Un cartier de blocuri de 7 și 5 etaje ar putea apărea printre casele din zona protejată Vatra Luminoasă, pe terenul fostei fabrici Zefirul, potrivit unui plan urbanistic zonal avizat de Primăria Capitalei și care este postat în dezbatere publică, înainte de a fi supus la vot în Consiliul General. Ansamblul va adăposti locuințe, servicii și spații comerciale.







Terenul pe care ar urma să se construiască blocurile se află pe Șoseaua Iancului nr. 90 și are o suprafață de circa 21.977 mp. Beneficiarul este Total Fidelity, iar proiectant Urban Artgrid.Zona protejată Vatra Luminoasă are grad maxim de protecție. ”Se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică; sunt permise intervenții care conservă și potențează valorile existente”, se arată în PUZ-ul zonei protejate.Locuitorii din zonă cer Primăriei Capitalei și consilierilor generali să nu aprobe proiectul.”Proiectul imobiliar propus [1] încalcă regimul de înălțime al zonei: maxim 10 m conform prevederilor descrierii Zonelor Protejate emise chiar de Consiliul General al Municipiului București [2]. Proiectul încalcă legea și calcă peste dorințele persoanelor care locuiesc în zonă. Construcția acestui bloc are o serie de efecte negative. Pentru locuitorii învecinați înseamnă scăderea dramatică a gradul de însorire al locuințelor proprii. Pentru vecinii din cartier, acest bloc înseamnă o aglomerare sporită a traficului în zonă, trafic deja crescut din cauza proximității cu Mega Mall și Arena Națională. Lipsa locurilor de parcare va fi și mai acută, ceea ce va duce la aglomerarea cu mașini parcate a tuturor trotuarelor din zonă. Siguranța pietonilor va scădea, aceștia fiind forțați să ocolească pe carosabil mașinile parcate pe trotuare. Cantitatea de praf și nivelul poluării fonice vor crește considerabil peste limitele admise, așa cum s-a întâmplat în timpul lucrărilor de demolare a fostei fabrici ZEFIRUL, din cauza neglijenței și nepăsării operatorului economic”, se arată într-o petiție online semnată de 570 de oameni. Fabrica de textile Zefirul a fost demolată la sfârşitul lui 2017. În 2012, proprietarii au cerut Consiliului General să aprobe acolo construirea unui ansamblu de blocuri care cuprindea clădiri de locuințe cu înălțimea maximă de 9 etaje și o clădire de birouri de 53 m (D+P+14), dar proiectul nu a fost aprobat, iar apoi s-a modificat Legea urbanismului, iar condițiile de construire în zonele protejate au fost înăsprite.