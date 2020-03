UPDATE Primăria Sectorului 3 vrea să încheie încă un contract de 5 milioane lei pentru promovare/ Proiectul nu a fost aprobat de Consiliul Local

În raportul de specialitate, Primăria Sectorului 3 detaliază că are nevoie de acest contract pentru a promova serviciile online oferite de instituție, în contextul pandemiei, dar și promovarea noilor investiții.







”Punctul meu de vedere este același, că tot ce se încasează din amenzi, facem promovare. Cei de la USR, atunci când am început să dăm amenzi celor care nu păstrează curățenia au început să strige în oraș că strâng bani pentru partid, pentru Primărie. De fapt nu este promovare, ci sunt campanii de informare publică. Ca să nu mai existe discuții că eu fac bani din amenzi pentru partid. Noi vrem să existe curățenie. Au avut foarte mare succes campaniile trecute. Avem și un studiu sociologic care arată asta. La cea cu păstrarea curățeniei, rezultatul a fost foarte bun, dacă la început, când a pornit să dăm amenzi, cel mai mult aruncau cei din Sectorul3, acum ponderea scade, îi mai prindem doar pe cei din provincie. Iar impactul din oraș, am avut campanie electorală toamna trecută, în general în urma echipelor care dădeau materiale promoționale, rămânea covor de pliante, acum a rămas curat. La campania cu spațiile verzi, nu am primit teren, dar am primit informari care ne-au ajutat foarte mult, referitor la terenuri pe domeniul public care erau ocupate abuziv și le-am eliberat. Asta cu conștientizarea este de cursă lungă, nu poți schimba peste noapte”, a explicat Negoiță.







Și în raportul de specialitate al proiectului se vorbește despre succesul campaniilor trecute, însă în loc să se dea cifre despre rezultate, se vorbeste despre faptul că oamenii au fost întrebați în cadrul unui studiu sociologic dacă au auzit de campanii și au declarat că da.





”Primăria Sectorului 3 a încheiat în data de 27.09.2019 un contract de prestări servicii de promovare prin care au fost promovate în spaţiul public mesajele a două campanii denumite Donaţii pentru comunitate (având sloganul “Căutăm eroii dintre noi”) şi Primăria non-stop (având sloganul "Tehnologia învinge birocraţia”) precum noul brand al Sectorului 3 “Sectorul 3. Cei mai buni” prin diferite modalităţi de promovare outdoor BTL şi ATL. Potrivit studiului de impact realizat telefonic în luna martie 2020 pe un eşantion reprezentativ d.p.d.v sociologic de 1702 persoane neintituţionalizate cu reşedinţa în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, având o marjă de eroare de maximum 2,4%, 52% dintre chestionaţi declară că au auzit de Campania “Căutăm eroii dintre noi” pentru donarea unor terenuri acolo unde primăria se obligă să amenajaze parc sau loc de joacă, ceea ce arată gradul ridicat de notorietate al campaniei.





De asemenea, 56% dintre chestionaţi declară că această campanie are o utilitate destul de bună (36%) şi foarte bună(19%). De asemenea, 46% dintre aceştia declară că această campanie contribuie la mărirea suprafeţelor verzi din Sectorul 3 şi doar 34% consideră că aceasta contribuie puţin şi foarte puţin. Potrivit aceluiaşi studiu de impact, 58% dintre intervievaţi spun că au auzit de campania “Tehnologia învinge birocraţia” şi 81% dintre ei declară că aceasta a avut o utilitate socială destul de bună (34%) şi foarte bună(47%). În ceea ce priveşte măsura în care campania contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de primărie, 68% declară că această contribuţie este destul de multă (26%) şi foarte multă (42%), în vreme ce doar 15% consideră că această campanie contribuie puţin la creşterea calităţii serviciilor.





Astfel, putem concluziona că demersurile şi cheltuielile întreprinse până în prezent în cadrul contractului de promovare încheiat în data de 27.09.2019 au fost perfect justificate şi au arătat concret o îmbunătăţire a percepţiei locuitorilor Municipiului Bucureşti despre serviciile publice oferite în Sectorul 3”, se arată în document.

Istoric





În septembrie 2019, Primăria Sector 3 a încheiat un contract de 6,5 milioane lei cu Smart City Invest S3 pentru publicitate. Acesta viza o campanie de promovare care să contribuie la ”creşterea numărului de spaţii verzi”, promovarea activităţilor desfăşurate de Primăria Sectorului 3, informarea cetăţenilor referitor la sistemul integrat inteligent de gestionare a parcărilor și campania de conştientizare şi informare referitoare la păstrarea curăţeniei.







”Se aprobă, în condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a contractului de furnizare având ca obiect „Servicii de de promovare instituţională”, în valoare totală de 5,000,000.00 lei inclusiv TVA. (....) Se împuterniceşte preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Smart City Invest S3 SRL să încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin care să furnizeze/achiziţioneze bunurile/materialele şi, după caz, serviciile pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect Servicii de de promovare instituţională’, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală şi detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societăţii”, se arată în proiectul de hotărâre aflat pe ordinea suplimentară a Ședinței Consiliului Local Sector 3 de pe 30 martie.”Este nevoie de alt contract de promovare instituţională necesar iniţierii unor noi campanii de promovare care să contribuie la notorietatea noilor obiective de investiţii ce vor fi finalizate în acest an, dar şi pentru popularizarea în continuare a serviciilor online oferite de primărie în contextul generat de pandemia de SARS-CoV-2. De asemenea, în anul 2020, prin acelaşi contract se intenţionează iniţierea altor campanii de promovare a activităţilor desfăşurate de Primăria Sectorului 3, respectiv promovarea şi informarea cetăţenilor referitor la sistemul integrat inteligent, online, de gestionare a parcărilor, ce va fi implementat în partea a doua a acestui an. În sensul consolidării identităţii de brand a Sectorului 3, considerăm necesar ca o componentă a acestui nou contract să cuprindă şi servicii diverse de promovare şi publicitate dedicate acestui demers, fapt ce va genera o creştere constantă a încrederii în serviciile publice oferite cetăţenilor Sectorului 3”, se arată în document.Contactat de HotNews.ro, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, spune că este vorba despre campanii de informare, plătite din amenzile date de cei care aruncă gunoi pe jos, iar campaniile de anul trecut au reprezentat un succes.Teodor Petruț, membru USR Sector3, este de părere că în aceste momente Primăria Sectorului 3 nu ar trebui să aloce bani pentru promovare.”Suntem în plină pandemie de COVID-19, iar spitalele noastre au început să colapseze din lipsa de materiale, încă dinainte să atingem vârful epidemiei. E urgent acum să căutăm surse de finanțare pentru spitale, iar Primăria Sector 3 este o primărie la fel de bogată precum Timișoara. Și nici nu are grijă cheltuielilor cu serviciile de transport în comun, termoficare, iluminat stradal! Dar ce să vezi, astăzi Robert Negoiță mai vrea să aloce 5 milioane de lei pentru 'promovare instituționala' (astăzi, 30.03.2020, punctul suplimentar 2 pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local). Ce să promovezi, domn' primar, faptul că nu prea dezinfectezi străzile? Mai bine ai da banii spitalelor, că este extrem de important să ajutăm medicii și pacienții atinși de Coronavirus, în aceste momente!”, a scris acesta pe pagină de Facebook.În aprilie 2019, Primăria Sectorului 3 a atribuit un contract de 5,6 milioane lei către societatea Investiții Spații Verzi S3, la care administrația locală este acționar, pentru ”servicii de realizare și difuzare spoturi TV și Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale în presa tipărită și studii de impact”. În vara anului 2019, Investiții Spații Verzi S3 și-a schimbat numele în Smart City Invest S3.