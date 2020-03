Numărul autobuzelor, troleibuzelor și tramvaielor STB care circulă în București va fi redus cu 25% începând de joi / Șantierele Primăriei Capitalei se închid

Numărul autobuzelor, troleibuzelor și tramvaielor STB care circulă în București va fi redus cu 25%, începând de joi dimineață, a anunțat miercuri, pe pagina de Facebook, primarul Gabriela Firea. Aceasta spune că și numărul călătorilor s-a redus în ultimele zile, deoarece oamenii stau în casă pentru a se proteja de coronavirus. O altă măsură este sistarea lucrărilor pe șantierele municipalității. Spitalul Colentina deveni unitate suport a spitalului Matei Balș. Pacienții din spital vor fi externați sau transferați în alte spitale.





Primarul Gabriela Firea cere Ministerului de Finanțe ca în contextul amânării plății impozitului pe venit pentru firme, să găsească o soluție ca Primăria Capitalei să nu rămână fără venituri, deoarece depinde de acești bani.









”Am transmis o notificare furnizorilor de utilități publice să asigure continuitatea serviciilor publice. În ceea ce privește transportul public în comun, acesta va fi redus cu 25%, practic parcul auto al STB se va redimensiona cu un procent de 25%. Motivele sunt foarte clare. În primul rând a scăzut numărul de călători. Trebuie să-i protejăm și pe aceștia care trebuie să ajungă la serviciile vitale pentru populație, dar de asemenea trebuie să ajem grijă și de șoferii STB”, a declarat Firea.







Primarul general a mai anunțat că a sistat lucrările pe șantierele municipalității.







”Am dat sistare de lucrări pe toate șantierele municipalității: Fabrica de Glucoză, lărgirea străzii Prelungirea Ghencea, park&ride Pantelimon, Podul Ciurel, Podul Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, consolidare Curtea Veche și o consolidare de lângă sediul Primăriei Capitalei. De ce? Mulți dintre angajații de pe aceste șantiere sunt din județele vecine sau din comunele limitrofe, avem informații de la Polițiile Locale că au intrat în contact cu românii întorși recent din Italia și Spania care nu au respectat izolarea la domiciliu. Este posibil să se fi infectat deja cu noul coronavirus. Asta înseamnă că atunci când ar fi intrat să cumpere medicamente într-o farmacie sau alimente într-un magazin sau ar fi folosit mijloacele de transport în comun, să fi transmis coronavirusul bucureștenilor”, a explicat Firea.







Gabriela Firea a mai anunțat că toată durata stării de urgență se supendă audiențele, acestea se țin online, se suspendă convențiile de practică, concursurile pentru posturi vacante, comisiile tehnice.







”Adresa transmisă către Ministerul de Finanțe vizează declarația ministrului Finanțelor Publice care a transmis că va lua câteva măsuri pentru amânarea plății impozitului pe venit pentru firmele private. Și eu sunt unul dintre oamenii care susține mediul privat de afaceri, dacă vrem să avem bani pentru sănătate, pentru educație, trebuie să susținem mediul de afaceri, acolo sunt foarte multe locuri de muncă, acolo se plătesc taxe și impozite la stat. Dar am informat Ministerul de Finanțe că Primăria Capitalei este singura din țară care își formează bugetul doar din cota din impozitul pe venit alocată de Ministerul de Finațe. Noi nu încasăm taxe și impozite locale, acestea merg la sectoare. Prin urmare am fi puși în situația să nu ni se mai aloce nicio sumă luna viitoare și nu am mai putea să dotăm spitalele și să asigurăm serviciile sociale pentru persoanele aflate în carantină și izolare, nu am mai putea continua activitățile și serviciile publice pentru cetățeni. Așteptăm un răspuns de la Ministerul de Finanțe, să nu lase Primăria Capitalei mai ales în acest moment de criză fără resursă bugetară”, a explicat Firea.