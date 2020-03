Coronavirus în România - „Comunele italienilor”: La Dersca, un sfert dintre oameni au plecat în străinătate, s-au întors 20/ Primar: Bătrânii cred că mai merge cu usturoi și rachiu

În comuna Dersca din Botoșani, denumită și ”comuna italienilor” circa 25% dintre locuitori sunt plecați la muncă în străinătate, în principal Italia și Spania. În ultimele săptămâni, în contextul pandemiei de coronavirus, s-au întors acasă 20, care au intrat în izolare la domiciliu, a declarat pentru HotNews.ro Fănică Romănescu, primarul localității. În comuna Cosmești din Galați, dintr-o mie de oameni plecați, s-au întors 22, și aceștia fiind în izolare, acasă, spune primarul Ion Tunchiluș. Edilii spun că nu au niciun caz confirmat de COVID -19, și niciunul dintre cei întorși acasă nu prezintă simptome specifice. Comunele nu au spații pentru carantină, dar în caz de nevoie cer ajutorul Prefecturii și a Consiliilor Județene.





Comuna Dersca, Botoșani



Localitatea are 3.200 de locuitori, iar 25% sunt plecați la muncă în principal în Italia. Până acum s-au întors acasă 20 de oameni, iar 17 au ieșit deja din izolare, după 14 zile.





”Nu s-au întors mulți, vreo 20, care sunt în izolare la domiciliu, nu sunt confirmați. Vreo 17 au și ieșit din izolare pentru că au trecut cele 14 zile. Sperăm să nu vină deocamdată, am vorbit și cu ei și cu familiile să stea o perioadă acasă, la ei, până clarificăm treburile. Au familiile acolo, ce să facă aici? Am și eu frate în Roma, are casă acolo, de ce să se întoarcă, să-i ținem în pod? Să stea acolo fiecare până trece valul. S-au întors cei care nu aveau loc de muncă. Care au serviciu nu se întorc în România, ca nu au ce face aici, stau acolo”, a declarat pentru HotNews.ro Fănică Romănescu, primarul localității.



Edilul spune că deocamdată nu sunt probleme, dar comuna nu are spații pentru carantină.

”Deocamdată așteptăm, avem fonduri, dacă nu se agravează situația, ne descurcăm. Dacă vine valul, nu avem nici locuri de cazare, dar ținem legătura cu Prefectura. Dacă apar persoane pentru carantină, îi duc în altă parte, că noi nu avem unde. Dacă vin 500 de oameni, 1000 de oameni, fiecare are casa lui, merge acolo. Avem dispensar, medic de familie care ține legătura cu toți. Avem două spitale în zonă unul la 20 de km, la Dorohoi și unul la 16 km, la Siret”, a explicat primarul.



Acesta spune că a luat măsurile necesare pentru a limita răspândirea noului coronavirus, dar probleme sunt cu bătrânii, care nu înțeleg situația.

”Am închis bar, piață, și alte unități unde avea acces publicul, mai puțin alimentara și farmacia. Facem prevenire, dăm pliante, facem dezinfecție, tot centrul civic a fost dezinfectat cu soluții speciale, accesul la primărie este permis numai în caz de strictă urgență și ne protejăm cum putem, sperăm să trecem cu bine. Lumea bătrână de obicei nu înțelege. Bătrânii cred că mai merge cu usturoi și rachiu, dar în rest persoanele mai tinere, mai citite, înțeleg”, a mai spus Fănică Romănescu.



Comuna Cosmești, Galați



Localitatea are circa 6.500 de locuitori, iar 1.000 sunt plecați la muncă în străinătate. În ultimele zile s-au întors acasă 22 de persoane. Niciuna nu prezintă simptome specifice.





”Nu sunt mulți întorși acasă - 22 - sunt sub supraveghere, dar împreună cu familiile, în autoizolare, sunt 40, au intrat în izolare cu cei de acasă. Nu avem niciun caz confirmat, nu prezintă nimeni simptome. Avem doi asistenți comunitari, un băiat de la ISU care zilnic circulă din poartă în poartă să vadă. Dacă vin mai mulți, soluția este să stea la domiciliu, nu avem alte spații de cazare, dacă ne depășește situația și intervin cazuri deosebite, apelăm la județ pentru carantină”, a declarat pentru HotNews.ro Ion Tuchiluș, primarul Comunei.





În ceea ce privește atmosfera din comună, primarul spune că se dezinfectează la primărie și la dispensar, iar oamenii stau în casă.



”Oamenii nu sunt speriați, își caută de treaba lor. Noi am distribuit afișe și fluturași cu măsurile de protecție, stau în casă. La primărie nu au venit 10 oameni de dimineață, de obicei veneau cu zecile. Avem dezinfectanți, om de serviciu, dezinfectant la ieșire și la intrare, dezinfectăm în jurul primăriei, la dispensar. Cel mai apropiat spital este la Tecuci, la 10 km”, a spus primarul.



Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor: Cei din rural sunt mai protejați





Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România spune că nu are o statistică câți români s-au întors acasă, dar spune că aceștia stau izolați.



”Am vorbit cu colegii primari, s-au întors oamenii acasă, și la mine în comună s-au întors, dar stau izolați acasă. Oamenii au un simț civic dezvoltat”, a declarat Drăghici pentru HotNews.ro.



Acesta spune că în prima fază oamenii din rural sunt mai protejați pentru că au curți și grădini și nu sunt nevoiți să iasă. Însă în cazul unui val de îmbolnăviri sunt probleme din cauza lipsei serviciilor medicale.





”Și la comune este aceeași situație ca peste tot, doar că un pic mai relaxată. Oamenii au curte, grădină, timpul le permite să lucreze în grădină, nu prea ies, sunt protejați. Barurile s-au închis, primarii au trimis înștiințări la cei vizați. Cred că mult mai bine se aplică la sat partea cu statul acasă. Au curte, nu sunt ca la apartament. Dacă apare un val de îmbolnăviri, în mediul rural este mai delicat pentru că asistența medicală nu este foarte bună, nu sunt medici de familie, sunt mai vulnerabili din punctul acesta de vedere”, a explicat Drăghici.