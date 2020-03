Primăria Sectorului 4, acord-cadru de peste jumătate de miliard de lei pentru întreținerea spațiilor verzi către o societate la care este acționar/ Cum se pierde urma banilor publici

Reamintim că în cazul acordului-cadru, o instituție poate semna contracte subsecvente, în funcție de cantitatea de lucrări/produse de care are nevoie, până se atinge valoarea maxim estimată.







servicii de amenajare peisagistică și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor, terenurilor de sport, locuri de joacă, etc.

servicii de curățare a suprafețelor elementelor de construcții și mobilier urban din beton/granit/compozit/marmură și a echipamentelor de joacă/fitness (curățarea diverselor suprafețe de grafitti, vopsele, markere și a altor tipuri de pete și murdărie)

servicii de consultanță privind montajul, punerea în funcțiune, autorizarea, supravegherea și repararea echipamentelor din cadrul spațiilor de joacă pentru copii.





Potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice, acordul-cadru încheiat între Primăria Sectorului 4 și ADP 4 vizează în principal întreținerea spațiilor verzi, de la plantat gazon până la tăieri arbori și toaletări, curățarea acestora, îndepărtarea zăpezii și montarea de mobilier urban, de la bănci până la garduri, jardiniere și fântâni arteziene, instalarea și închirierea decorațiunilor de Crăciun, sisteme de irigații și instalații electrice, montarea de borduri, pavele și reparații alei.La licitație a depus oferta o singură societate, respectiv câștigătorul. Acordul- cadru nu poate fi subcontractat, se arată în sistemul electronic de achiziții publice.Acesta a fost semnat pe 10 decembrie 2019, iar anunțul de atribuire a fost publicat în sistemul electronic de achiziții publice pe 14 martie 2020. În luna februarie a fost semnat și primul contract subsecvent, în valoare de 42 milioane lei. Din lista de cantități aferentă acordului - cadru aflăm că Primăria ar putea defrișa până la 4.700 de arbori, în funcție de nevoi, s-ar putea toaleta peste 53.000 de arbori, să monteze 2.800 de coșuri și să le demonteze, să monteze și să demonteze 1.800 de bănci, să monteze peste 1.200 de cișmele, să planteze mii de arbori și arbuști.ADP 4 SA a fost înființată în 2002. Anterior anului 2016, societatea a avut denumirea de "Amenajarea Domeniului Public și Privat 4" (ADPP4). Potrivit datelor de la Registru Comerțului, acționar este Consiliul Local Sector 4.Cu toate că este firma Consiliului Local Sector 4, instituția nu are pe site situațiile financiare, contractele încheiate cu administrația locală și cel mai important, anunțurile de atribuire la achizițiile făcute. Astfel că se pierde urma banilor, societatea fiind total netransparentă.Din anunțurile postate pe site, aflăm că firma cumpără de la alte firme exact produsele și serviciile pentru care a câștigat licitația organizată de Primăria Sector 4:Contactat de HotNews.ro, primarul Daniel Băluță a declarat că atât timp cât firma a câștigat contractul prin licitație și nu a fost atribuire directă, aceasta se poate comporta mai departe ca o societate privată, fără să dea informații ce cumpără și de unde. Băluță spune că deși este firma Consiliului Local Sector 4, aceasta nu primește niciun ban public și se finanțează singură.”A fost o licitație publică deschisă, din păcate a participat o singură firmă, noi ne-am dorit să participe mai multe. Această societate comercială ADP 4, având în vedere că a participat la o licitație publică deschisă, are exact același statut ca o companie privată, a intrat în piața concurențială. Ea la ora aceasta nu mai are statutul unei autorități contractante. ADP nu primește bani de la noi, Consiliul Local nu îi dă niciu leu. Este doar un prestator de servicii. Dacă ADP nu își respectă clauzele contractuale, îi reziliez contractul, dă faliment, ia. Modul în care își manageriază activitatea este 100% treaba ei fiindcă scopul este să facă profit. Ea nu funcționează din bani publici, ea prestează serviciile și eu plătesc pentru ele. Dacă, de exemplu, câștiga Cris Garden, îi dădeam banii și nu mă interesa ce face mai departe, de la cine cumpără”, a explicat Băluță.Potrivit primarului Sectorului 4, ADP 4 are 1.200 de angajați, deci poate presta serviciile, iar anul trecut a luat premiul pentru cea mai bună societate de profil de la Camera de Comerț și Industrii. Băluță spune că primăria nu este singurul client al ADP 4, societatea având contracte și cu alte entități, Spitalul Bagdasar și alte spitale.