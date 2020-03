Coronavirus în România: Ce parcuri rămân deschise în București

”Am închis parcurile și locurille de joacă de dumincă seara. Vor fi închise pe toată perioada de urgență, cu posibilitate de prelungire dacă se va da o nouă ordonanță militară”, a declarat și primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, pentru HotNews.ro.









Parcurile rămân închise pe perioada stării de urgență.



”Rămân deschise săptămâna aceasta, pentru că oricum este frig afară, și nu cred că se va duce prea multă lume în parc, și dacă iar se aglomerează, când revine căldura, le închidem”, a declarat Gabriela Firea pentru HotNews.ro.Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că locurile de joacă și parcurile din Sectorul 3 rămân deschise. ”Cred că este foarte importantă și sănătatea psihică, ca să facem față acestui virus. Nu vom închide parcurile și locurile de joacă, cred că este în regulă să rămână deschise, oamenii să iasă la plimbare, atât timp cât păstrează distanța unii de alții. Noi le dezinfectăm în fiecare zi, luăm toate măsurile necesare”, a declarat Negoiță pentru HotNews.ro.Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a declarat că acolo unde există gard, va închide parcurile și locurile de joacă începând de joi. ”Nu are rost să luăm această măsură de azi fiindcă e urât afară și nu vine lumea în parc. De joi le închidem. La Parcul Kiseleff nu avem gard. Acolo o să punem Poliția Locală să patruleze și o să-i invităm pe oameni să părăsească zona. La fel vom face și în restul locațiilor fără gard”, a declarat Tudorache pentru HotNews.ro.În Sectorul 2 au rămas deschise doar parcurile mari, din administrarea Primăriei locale.”Am închis circa 100 de parcuri, au rămas deschise cele mari, respectiv 12, dar și acolo am închis foișoarele și terenurile de sport. Dacă nu respectă lumea prevenția, pasul următor este să închidem locurile de joacă, iar în final tot parcul. Am preferat să le ținem deschise până acum, fiind o alternativă mai bună la mall-uri. Dar după închiderea mall-urilor, dacă nu se respectă prevenția, le închidem de tot”, a declarat pentru HotNews.ro viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu.Parcurile din Sectorul 2 care au rămas deschise sunt: Parcul Tei, Parcurile Plumbuita I și II, Parcul Național și Aleea Belvedere, Parcul Cinema Floreasca, Parcul Morarilor, Parcul Cosmos, Parcul Creangă, Parcul Obor, Parcul ACR, Parcul Motodrom și Parcul Titus Ozon.Primăriile Sectoarelor 4 și 6 au luat în acest weekend decizia de a închide parcurile și locurile de joacă.”Pentru implementarea exigențelor cuprinse în ordonanța militară nr.2/2020 emisă în contextul epidemiei de COVID-19 și având în vedere numărul mare de oameni care zilele trecute nu au respectat recomandările autorităților în privința distanțării sociale, Primăria Sectorului 4 a luat hotărârea ca începând cu ziua de ieri (22 martie a.c.), să interzică accesul publicului în toate spațiile publice și de relaxare de pe raza administrativ-teritorială. Decizia autorității locale privește atât parcurile pe care le are în administrare (Parcul Lumea Copiior și Parcul Orășelul Copiilor), cât și cele aproximativ 250 de locuri de joacă pentru copii aflate în vecinătatea blocurilor de locuințe, precum și spațiile de relaxare destinate oamenilor de vârsta a treia (foișoarele și locurile de fitness în aer liber). Măsura închiderii parcurilor și a locurilor de joacă va rămâne valabilă pe întreaga perioadă în care România se va afla în stare de urgență pentru o gestionare mai bună a situației generate de noul coronavirus”, se arată într-un comunicat de presă transmis luni de Primăria Sectorului 4.