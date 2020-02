​FOTO Cum pot fi amendați șoferii cu taxa Oxigen chiar dacă nu intră cu mașina în centrul Bucureștiului

care dau

Deși am adresat Primăriei Capitalei o solicitare pentru clarificarea acestor situații, administrația condusă de Gabriela Firea nu a răspuns până la momentul publicării articolului.

Piața Leul - Șoseaua Cotroceni: cum te prind camerele video că intri în ZACA deși în realitate nu ar trebui









Zona Pod Cotroceni - Splaiul Independenței: Camere video care prind mașinile ce nu sunt de fapt intrate în ZACA









Mai departe, ZACA, conform definiției, este delimitată de Șoseaua Cotroceni și de Splaiul Independenței, dar pe teren PMB a montat camere video pentru înregistrarea mașinilor exact deasupra benzilor de pe Splaiul Independenței, imediat după intersecția cu Pod Cotroceni.







Detaliat, situația în schema de mai jos (click pentru a deschide mare în tab separat):



Piața Victoriei: Camere video montate la intrare în piață, deși ZACA începe pe străzile de pe partea opusă









Cum este ZACA prezentată pe site-ul Administrației Străzilor



Proiectul vinietei Oxigen a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, dar primarul Gabriela Firea a anunțat că aplicarea amenzilor va începe de fapt din luna martie, primele două luni ale anului fiind doar pentru informarea șoferilor.







Astfel, conform proiectului care se aplică doar vehiculelor sub 5 tone și cu foarte multe excepții pentru diverse instituții și categorii, mașinile Euro 3 și 4 vor plăti câte 5 lei pe zi pentru a circula în București, iar mașinile sub Euro 3 plătesc vinietă 15 lei pe zi, cu interdicția de a intra în zona centrală (ZACA).







În octombrie anul trecut Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a adoptat proiectul Primarului Gabriela Firea de introducere a taxei Oxigen pentru diferite tipuri de mașini, în funcție de norma de poluare - o vinietă care se aplică de acum și care, într-un an, se va aplica pentru aproape majoritatea mașinilor din Capitală.În cadrul proiectului este delimitata și Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), care practic înglobează zona centrală a Capitalei și unde vehiculele sub 5 tone cu norma de poluare sub Euro 3 nu mai au voie să intre, sub amenințarea unei amenzi de 1.500-2.000 de lei.Conform hotărârii HCGMB 539/2019 „Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) reprezintă perimetrul delimitat de: Piata Victoriei - Bd. Iancu de Hunedoara - Sos. Stefan cel Mare - Str. Polona - Str. Mihai Eminescu - str. Traian - Bd. Nerva Traian - Bd. Gheorghe Sincai - Str. Lanariei - Calea Serban Voda - Bd. Marasesti - Str. Mitropolit Nifon - Bd. Libertatii - Calea 13 Septembrie - Sos. Panduri - Sos. Cotroceni - Spl. Independentei - Str. Stirbei Voda - Str. Berzei - Str. Buzesti - Piata Victoriei”.Practic, conform definiției de mai sus, ZACA este delimitată de bulevardele și străzile enumerate, dar fără a le include și pe acestea. Un motiv practic pentru care bulevardele care delimitează zona nu ar putea fi incluse este acela că în multe locuri, într-o astfel de situație, șoferii care ar avea interzis în ZACA s-ar trezi în intersecții fără a avea posibilitatea de a evita intrarea. Mai mult, delimitarea ZACA este făcută în multe locuri tocmai pe inelul interior de circulație, una din puținele alternative oferite șoferilor în Capitală de a evita centrul.De altfel, conform marcajelor realizate de Primăria Capitalei în București, acest principiu este respectat în aproape toate instanțele - doar străzile și bulevardeleîn arterele de delimitare conțin panourile cu ZACA.Chiar și-așa, există situații în teren unde zona ZACA a fost marcată greșit sau camerele video care înregistrează mașinile au fost montate în afara ZACA - situații în care unii șoferi ar putea fi taxați și amendați deși în realitate ei nu au intrat în zona interzisă.La Piața Leul, deasupra capătului bld. Iuliu Maniu, au fost montate camere video exact deasupra benzilor și surprind mașinile ce își continuă drumul pe Șoseaua Cotroceni. La intrarea și ieșirea Șoselei Cotroceni în/din Piața Leul au fost montate panouri de informare cu zona „ZACA”.Foto: Camere video deasupra bd. Maniu / Semnul ZACA la intrarea pe Șos. CotroceniÎn realitate, Șoseaua Cotroceni, conform hotărârii consiliului general este una din arterele de delimitare și nu este inclusă în zona ZACA.Mai mult, chiar restul de marcaje puse de Primărie în această zonă respectă această regulă: mai departe pe șoseaua Cotroceni, la intrarea pe Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu (bulevardul din fața Palatului Cotreceni) sunt trecute - în mod corect - panouri de intrare în ZACA. Și de pe Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu la intrare pe Șoseaua Cotroceni este pus panou de ieșire din ZACA.În plus, de la Pod Cotroceni spre intrarea pe Șoseaua Cotroceni nu există panou de intrare în ZACA - și nici nu ar avea de ce.Cu alte cuvinte, șoferii care vin dinspre Iuliu Maniu și coboară pe Șoseaua Cotroceni sau se vor „trezi” cu panourile ZACA deși artera este doar de delimitare, iar șoferii care vin dinspre Podul Cotroceni și urcă pe Șoseaua Cotroceni se vor „trezi” la intersecția de la Leu că dau peste indicatorul de „ieșire din zona ZACA”, deși ei nu au întâlnit nicăieri până la acel moment un indicator de „intrare în zona ZACA”.Iar camerele video de deasupra bd. Iuliu Maniu la Piața Leu vor consemna în dreptul fiecărui astfel de șofer o amendă între 1.500 și 2.000 de lei.Cu toate acestea, pe acea porțiune de bulevard șoferii nu se află în ZACA, ci pe delimitarea ei - de altfel nici nu există vreun panou informativ cum că șoferii care vin de pe Splai din zona Orhideea sau fac stânga de pe Pod Cotroceni ar intra în zona ZACA. (vezi în foto mai sus)Panourile de avertizare cu ZACA apar abia la intersecția următoare - pe direcția înainte spre Piața Operei și la dreapta pe Bd. Eroilor spre Academia Militară. Astfel, șoferii care vin de pe Splai dinspre Pod Cotroceni au posibilitatea de a face stânga pe Știrbei Vodă și, practic, să nu intre în ZACA.În zona Tineretului - bd. Șincai. ZACA, conform HCGMB 539, are ca delimitare în acel loc Calea Șerban Vodă, Bd Gheorghe Șincai și Strada Lânăriei (o stradă care intersectează și se află de o parte și de alta a bulevardului Dimitrie Cantemir).În realitate, în teren, PMB a montat panou cu „intrare în ZACA” pe strada Lânăriei de pe Bd. Șincai, deși strada în cauză e doar o arteră de delimitare. Mai mult, zona ZACA a fost prelungită „artificial” prin panourile montate de PMB până la capătul Bd. Dimitrie Cantemir, la intersecția cu bd. Șincai, în loc să marcheze capătul zonei ZACA la intersecția cu strada Lânăriei.FOTO: Semnul ZACA pe intrarea pe strada Lânăriei / Panou montat la capătul bd Cantemir, intersecție cu Șincai:În plus, șoferii care vin dinspre Șerban Vodă pe strada Lânăriei (practic din afara ZACA) și fac dreapta pe bd. Dimitrie Cantemir nu sunt avertizați nicăieri de prelungirea „artificială” făcută zonei ZACA - se trezesc pur și simplu în ZACA fără să fie cazul.Piața Victoriei este una din delimitările impuse de HCGMB 539 în proiectul Oxigen.Cu toate acestea, PMB a montat camere video pentru înregistrarea mașinilor deasupra bulevardului Aviatorilor, la intrarea în Piața Victoriei. Asta deși zona ZACA (conform HCGMB 539 și a panourilor din teren) începe abia la intarea pe Calea Victoriei sau bd. Lascăr Catargiu.Mașinile care trec pe sub camerele video montate au mai multe opțiuni la dispoziție pentru a nu intra în zona ZACA.Un alt aspect controversat îl regăsim pe site-ul oficial al Administrației Străzilor. Acolo, la secțiunea „Vinieta Oxigen”, este reprodusă definiția ZACA conform HGCGMB 539/2019, dar este publicată și captură de ecran cu o hartă ilustrativă care, pe lângă faptul că este de o rezoluție foarte redusă, poate induce în eroare.Mai exact, conform hărții de pe site-ul PMB și a zonelor reprezentate colorat pe ea, utilizatorul poate fi indus în eroare că ZACA este de fapt mult mai mare decât este ea în realitate - vezi comparația foto de mai jos.---Șoferii care nu au vinieta corespunzătoare, sau care intră în zona interzisă, vor fi sancționați cu amenzi de la 1.500 la 2.000 de lei. Aplicarea sancțiunilor va fi făcută atât de polițiști și polițiști locali, cât și de ”împuterniciți ai primarului general”.Tabel tarife:Următoarele categorii de autovehicule sunt exceptate: