Proiectul de reamenajare a Parcului Grădina Icoanei, monument istoric, contestat de societatea civilă și de peisagiști

”Domnule viceprimar Dan Cristian Popescu, locuitorii din District 40 - Cartierul Icoanei, o serie de specialiști și mai multe organizații vă solicită să susțineți organizarea unei DEZBATERI PUBLICE pe subiectul Restaurării Grădinii Icoanei, monument istoric, grădină reper a Bucureștiului istoric. Vă rog să deschideți cât mai repede dialogul cu noi! Nu repetați greșelile altor primari care au distrus sistematic peisajul cultural al Bucureștiului! În primul rând, fiind monument istoric, un proiect de intervenție nu se poate face fără o dezbatere publică. În al doilea rând, lucrările din 2008 nu au fost niciodată finalizate. Iar parcul nu a avut parte de întreținere. Proiectul din 2008 a fost realizat de Nicolas Triboi și era foarte fain, gândit bine, pe baza unui studiu istoric. Pavarea parcului, amplasarea de fântâni, plantarea de arbori exotici distrug o grădină istorică din centrul Bucureștiului. Refacerea țarcului de câini, refăcut în toamna asta, înlocuirea stâlpilor de iluminat, înlocuiți toamna asta, e clar o chestiune total inutilă”, a postat pe pagină de Facebook Edmond Niculușcă, directorul ARCEN.







Și Dan Bărbulescu, directorul Asociației Parcul Natural Văcărești, susține organizarea unei dezbateri înainte de începerea lucrărilor.







”Primăria Sectorului 2 a anunțat că se apucă de treabă la Grădina Icoanei. Pune biscuiți, reface locurile de joacă, bagă rulouri de gazon și irigații. Și mai plantează ceva pomi. Eventual niște platani. Că să iasă frumos acolo, în centru, că prea se făcea de râs cu sărăciile alea de alei cu nisip. În plus, au ruginit și mașinuțele în care se dau copiii și trebuie aduse altele noi. Contractul de proiectare și execuție s-a semnat deja pe 31 decembrie. Oamenii de la primărie nu înțeleg că un parc nu este doar un spațiu verde care trebuie udat, măturat și pus biscuiți în formă de romb. Un parc, mai ales de factura Grădinii Icoanei - monument istoric, are nevoie de îngrijiri speciale. Îngrijiri care se prescriu constant (și se aplică permanent) și pe care le decid doctorii parcurilor. Zona Icoanei este, pe de altă parte, una dintre cele mai active zone din București din punctul de vedere al inițiativelor comunitare. Organizația ARCEN, District 40, Rezidența BRD Scena9 sunt doar câteva dintre excelentele inițiativele care se manifestă în zonă. În acest context, să ignori acești actori locali și să dai drumul unui proiect care poate distruge una dintre cele mai frumoase grădini publice din București, mi se pare nu doar o prostie ci și o mare ticăloșie”, a scris acesta pe pagina de Facebook.







”În 2007, am proiectat alei din nisip stabilizat pentru Grădina Icoanei, conform studiului istoric care menționa foarte clar "interzicerea utilizării pavajelor autoblocante din beton", și recomanda folosirea unor materiale ecologice de tip "pământ bătătorit". Majoritatea grădinilor istorice erau amenajate cu pietriș sau nisip, nu cu pavele. În 2008 am reușit să validăm alei cu borduri din piatră naturale și nisip de concasare (nu de plajă cum s-a pus ulterior). Am găsit un nisip elegant cu o culoarea foarte plăcută, de concasare, care nu făcea nici praf nici noroi. Aleile trebuia să fie realizate conform secțiunii din proiect, cu apele care să scurg în zonele verzi. Nu au fost finalizate niciodată, nisipul a rămas mai jos decât bordurile.... trebuia rezolvat la întreținere. Din păcat întreținerea nu a fost realizată cum trebuie și s-a adăugat puțin nisip de plajă...rotund, care nu se compactează și face praf. Dar și așa era mai bine decât sinistrele alei din grădina Ioanid cu pavaj de beton. Nisipul de la Icoanei era unicat ... era supraviețuitor armatelor igieniste de asfaltare corupte. Dispariția nisipul "stabilizat" de la Icoanei ar fi o mare pierdere artistică pentru România, ar fi un prejudiciu pentru toate zonele verzi din țară. O grădina se întreține cu echipe de grădinari, de peisagiști, nu cu drumari și pușcăriași”, a scris peisagistul pe pagina de Facebook.









Peisagistă Diana Culescu a făcut un video în care prezintă cum arată parcul în prezent și de ce proiectul de reamenajare a parcului, din 2008, a fost executat prost. Această a prezentat și imagini din alte parcuri monument istoric din Europa și cum sunt amenajate acestea.







Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, a postat pe o rețea de socializare că va organiza o dezbatere publică pe această temă miercuri seara.







HotNews.ro a scris săptămâna trecută că Primăria Sectorului 2, prin Administrația Domeniului Public Sector 2, va reamenaja Parcul Grădina Icoanei, monument istoric. Contractul de execuție a lucrărilor a fost atribuit firmei GARDEN CENTER GRUP, la finalul anului trecut, valoarea lucrărilor fiind de circa 2,7 milioane lei fără TVA. Lucrările vizează pavarea aleilor de nisip cu dale, reamenajarea locurilor de joacă și a spațiilor pentru câini, reamenajarea spațiilor verzi cu rulouri de gazon, plantarea mai multor arbori și montarea de mobilier urban.





Concret, proiectul propune reamenajarea aleilor cu pavaj antichizat antica, galben cochilifer, modernizarea țarcurilor de câini, modernizarea fântânii arteziene din parc și montarea unei fântâni noi. În memoriul justificativ se arată că se dorește plantarea a 14 arbuști rășinoși, 64 arbuști foioși, 681 plante perene, 3208 mp gazon, 1154 ml de borduri, 64 bănci de odihnă, 15 stâlpi de iluminat, 35 coșuri de gunoi și 2.900 mp de pavaj.





Parcul are o suprafață de circa 9.000 mp. În documentația aferentă achiziției publice, reprezentanții ADP susțin că spațiul verde are mai multe probleme.





Cunoscutul peisagist Nicolas Triboi, cel care a elaborat în 2008 proiectul pentru reamenajarea parcului, un proiect apreciat la vremea respectivă, dar executat prost, este de părere că dispariția nisipului "stabilizat" de pe aleile din parc ar fi o mare pierdere.”Intrarea principală este total destructurată de detalii fără valoare estetică, care cuprind diverse elemente de mobilier și de semnaletică prost amplasate care nu conduc spre o percepție bună a grădinii. Aleile din nisip nu corespund standardelor, îngreunează accesul părinților cu copii mici (cărucioare, trotinete, etc.), nisipul pe perioada verii, prin întreținere curentă, ridică particule de praf, care inhalate de cetățeni sau copii pot conduce la grave probleme respiratorii, etc. Țarcurile de câini sunt într-un stadiu avansat de degradare, datorită utilizării necorespunzătoare, regăsindu-se periodic deșeuri depozitate de către cetățeni rău intenționați”, se arată în document.Termenul de execuție a lucrărilor este de 12 luni din care două luni proiectare.Parcul Grădina Icoanei se află în centrul Bucureștiului, în apropiere de Bulevardul Magheru. Parcul a fost inaugurat în 1873. Înainte acolo se afla „Balta Bulindroiului”, asanată în 1870, și pârâul Bucureștioara. Parcul a fost amenajat după planurile horticultorului Louis Leyvraz.La intrarea în parc se găsește Monumentul lui G. C. Cantacuzino, om politic liberal, realizat de sculptorul Ernest Henri Dubois (1863 – 1931) în 1904, înscris în lista monumentelor istorice din sectorul 2.