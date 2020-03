În noaptea de 1 spre 2 martie, când în București s-au înregistrat depășiri record, de 1000% peste limitele admise la poluarea cu PM10 și PM2,5, CET Progresu nu a folosit păcura drept combustibil, iar CET Grozăvești a folosit doar în procent de 1,2% acest combustibil, se arată într-un comunicat transmis de ELCEN. Reacția vine după ce primarul Gabriela Firea a declarat că o posibilă sursă a poluării ar fi CET-urile, care ar fi ars mai multă păcură și să nu fi avut filtrele curățate.







”Ca și în alte situații în care ELCEN a fost ținta afirmațiilor fără fundament ale dnei Primar General, în încercarea sa de a deturna atenția de la adevăratele probleme cu care se confruntă capitala și de a manipula mass-media și buna credință a cetățenilor, vă aducem la cunoștință informații clare și transparente menite să demonteze orice zvonuri sau opinii neadevărate. În intervalul 27.02.-02.03.2020 nu s-a utilizat păcură la CET Progresu. În CET Grozăvești, s-a folosit combustibil mixt gaz natural-păcură. Păcura a fost utilizată în această centrală în cantități nesemnificative, consumul la nivelul centralelor fiind în medie de 1,2% în această perioadă. Un consum de păcură de 1,2% nu poate influența o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în atmosferă și, în consecință, nu afectează siguranța și sănătatea populației. Cu atât mai mult, nu poate contribui la depășiri cu 800% peste limitele maxim admise la poluarea cu particule în București”, se arată în comunicatul ELCEN.Reprezentanții companiei spun că și în trecut s-a folosit păcura, dar nu s-au înregistrat depășiri semnificative ale emisiilor de poluanți, sursa poluării fiind alta.”Menționăm că păcura ca și combustibil alternativ a fost utilizat ocazional și în anii anteriori, atunci când condițiile meteo au impus folosirea unor cantități mai mari decât cele folosite în acest sezon, și în nicio situație, nu s-au înregistrat valori semnificative ale emisiilor de poluanți, iar consumul nu a înregistrat depășiri ale limitelor de poluare. Din datele furnizate opiniei publice de instituțiile abilitate, sursa poluării masive din capitală a fost determinată de alte activități, cum ar fi arderea ilegală a deșeurilor menajere sau alte tipuri de arderi necontrolate. În cazul CET-urilor, emisiile sunt evacuate în aer la înălţimi mari (ex. coșul de fum nr. 1 de la CET Progresu are o înălțime de 250 m). Parametrii de funcționare ai CET-urilor sunt monitorizați în permanență de personal pregătit în acest domeniu. Atragem atenția că pe lângă principalele surse de poluare din Bucureşti, (traficul greu şi aglomerat sau şantierele de construcții), mai există și alte surse de poluare, cum ar fi centralele de apartament”, a mai transmis ELCEN.Reprezentanții companiei spun că in 2021 nu vor mai folosi deloc păcură, ca urmare a lucrărilor de modernizare a instalațiilor de ardere. Reprezentanții ELCEN susțin că societatea desfășoară deja lucrări de modernizare a instalațiilor de ardere pentru conformare la normele de mediu europene și toate instalațiile de ardere deținute de ELCEN sunt dotate cu sisteme de monitorizare continuă a emisiilor de poluanți ( SO2, NOx, pulberi și CO) care sunt în funcțiune on line si urmărite de personal specializat.