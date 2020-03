Coronavirus: Primăria Capitalei nu mai are spații pentru carantină. Oamenii veniți din zonele de risc așteaptă cu orele la triaj/ Bădulescu: Nu putem aloca bani pentru că Guvernul nu a declarat stare de alertă

Bădulescu spune că municipalitatea a găsit de ieri până azi 150 de locuri la hotel pentru a-i ține pe oameni în carantină, însă acestea au devenit imediat insuficiente, iar Primăria merge pe datorie.





Primăria Capitalei și Primăriile de Sector au avut 250 de locuri pentru carantină instituționalizată, adică 250 de camere, dar numărul este insuficient și cererea crește de la oră la oră.







Viceprimarul spune că municipalitatea a decis să ducă oamenii la hotel, pe datorie, ca să rezolve criza, fiind nevoie urgent de 150 de locuri.







”Instrumentul pe care ei trebuie să-l folosească este cel pe care l-a cerut Arafat, Ordonanța 21, instituirea stării de alertă. Pe acest fond eu pot aloca sumele necesare pentru cazarea acestor oameni. Ei nu au vrut, nu ne dau nici bani. Ce facem? Lăsăm oamenii în aeroport? Oamenii vor sta în aeroport cu oameni”, a spus Bădulescu.









“Fac un apel urgent la Primăria Capitalei, la primăriile de sector din București și din județul Ilfov să își constituie Comitetele pentru Situații Speciale de Urgență și să identifice rapid spații izolate de cazare, destinate carantinării, pe care să le pună la dispoziția Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și să comunice situația exactă a acestora Grupului de Comunicare Strategică constituit de Guvernul României. Trebuie să lăsăm deoparte disputele politice mărunte și personale și să ne ocupăm în mod eficient de prevenirea răspândirii infecției cu COVID – 19”, a declarat Antonel Tănase.



Secretarul general al Guvernului a atras atenția că Primăria Capitalei și primăriile de sector din București și din județul Ilfov trebuie să respecte legislația în vigoare din domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, în aceste momente în care populația este greu încercată.

”Locurile Primăriei Capitalei s-au epuizat de miercuri de la ora 12.00, acele spații pe care Comitetul Național pentru Situații de Urgență ne-a cerut să le punem la dispoziție. Le-am spus că avem discuții cu centrele avansate din celelalte țări și cunoaștem că numărul celor care vin din zonele de risc și trebuie să intre în carantină crește și că trebuie să găsim soluții. De două zile am cerut Comitetului Național pentru Situații de Urgență să aloce resursa financiară ca în în palierul 2, dacă nu mai avem locuri de carantinare disponibile, să mă duc către persoanele juridice care au spații de cazare. Am solicitat să ne aloce o sumă pe care o stabilesc ei pentru fiecare persoană pentru a face demersurile. Ei trebuie să stabilească suma. Până la această oră Guvernul nu a înțeles să se aplece asupra acestei chestiuni care trebuie rezolvată urgent. Oamenii stau mult în triajul de la Otopeni, 5-6 ore”, a declarat Bădulescu.”I-am dus la hotel în disperare de cauză, am găsit un om care ne-a pus la dispoziție hotelul și toată resursa umană, fiindcă sunt lucrători care nu doresc să aibă de-a face cu oamenii din carantină. Este greu să găsim și hoteluri, fiindcă nu doresc să se asocieze cu asta. Mai trebuie și personalul de acolo pregătit. Noi cheltuim cu acele 150 de persoane bani pe care nu știm de unde o să-i plătim pentru că numărul celor care trebuie să stea în carantină crește de la oră la oră. Trebuie multe spații de cazare deoarece putem pune împreună doar familiile care au venit împreună, în rest trebuie pentru fiecare om câte o cameră”, a mai spus Bădulescu.În această dimineață, 35 de oameni așteptau în spațiile de triaj ca să intre în carantină.”În acest moment am deblocat carantinarea pentru că am mai găsit încă 50 de locuri, dar care se vor ocupa în circa două ore, după care vom avea din nou această problemă. Așteptau 35 de oameni, mai avem o rezervă de 15. Am mai găsit și alte hoteluri dispuse să facă asta, am găsit hoteluri cu 12 camere, cu 15, cu 50. Nu am plătit pentru cazarea la hotel. Dacă nu se rezolvă cu Guvernul, o să ne ducem la sponsori. ”, a susținut Bădulescu.Viceprimarul cere Guvernului fie să aloce bani pentru plata spațiilor de cazare, fie să declare stare de alertă ca municipalitate să poată plăti.