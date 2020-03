Noul coronavirus: Zeci de cetățeni s-au organizat și au creat rețele de voluntari care fac cumpărăturile pentru persoanele aflate în izolare, cei bolnavi, bătrâni și părinții singuri

Proiectul ”Cumpărături la ușa ta” a demarat marțea trecută, pornind de la gestul unui membru Geeks for Democracy, acela de a-și ajuta vecinii.





Până acum s-au alăturat inițiativei circa 60 de voluntari din toată țara.





”Îmi este greu să spun câte persoane am ajutat până acum deoarece sunt oameni care s-au înscris, au sărit și au ajutat, dar nu au mai dat datele. Eu personal am livrat de marți până acum pentru 18 cazuri. S-au înscris circa 60 de voluntari, dar nu sunt doar din București ci din toată țara”, a explicat Rădună.





”Oamenii comandă foarte mult și este foarte greu să stai tu ca voluntar să iei toate acele produse. Cel mai mult am făcut cumpărături pentru 4 cazuri și mi-a luat cam o oră și jumătate, în schimb a fost un caz unde a durat 45 de minute. Vreau ca oamenii să înțeleagă, noi ne-am gândit deja la un kit, am vorbit cu doamna doctor Simona Tivadar și ne-a recomandat un kit de alimente standard pentru 2 persoane, pe o săptămână. Suntem în discuții cu retailerii, le-am dat kit-urile, am primit și niște prețuri. Cred că miercuri vom avea gata un call center, unde oamenii vor suna pe un număr fix. Este posibil să livrăm și medicamente. Prin acest call center vom centraliza mai bine datele și vom ști exact câți voluntari avem și ce a livrat fiecare”, a mai spus Marian Rădună.





Kit-ul pentru o săptămână ar putea conține: 1 kg făină, 1 kg zahăr, 1 kg orez, 1 kg mălai, 250 g griș, 1 pachet unt, 1 l ulei, 10 ouă, 1 pui sau 1 kg pește, 1 pachet brânză telemea, 1 cașcaval, 1 borcan miere, 4 l lapte, 1 sticlă suc de roșii, 200 gr măsline, 1 pachet de legume pentru supă, 1 kg mere, 1 plasă portocale, 1 plasă lămâi, 1 găletușă iaurt, 1 plasă cartofi, 1 pachet paste, 3 pâini.





”Proiectul a început marțea trecută, luni seară ne-a venit ideea. Am început eu să-mi ofer voluntariatul pentru 10 persoane din Sectorul 3, unde locuiesc, gândindu-mă că vin de la job și ajut bătrânii, persoanele vulnerabile, familiile monoparentale să stea în casă, fiindcă ei sunt cei mai expuși în cazul acestui virus, iar dacă stau în casă nu se vor infecta și în același timp nu vor pune presiune pe sistemul medical. Noi am început în București, dar inițiativa a fost preluată și de către prietenii noștri din Sibiu, cu altă denumire, dar serviciul este același. Am făcut pe Geeks for Democracy o platformă unde se pot înscrie voluntarii, ca să știm unde să-i trimitem când cineva are nevoie. Pe acea platformă se pot înscrie și cei care au nevoie de ajutor”, a declarat pentru HotNews.ro Marian Rădună, reprezentant Geeks for Democracy.Proiectul a funcționat astfel: cei care aveau nevoie au trimis mesaj pe pagina de Facebook ”Cumparături la ușa ta”, au fost contactați de un voluntar, i-au dat lista de cumpărături, acesta s-a dus, a cumpărat, a plătit din banii săi, iar la final a dus cumpărăturile și a luat banii de la beneficiar. Cei doi nu au interacționat, banii fiind lăsați în plic, la ușă.Acesta spune că în curând va fi lansat și un call center, astfel încât cei care au nevoie de ajutor să sune la respectivul număr, să dicteze lista de cumpărături, iar apoi un voluntar să vină să aducă cele necesare. Banii vor fi lăsați în plic, la ușă, fără ca voluntarul și beneficiarul să aibă contact direct. Voluntarii poartă mănuși și măști.Fiindcă din experiența zilelor trecute cei care au apelat la acest serviciu au comandat foarte mult, se va face un kit de bază.Persoanele care doresc sa se înscrie ca voluntari în call center, în acest proiect, o pot face aici. Persoanele care doresc să se înscrie ca voluntari pentru a face cumpărăturile și a livra produsele o pot face aici. Cei care au telefoane vechi pe care nu le mai folosesc și doresc să le doneze pentru call center o pot face aici. Geeks for Democracy a dezvoltat un grup similar și în Argeș. Acesta funcționează dupa aceleași principii. Mai multe detalii despre ”Cumpărături la ușa ta în Argeș” găsiți aici. Și la Brașov s-a organizat un grup asemănător.”Voluntarii de la Îngrijiri la domiciliu vin în sprijinul seniorilor din Brașov și se oferă să ajute cu cumpărături, plata facturilor sau orice alte comisioane pentru care ar trebui să vă deplasați. Cum funcționează? Ne dați un telefon la 0724/ 084.169, unde vă va răspunde Oana. Ne spuneți ce nevoie aveți ori ne dictați lista de cumpărături. Sau numele și adresa pentru care trebuie să plătim factura de curent. Voluntarii noștri săritori vin apoi la dumneavoastră cu cumpărăturile și bonul sau chitanța. E ok, ne dați banii când venim cu ele. Nu vă costă nimic, acceptăm doar mulțumiri sincere”, a postat Flavia Boghiu pe pagina de Facebook.Antreprenori și voluntari din Timișoara și-au unit forțele pentru a livra mâncare și medicamente bătrânilor și celor vulnerabili la infecția cu coronavirus. Livrarea este gratuită, iar beneficiarii suportă numai costurile produselor, potrivit tion.ro. Inițiativa a fost numită „Make the Earth great again”, iar organizatorii își propun să livreze produse și medicamente, voluntar, bătrânilor și persoanelor vulnerabile la infecția cu coronavirus. Cei care pot apela la ajutor trebuie să aibă peste 50 de ani sau să fie persoane izolate la domiciliu. De asemenea, printre posibilii beneficiari sunt și cei care au probleme de sănătate care i-ar vulnerabiliza în fața virusului.Cei care au nevoie de ajutor pot contacta apela unul dintre numerele de telefon: 0731461364 sau 0723083293.Cei care doresc să se alăture voluntar echipei de livratori o pot face apelând numerele de telefon: 0731461364 sau 0723083293.