finisaje. Este vorba și despre managementul defectuos pe care societatea Administrare Străzi S3 SRL l-a avut înainte. Este un context mai larg”, a explicat Negoiță.Termenul de finalizare a lucrărilor era noiembrie 2019, dar acesta a fost prelungit până în aprilie 2020, când tot complexul trebuia să fie gata.În august 2019, lucrările din acest parc au iscat un adevărat scandat după ce Primăria Sectorului 3, prin societatea Algorithm Construcții S3, a cărat zeci de basculante de pământ de la parcarea subterană de pe bd. Decebal și le-a depozitat în Parcul Pantelimon, limita dinspre Gara Cățelu. Primarul Robert Negoiță a declarat la vremea respectivă că pământul este depozitat pentru amenajarea unui deal pentru derdeluș, iar lucrarea are autorizațiile necesare.