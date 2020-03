Coronavirus în România: Primăria Iași ar putea suspenda total transportul public. Chirica vrea să închidă parcurile și să scoată băncile din oraș

Măsuri privind transportul public

















Sursa foto: Primăria Iași/Facebook







În contextul crizei mondiale de măști, Primăria Iași a cumpărat 1 tonă de tifon și s-a apucat să confecționeze măști de unică folosință, prin atelierele școlare. Acțiunea a început miercuri, în fiecare zi urmând să fie fabricate câte 1000 de măști. Din tifonul cumpărat Chirica estimează că se vor face circa 15.000 de măști. ”Eu cred că sunt cam cele mai aspre măsuri din țară, dar speranța mea este să avem cât mai mulți dintre noi când trece pandemia”, a spus primarul.Prima măsură a fost luată în urmă cu două săptămâni și a presupus dezinfecția autobuzelor și tramvaielor, apoi reducerea parcului auto la anumite ore.”Măsurile au venit în cascadă, cum a evoluat și fenomenul. Primele măsuri au fost cele legate de dezinfectarea mijloacelor de transport în comun, a stațiilor, începând de acum două săptămâni, le dezinfectăm în fiecare zi, la fiecare capăt de linie, după fiecare cursă, cu substanțe biocide. Am mai făcut niște curse speciale, care ating spitalele ieșene, pentru personalul medical și nemedical care lucrează acolo, și pentru unele locații mai îndepărtate de oraș, pentru oamenii care folosesc transportul public pentru farmacii, farmaciști. Măsurile au culminat cu limitarea dramatică a transportului public de călători. La orele de vârf - 5.00- 8.00 și 15.00-18.30 - se circulă cu toate mijloacele de transport, în rest cu parc redus, iar între orele 21 și 22.45 se circulă cu doar 25% din parc. Asta în condițiile în care oamenii înțeleg să respecte regulile privind neaglomerarea transportului public în comun decât în limita locurilor de pe scaune. Călători în picioare nu au ce căuta în mijloacele publice de transport, dacă nu au loc așteaptă următorul autobuz”, a declarat Mihai Chirica pentru HotNews.ro.”Am început de săptămâna trecută programul de dezinfecție a locurilor de joacă pentru copii și închiderea acestora pe timpul nopții, misiune dată în sarcina Poliției Locale Iași pentru a evita pătrunderea în spațiile destinate copiilor a persoanelor adulte și a persoanelor fără adăpost. Dacă lucrurile vor evolua, m-am și pregătit, ridic toate băncile din oraș într-o singură noapte ca să nu îi mai văd cum stau câte 2-3 pe bancă”, a spus Chirica.”Am introdus în izolare completă locațiile care adăpostesc persoane fără adăpost, izolare completă cu pază la acces, ca persoanele cazate acolo să nu părăsească locațiile, motivat de faptul că nu știm exact ce locații frecventează și astfel să nu existe riscuri nici pentru ei, nici pentru cei cu care intră în contact”, a explicat primarul.Primăria a mai înființat un serviciu, cu 12 angajați, pentru contactarea persoanelor aflate în auto-izolare, ca să țină legătura cu aceștia.În contextul crizei mondiale de măști, Primăria Iași a cumpărat 1 tonă de tifon și s-a apucat să confecționeze măști de unică folosință, prin atelierele școlare.”Am început să fabricăm măști de protecție. Ieri am avut prima mie de măști gata, le-am sterilizat și le-am distribuit. Le fabricăm noi, Primăria, cu atelierele școlare, în regim de voluntariat și cu persoane plătite, croitori, care lucrează și la domiciliu. Am cumpărat 1 tonă de tifon. Folosim spațiile de sterilizare de la Spitalul de Recuperare, care în momentul de față are un nivel de funcționare mai redus, am limitat cazările, primesc doar urgențe. Ieri am scos prima mie de măști, am împărțit-o la Direcția de Evidența Populației, Direcția de Asistență Socială, la cei care lucrează în continuare cu publicul. La Spitalul de Boli Infecțioase am lăsat câteva sute. Sunt măști de unică folosință, nu riscăm. Ne-am propus să facem 1000 pe zi, în total vor fi 15.000 de măști”, a spus Chirica.Primarul Mihai Chirica spune că în ultimele zile, de la debutul epidemiei, s-au întors acasă, în Iași, câteva mii de români din Italia, Spania și țările nordice. Aceasta estimează că numărul acestora va crește în fiecare zi.”Deocamdată avem suficiente spații de carantină. Noi am pus la dispoziție un spațiu complet izolat, o clădire separată, o zonă de carantinare formată din containere locuibile, special gândite pentru situații de urgență, și au mai fost închiriate hoteluri din Iași, unul dintre ele este complet ocupat, trei sunt în așteptare. Containerele le-am cumpărat în urmă cu 4 ani pentru situații de urgență, 8 containere, sunt module de 12 metri lungime, cu bucătărioară, dormitor, cabină duș, încălzire și instant apă caldă. În total sunt ocupate 89 de locuri și mai sunt disponibile 118”, a explicat Chirica.Persoanele care au fost date afară în ultimele zile, fără să intre în șomaj tehnic, vor fi ajutate de primărie.”Efectele economice se văd, mai ales pe partea de alimentație publică, unde activitatea a încetat, cu excepția magazinelor de alimente și a farmaciilor. Noi am avut o discuție cu câțiva investitori din domeniul restaurantelor și așteptau să se dea un ordin de la Guvern pentru încetarea activității, pentru că oricum mergeau pe pierdere. Suferința va fi destul de mare și redeschiderea acestor afaceri nu va fi foarte ușoară și de lungă durată. Noi, ca autoritate locală, vom aproba pentru persoanele concediate înainte de emiterea Ordonanței de alaltăieri, să acordăm un ajutor de urgență, cât salariul minim pe economie, timp de 3 luni”, a spus edilul.La nivelul instituției, primarul spune că a trimis în concediu angajații care mai aveau zile libere din 2018 și 2019, iar o parte și-au luat zile libere pentru a sta cu copiii sub 12 ani, astfel că la muncă au mai rămas cam 40% dintre funcționari. Municipalitatea va achiziționa o platformă care să permită munca de acasă.”Prima verificare am făcut-o asupra concediilor, cei care mai aveau zile de pe 2018, 2019, i-am trimis pe toți în concediu. O să achiziționăm o platformă, ne costă cam 17.000 lei, pentru lucrul la distanță, pentru că noi trebuie să lucrăm cu bazele de date și nu putem să le deschidem de acasă, o vom face prin această platformă specializată, care asigură protecția bazelor de date. Restul persoanelor au plecat să aibă grijă de copii, la cei sub 12 ani, am și 15 persoane plecate în concediu medical. Atmosfera este destul de sumbră, mai lucrează cam 40% dintre angajații primăriei. Toți cei care lucrează la relația cu cetățenii sunt la serviciu, fiindcă am suspendat activitatea cu publicul la ghișeu și trebuie să răspundă pe mail și prin poștă. Doar eliberarea autorizațiilor de construire se mai face direct”, a spus edilul.Primarul spune că o parte dintre cetățeni sunt îngrijorați și respectă regulile, alții cred că lor nu o să li se întâmple nimic.”Se simte starea de îngrijorare a oamenilor, dar o stare de îngrijorare care îi face și mai responsabili. Nu toată lumea înțelege acest lucru, de exemplu ieri am găsit un parc în care bătrânei stăteau 3-4 pe bancă, de acolo am și zi că iau băncile și să le mut în depozit. O parte dintre oameni crede că lor nu li se poate întâmpla, dar o altă parte este responsabilă și stă în casă, evită contactul. Nu pot să spun la fel de bine despre cei care folosesc transportul public care forțează șoferul, vatmanul, spun că mai este loc, ca să urce”, a spus Chirica.