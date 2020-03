Achiziții în vremea pandemiei: Primăria Sectorului 3 a atribuit 6 contracte de aproape 1 milion de lei, în câteva ore, unei singure firme, prin achiziție directă

Primăria Sectorului 3 a atribuit 6 contracte în valoare totală de 928.000 lei (cu tot cu TVA) firmei CES Consulting Services, pe 20 martie, în mai puțin de jumătate de zi, prin achiziție directă. Contractele vizează practic studiile geotehnice, topografice, de circulație și expertiza tehnică pentru două lucrări mari de infrastructură: Un pasaj suprateran în zona Cățelu și sistematizarea rețelelor de transport auto din zona Drumul între Tarlale. Deși era logic să se încheie măcar câte un contract pentru fiecare obiectiv, nu 3, aceasta este o practică des folosită de administrațiile locale pentru a evita licitațiile, ca să se înscrie în procedura de achiziție directă.









Cele șase contracte, fiecare în valoare de 130.000 lei fără TVA vizează următoarele lucrări de proiectare:Studiu geotehnic și topografic–Interconectarea rețelelor de transport auto zona Drumul între Tarlale- Studiu geotehnic și topografic – Construire pasaj suprateran - zona Cățelu- Întocmire expertiză tehnică Interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale-Întocmire expertiză tehnică Construire pasaj suprateran ptr fluidizarea traficului auto zona Cățelu- Întocmire studiu de circulație - Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto -zona Cătelu- Studiu circulație - Interconectarea rețelelor de tranasport auto - Drumul între TarlalePotrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma CES CONSULTING SERVICES a fost înființată în 2011 și are doi acționari: Elena și Cătălin Ștefan.L-am sunat pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, și l-am întrebat detalii despre aceste achiziții care ridică semne de întrebare.”Noi avem un acord-cadru pentru proiectare, dar nu are toate specialitățile în el, studiu geo, expertiză tehnică, studii de circulație. Noi când am făcut acordul-cadru nu ne gândeam că o să facem proiecte mari de infrastructură. Înteleg că nu este aceeași firmă. Nu știu mai multe detalii, nu fac eu achizițiile”, a explicat Negoiță.Marius Popescu, șeful Serviciului de Investiții de la Primăria Sectorului 3, spune că achizițiile făcute respectă legea.”Nu am spart contractele. Sunt două lucrări diferite. Noi intenționăm să lărgim strada Drumul între tarlale la 4 benzi pe sens, avem acceptul al Primăriei Capitalei. Este o lucrare de drumuri. Iar pasajul de la Cățelu este o lucrare edilitară de poduri. Se fac diferite studii de specialitate și nu poate să le facă o singură firmă pe toate. Nu știam că o singură firmă le face pe toate. Nu știu ce au făcut colegii de la achiziții. S-au făcut după catalogul electronic, după Legea 98, nu s-a făcut nimic ilegal”, a explicat acesta.