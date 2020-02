Firea, atac la Orban pe tema centurii Capitalei: „Șeful de la CNAIR e tot de la PNL” / În realitate directorul actual al CNAIR a fost numit în timpul mandatului lui Răzvan Cuc (PSD)

"Tot în conferinţa de alegeri de ieri premierul demis pentru incompetenţă m-a certat pentru că nu am făcut o centură verde a Capitalei. Îl informez pe premierul demis pentru incompetenţă că centura verde a Capitalei nu poate să fie construită de Gabriela Firea la Primăria Capitalei şi că eu nu sunt şefa CNAIR, nu conduc Ministerul Transporturilor, îl informez respectuos că Ministerul Transporturilor este condus de un membru PNL iar şeful de la CNAIR e tot de la PNL”, a spus Firea duminică.În realitate, Directorul CNAIR, Sorin Scarlat, a fost numit în funcție în iulie 2019 , sub Guvernul Dăncilă. La acel moment șefia Ministerului Transporturilor era la Răzvan Cuc, deputat PSD.Premierul desemnat Ludovi Orban a declarat sâmbătă că toată lumea ştie că Bucureştiul are nevoie de centura verde care să împiedice pătrunderea în Bucureşti a prafului Bărăganului."Asta este stavila de care are nevoie Bucureştiul şi care trebuie realizată de viitoarea administraţie a PNL în parteneriat cu Guvernul pentru a opri această poluare nocivă cu praf care afectează viaţa de zi cu zi a bucureştenilor. Toată lumea ştie ca Bucureştiul are nevoie şi de lărgirea la 4 benzi a centurii şi de autostrada de centură şi noi trebuie să ne asumăm acest obiectiv în următorii 4 ani de zile ca administraţia Bucureştiului împreună cu Guvernul să finalizeze şi autostrada de centură şi lărgirea la 4 benzi a centurii", a adăugat Orban.