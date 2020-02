Mălureanu (USR): Companiile Primăriei Sectorului 3 trebuie să respecte legea achizițiilor publice/ Faptul ca nu au facut-o este foarte grav

Companiile Primăriei Sectorului 3 trebuie să respecte legea achizițiilor publice, se arată într-un răspuns primit de USR Sector 3 de la Agenția Nationala de Achizitii Publice (ANAP). Liviu Mălureanu, consilier USR Sector 3, a declarat vineri, într-o conferință de presă că firmele Primăriei Sector 3 au făcut din 2017 până în prezent achizitii de bunuri și servicii precum și investiții de aproximativ 200 milioane euro, iar în mare parte acestea nu au respectat procedurile din legea achizițiilor publice.











Consilierul local a sesizat cazul unei astfel de societăţi la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), iar răspunsul a indicat că societatea Ordine şi Protecţie S3 SRL "are obligaţia de a aplica prevederile Legii nr. 98/2016 atunci când achiziţionează produse/servicii/lucrări în scopul desfăşurării activităţilor pe care le realizează în vederea efectuării sarcinilor care îi sunt încredinţate în temeiul art. 31 alin. 1 din Legea 98/2016".







Primăria Sectorului 3 a înființat în ultimii ani 8 societăți, la care se adaugă și ADPB SĂ, înființată din 1997. De asemenea, Robert Negoiță intenționează să mai înființeze încă o companie care să activeze în domeniul asistenței medicale.







”Unul din mecanismele tot mai des întâlnit în cadrul Primăriei Sectorului 3 pentru a evita procedurile din legea achizițiilor publice 98/2016 a fost ca primăria să acorde în mod direct firmelor din subordine contracte de bunuri și servicii. Firmele însă achiziționau mai departe din piață produse și servicii fără însă să urmeze procedurile din legea achizițiilor publice. În calitate de consilier local USR, am atenționat în nenumărate rânduri că această practică este una care nu respectă legea, însă am fost ignorat cu nonșalanță atât de primarul Robert Negoiță cât și de aparatul administrativ al Primăriei Sector 3. Prin urmare m-am adresat mai multor instituții publice, Prefect, Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP), Curtea de Conturi și după mai multe insistențe, am primit răspuns atât de la Prefect cât mai ales de la ANAP, instituția direct responsabilă cu monitorizarea achizițiilor publice. Răspunsul acestora confirmă ceea ce am intuit încă de la început, și anume că firmele care țin de primărie trebuie să facă achiziții respectând procedurile din legea achizițiilor publice, 98/2016. Faptul că nu au făcut-o este foarte grav”, a declarat Liviu Mălureanu vineri.”Aceste firme sunt puternic politizate, fiind adevărate pușculițe de partid. Răspunsurile primite impacteaza însă nu doar Primăria Sector 3, ci administrația locală din toată țara. Practic, toate societățile care sunt controlate de consiliile locale și județene sunt obligate să respecte Legea 98/2016 a achizițiilor publice. Mai departe, vom face reveniri către Curtea de Conturi, ANAP și Prefectul Capitalei pentru a face verificări în amănunt privind achizițiile acestor firme, încă de la înființarea lor și pentru a lua măsurile necesare. Cei care au ignorat legea cu bună știință trebuie să plătească”, a mai spus Mălureanu.De asemenea, acesta a anunțat că parlamentarii USR vor iniția un proiect de lege care să reglementeze mult mai clar modul în care aceste societăți vor derula achizițiile. ”Trebuie să ne uităm și la modul cum aceste societăți fac angajările, în momentul de față nefiind nicio reglementare în acest sens”, a mai spus consilierul USR.