Gabriela Firea le cere scuze farmaciștilor după ce i-a numit "vânzătorii din farmacii"

La începutul ședinței de luni a CGMB, Gabriela Firea le-a răspuns consilierilor care au criticat-o pentru că nu a convocat online ședința, iar în acest context ea a vorbit despre "vânzătorii din farmacii".

“Câtă vreme medicii, asistentele, personalul de la Salvare, de la SMURD… De asemenea, poliţiştii, pompierii, funcţionari publici lucrează, inclusiv vânzătorii de la farmacii şi de la magazinele alimentare (...) înţeleg că sunt unii consilieri generali care vor să stea sub plapumă", a spus Gabriela Firea.

Ulterior, ea a revenit cu un mesaj pe Facebook prin care le cere scuze farmaciștilor, spunând că a făcut această greșeală "din vitează".

"La începutul ședinței de Consiliu general de azi, sub presiunea timpului, am enumerat în grabă categoriile profesionale de la care trebuie să ia exemplu consilierii care s-au plâns public că-i scot din casă pentru a aproba proiecte vitale pentru bucureșteni, în această perioadă de pandemie de coronavirus: medici, asistente, personalul care lucrează în serviciile de utilitate publică, de primă necesitate, și am greșit formulând sintagma “vânzătorii din farmacii și magazinele alimentare”. Îmi cer scuze farmaciștilor pentru această scăpare - din viteza vorbirii, nu cu rea-intenție -, știu ce pregătire teoretică și practică au, nu am dorit să-i jignesc sau să-i minimalizez. În scris am corectat imediat greșeala. Le doresc multă sănătate atât lor, cât și familiilor lor, să treacă cu bine peste această perioada grea", a scris Firea.