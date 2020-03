Cum vor identifica primăriile persoanele peste 65 de ani și ce măsuri vor lua ca la bătrânii singuri să ajungă alimente și medicamente

Primăria Sector 3, București





Primarul Robert Negoiță a declarat că Direcția de Asistență socială are deja o bază de date cu persoanele peste 65 de ani singure sau vulnerabile, iar aceștia primesc deja ajutor.





Cluj-Napoca





Primarul Emil Boc a declarat pentru HotNews.ro că are datele de la Evidența Populației, iar în localitate sunt peste 50.000 de persoane peste 65 de ani. Acesta apelează la Asociațiile de Proprietari, la biserici și ONG-uri pentru a afla persoanele care au nevoie de ajutor.





Iași





Primarul orașului Iași spune și el că s-a apucat deja de treabă, a cerut baza de date de la Ministerul Afacerilor Interne, iar Poliția Locală merge din ușă în ușă.





Constanța





Primăria Constanța a accesat și ea bazele de date de la Evidența Populației și a început să sune persoanele peste 65 de ani. Acolo unde nu există numere de telefon se va merge la adresă.





Oradea





În Oradea sunt peste 20.000 de persoane peste 65 de ani, a declarat pentru HotNews.ro primarul Ilie Bolojan. Acestea au fost identificate prin încrucișarea bazelor de date. Primăria a apelat și la operatorul de telefonie care deține peste 70% din piață pentru a transmite mesaje acestei categorii.





”Noi avem Asistența Socială. Îi avem în evidență pe cei singuri, nevoiași, cu probleme. În rest au familii care să aibă grijă de ei. Dacă nu, ne contactează ei și îi ajutăm. Ne ocupăm deja de asta””Avem peste 50.000 de persoane peste 65 de ani. Avem baza de date de la Evidența Persoanelor, dar mulți au copii, rude, noi vorbim despre cei care nu au pe nimeni și nu au nicio alternativă să nu iasă, decât dacă îi ajută statul. Așteptăm să vedem textul Ordonanței Militare, ca să știm ce avem de făcut. Sunt 4 modalități prin care am început identificarea persoanelor peste 65 de ani. În primul rând avem evidențele Direcției de Asistență Socială cu persoanele singure, bolnave, fără aparținători, circa 800-850. După aceea, avem pus la dispoziție un telefon verde, și am făcut o bază de date pe baza solicitărilor lor de a intra în acest program. Până acum avem 50 de persoanele. Apoi am luat legătura cu toate bisericile care au baze de date cu persoanele vârstnice cu probleme, toate cultele religioase, ne-au dat listele lor. Apoi am luat legătura cu Asociațiile de proprietari, iar mâine dimineață au termen să ne dea lista persoanelor peste 65 de ani din blocurile lor, persoane vulnerabile sau cu diferite probleme. După ce terminăm baza de date, avem două posibilități, avem echipele de la Asistență Socială, care merg la domiciliul celor cu probleme și îi ajută. Pe de altă parte avem 5 fundații și asociații cu voluntari acreditați care vin și ei și sprijină. Sunt vârstnici care au nevoie de cumpărături pe banii lor, iar voluntarii merg și cumpără. Alții, care sunt cu probleme financiare, îi sprijinim prin Direcția de Asistență Socială cu hrană, medicamente, cu resurse de la bugetul local”, a explicat Emil Boc.”De duminică am început identificarea lor, de când s-a dat Ordonanța militară. Acolo era ca recomandare, dar eram convinși că lucrurile vor deveni foarte serioase. Împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, care este titularul de drept a bazelor de date de la Evidența Populației, am început identificarea persoanelor peste 65 de ani. Localitatea Iași a preluat datele prin Direcția de Evidența Populației, am stabilit 110 persoane care se ocupă. În datele transmise nu se află numere de telefon, trebuie să luăm la mână adresă cu adresă. Noi mai avem o bază de date cu pensionarii, în jur de 5000, dar nu este suficient. Am început să lucrăm, mergem din ușă în ușă cu Poliția Locală, am semnat ieri cu o firmă de telefonie să ne pună la dispoziție 100 de telefoane pe care să le dăm celor care lucrează. Cred că într-o săptămână terminăm identificarea. Noi avem în grija noastră circa 140 de persoane, peste 65 de ani. Trebuie să vedem textul Ordonanței, dacă li se interzice total să iasă din casă sau se vor crea anumite culoare. Noi în Iași avem peste 50.000 de persoane peste 65 de ani, nu avem cum să ajungem la toți să cumpărăm ce au nevoie. Dar nici nu va fi nevoie, fiindcă majoritatea au aparținători. Noi trebuie să ne ocupăm doar de cei singuri și care au nevoie de noi”, a declarat Chirica pentru HotNews.ro.”Noi avem toate bazele de date. În Municipiul Constanța avem 62.855 de persoane peste 65 de ani, adică inclusiv persoanele care împlinesc azi această vârstă, cărora li se aplică dispozițiile din Ordonanță. În momentul de față 12 echipe din cadrul primăriei îi sună și îi anunță în primul rând despre aceste prevederi, după care le adresează câteva întrebări care ne ajută pe noi să ne dozăm efortul: dacă au aparținători, dacă are cineva grijă de ei. Persoana poate sta singură, dar poate are copii sau pe cineva care are grijă de ea. Noi și până azi ne ocupam de persoanele peste 65 de ani dar persoane singure, persoane vulnerabile. Le făceam cumpărăturile cu 12 echipaje de la Asistență Socială și Poliția Locală. De la Evidența Populației avem telefoane mobile, telefoane fixe, iar în situația în care nu reușim să-i găsim, vom trimite acasă asistența socială, dar am început cu partea cea mai ușoară. Vom avea o situație cu cine are nevoie de ajutor până mâine seară. Tot personalul l-am canalizat pe asta. Am lansat și o platformă împreunăpentruconstanța.ro cu două butoane, ”Am nevoie de ajutor” și ”Vreau să ajut”. Bătrânii nu au internet, în schimb au vecinii care îi ajută și pun acolo datele pentru ei. Nu avem resurse să mergem la 10.000 de oameni, vom apela și la voluntari, într-o formă instituționalizată, pentru a nu naște situații neplăcute”, a declarat pentru HotNews.ro Decebal Făgădău, primarul orașului Constanța.”Noi avem 20.500 de cetățeni peste 65 de ani. Aceste date le-am luat de la Evidența Populației, listele electorale, am vorbit cu Casa de Pensii, am solicitat datele de la firmele de telefonie și cu baza noastră de date de la Asistență Socială, avem un anumit număr de contacte, nu de la toți, dar de la mai mult de 50%, am ajuns la această cifră. Avem și un call center al Direcției de Asistență Socială, care funcționează de o săptămână. La cei de la care avem numere, îi sunăm noi, îi întrebăm dacă au probleme, dacă au nevoie de ceva. Acolo unde ne solicită sprijinul, echipele noastre se deplasează în teren, le fac cumpărăturile. În același timp există un telefon verde, afișat peste tot, și acesta poate fi apelat, este gratuit, dacă au nevoie. În același timp, printr-o rețea de telefonie mobilă, care are în Oradea cam 70% din piață, li s-a trimis tuturor abonaților un mesaj, un SMS, care le spune că dacă au peste 65 de ani și au o problemă pot suna la următorul număr de telefon, acel telefon verde. Asta este ce face Primăria Oradea încă de la început, fiindcă știam că sunt probleme. Nu ne vor solicita toți ajutorul. Sunt două categorii de vârstnici, cei care au aparținători/ copii/ vecini care îi vor ajuta, ei reprezintă cel mai mare procent. Mai există și o minoritate care sunt singuri sau au aparținători în alte orașe, ei ne-au apelat.Există un acord de colaborare cu reprezentanții bisericilor, cu ai cultelor, ONG-urilor, care și ei au o bază de date cu aceste persoane cu probleme. Nu au cum să solicite toți ajutorul. Dacă toți cei 20.000 ar suna într-o singură zi să le facem cumpărăturile, nu putem. Colegii mei au făcut față fără probleme solicitărilor din ultima săptămână”, a declarat Ilie Bolojan pentru HotNews.ro.