Ministrul Mediului îi răspunde Gabrielei Firea pe tema închiderii gropii de gunoi de la Chiajna: Decizia vă aparține/ Țineți cont și de lipsa unei soluții alternative

Gabriela Firea a cerut în luna februarie Ministerului Mediului să spună dacă Primăria Capitalei poate prelungi contractul pentru groapa de gunoi de la Chiajna, operată de Iridex. Primarul general a spus că ministerul a dat autorizație de mediu până în 2028 pentru funcționarea gropii, iar cetățenii din zonă cer închiderea depozitului.







”Decizia de prelungire a unui contract sau altul al Primăriei vă aparține în totalitate, atât din punct de vedere legal, aşa cum v-am arătat deja, dar şi din punct de vedere moral, chiar dacă încercați să vă deziceţi prin încercări de a muta subiectul acolo unde nu e casa lui. Şi ca să vă sprijin totuși în frământarea provocată de lipsa dvs. de soluţii, vă propun ca premisele de la care să plecaţi în alegerea dumneavoastră finală. (...) Vă rog să tineți cont, în decizia dvs., și de multiplele sesizări ale cetăţenilor care se plâng de ani de zile de viaţa dată peste cap de mirosurile din nordul Capitalei. Aceştia au nevoie de atenţia şi soluţiile dumneavostră. (...) Este obligatoriu să țineți cont și de lipsa unei soluții alternative, integrate și moderne de depozitare și tratare a deşeurilor Bucureştiului. Nu ştiu să existe o altă Capitală în Europa care să nu aibă un astfel de sistem şi nu cunosc niciun alt primar european care să întrebe în stânga și în dreapta unde să-şi ducă deşeurile, după ani de zile în care nu s-a preocupat să construiască o soluție. Ţineţi cont că deșeurile trebuie depozitate chiar și atunci când o administrație sau alta se găseşte în situația nefericită, dar provocată cu propria sa mână, de a nu avea un sistem alternativ de depozitare care să împace pe toată lumea: populaţia, politica de mediu, sănătatea publică”, se arată în scrisoarea transmisă de ministrul Mediului, Gabrielei Firea.







Costel Alexe spune că Primăria Capitalei mai trebuie să aibă în vedere și datele de colectare separată a deșeurilor şi ratele de reciclare a acestora.







În ceea ce privește controlul făcut de Garda de Mediu la groapa Iridex, ministrul spune că s-au găsit câteva nereguli, dar nu vine cu nicio explicație pentru mirosul insuportabil de care se plâng cetățenii din zonă.







"Știți bine că sunteţi pe cale să provocaţi României un al doilea infringement, pe lângă cel deja existent pe calitatea aerului: neatingerea țintei de reciclare de 50% a deşeurilor municipale, până la finalul acestui an. Astăzi, primăriile de sector colectează deşeurile laolaltă chiar si atunci când populaţia face efortul de a le colecta separat. Cifrele sunt departe de ce aşteaptă Europa de la o Capitală: doar 8% din cele peste 1,2 milioane de tone de deșeuri ajung să fie reciclate. Restul sunt aruncate la groapă, provocând două situaţii nefericite: disconfortul populaţiei și direcţionarea industriei reciclării din România spre importul de deşeuri reciclabile din alte țări", se mai arată în scrisoare.„Ultimul control al Gărzii Naţionale de Mediu la acest operator, prin care s-au dispus măsuri permanente şi nu temporare, aşa cum se obişnuia în trecut. În primul rând, s-a dispus ca zona activă de depozitare să nu depăşească 2.500 mp, iar deşeurile să fie compactate zilnic şi acoperite în zona activă, cu materiale inerte cu grosimea de 10-20 cm. La acestea, s-au dispus și măsuri permanente pentru acoperirea deşeurilor descărcate și compactate pe depozit pentru a fi evitate mirosurile, precum şi limitarea împrăştierii deşeurilor ușoare de câtre vânt sau păsări. Operatorului i s-a impus să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător, conform Legii nr. 104/2011 respectiv: stropirea aleii de acces și utilizarea rampei de spălat rotile pentru reducerea emisiilor de pulberi", se arată în scrisoarea ministrului Costel Alexe.Depozitul de deşeuri Iridex a fost construit în anul 1999, în baza unui contract încheiat între Primăria Municipiului Bucureşti şi S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L., societatea comercială având în atribuție operarea gropii de gunoi. Contractul prevede depozitarea unei cantităţi de 225.000 tone/ an deşeuri menajere şi stradale, pe perioada funcţionării depozitului. Obligativitatea asigurării tehnologiilor corespunzătoare pentru eliminarea acestor deşeuri şi respectarea calităţii factorilor de mediu sunt în sarcina administratorului depozitului. Durata contractului a fost de 20 ani, după ce depozitul a fost pus în funcțiune, respectiv martie 2000.În data de 14.02.2018 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti a emis Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 15, valabilă 10 ani, până la data de 13.02.2028.