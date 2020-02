Deaconescu (PNL): Anularea vinietei Oxigen lasă în bugetul Primăriei Capitalei o gaură de un miliard de lei

”Este încă o dovadă a incompetenței administrației Firea-PSD! Pe de o parte se vede că dna Firea ia decizii vitale pentru bucureșteni cu ochii pe sondajele de opinie și sub presiunea alegerilor locale din vara acestui an. Este de neacceptat însă, ca dna Firea să pună mai presus interesele electorale personale de interesele generale al bucureștenilor. Pe de altă parte, am spus și la momentul adoptării hotărârii de Consiliu (octombrie 2019), lipsa capacității administrative a PMB și a subordonatelor în mandatul Firea a devenit cronică. Administrația nu a fost pregătită înainte de adoptarea hotărârii, nu s-a pregătit corespunzător nici până astăzi și este în imposibilitatea de a aplica de la 1 martie amenzi pentru încălcarea prevederilor în vigoare”, este de părere Deaconescu.Acesta spune că după abrogarea taxei, primarul Gabriela Firea trebuie să vină urgent cu un proiect de rectificare bugetară, ca să scoată din buget veniturile de 1 miliard de lei, ce ar fi venit din încasarea taxei.”Cel mai grav este că această hotărâre este în vigoare, pe venituri estimate de circa 1 miliard de lei din această taxă este construit bugetul, iar aplicarea sau neaplicarea ei nu este opțională și, în nici un caz, nu este atributul primarului general! Dacă a constatat că nu este în stare să aplice această taxă, dna Firea are obligația de a veni de urgență în fața Consiliului General cu un proiect de amânare sau abrogare a taxei dar și cu un proiect de rectificare a bugetului municipal recent adoptat. Tare mă tem că singura consecință a abrogării taxei de poluare va fi întârzierea și mai mult a proiectelor de infrastructură atât de necesare dezvoltării orașului, iar bucureștenii vor suferi în continuare în trafic, nu vor avea parcări noi nici în acest an și nici nu vor beneficia de transport public civilizat!”, a afirmat Cătălin Deaconescu.