Ecopolis a dat în judecată Primăria Capitalei deoarece instituția nu asigură un aer curat pentru cetățenii Capitalei

Cum fundamentează Ecopolis acțiunea în instanță





"Statul Român are obligația de a-și proteja cetățenii. Această obligație a fost încălcată de Primăria Generală a Bucureștiului, iar locuitorii orașului suferă consecințele provocate de calitatea proastă a aerului pe care îl respirăm. Pentru informarea corectă și independentă cu privire la nivelul de poluare a aerului din București, Ecopolis a realizat platforma www.aerlive.ro, iar pentru responsabilizarea Primăriei considerăm necesară acțiunea în instanță”, a declarat Oana Neneciu, director executiv Ecopolis.În prezent poluarea aerului este o urgență pentru sănătatea publică, spun reprezentanții Ecopolis.”Ea este responsabilă pentru peste 27.000 de decese premature în România în fiecare an și pentru probleme pulmonare și cardiace cronice care afectează în mod special copiii. Autoritățile nu reușesc să protejeze cetățenii, astfel încât Ecopolis consideră că trebuie luate măsuri judiciare pentru a asigura un mediu curat pentru cetățenii Capitalei”, se arată în comunicatul ONG-ului.”Conform legislației în vigoare, Primăria Capitalei este responsabilă de pregătirea și adoptarea planurilor de calitate a aerului pentru regiunea capitalei. Acțiunea în justiție vizează PICA în conținutul său, și nu doar cerințe formale. O analiză profundă, efectuată de Ecopolis, a arătat că aproape toate măsurile propuse în PICA nu respectă cerințele legale de a fi cuantificabile și eficiente în soluționarea problemelor specifice. Ele sunt atât de evazive încât este imposibil de a le fi evaluat impactul. Consecutiv, conținutul Planului nu își atinge obiectivul, iar Primăria trebuie să îmbunătățească PICA pentru a îndeplini cerințele legale prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător – care transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa. Anexele Directivei stabilesc nivelurile maxime ale anumitor poluanți. Limitele pentru PM10 și NO2 au intrat în vigoare în 2005 și 2010, respectiv, dar au fost apoi depășite în mod constant în România. În ciuda acestui fapt, Guvernul Român și autoritățile locale nu au reușit să adopte măsuri adecvate pentru protejarea sănătății cetățenilor. Depășirile se înregistrează la particule (PM10 și PM2,5) și dioxid de azot (NO2), ambele fiind dăunătoare sănătății umane. În acest sens, Comisia Europeană a pornit o acțiune de infringement împotriva României”, se arată în comunicatul de presă.“Nu există derogări de la Directiva privind calitatea aerului. România, stat membru al Uniunii Europene, e obligată să mențină poluarea aerului sub limitele impuse de legea europeană. Dar Planul Integrat privind Calitatea Aerului (PICA) pentru București este inadecvat și nu duce spre nicio ameliorare. El trebuie modificat”, a declarat avocatul ClientEarth, Agniezska Warso-Buchanan.ClientEarth este o organizație caritabilă de dreptul mediului, cu birouri la Londra, Bruxelles, Varșovia, Berlin și Beijing. A fost fondată în 2008 de James Thornton.Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis este o organizație de mediu preocupată de problema poluării urbane de peste 10 ani2Celsius este o organizație înregistrată în România de advocacy și de cercetare centrată pe schimbări climatice și impactul lor în Europa Centrală și de Est.