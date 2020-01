Reacție nervoasă a lui Firea după acuzațiile ministrului Finanțelor: „Va fi cutremur politic”

„Da, recunosc: am alocat resurse cu nemiluita pentru spitale, cumpărarea de noi autobuze, ambulanțe, lărgirea de artere, modernizarea țevilor de termoficare, consolidarea clădirilor cu bulină, sprijin financiar pentru persoane cu dizabilități, femei însărcinate, nou nascuți, familii monoparentale, tratamente FIV - proiecte în premieră -, recuperarea parcurilor, a spațiilor verzi, plus subvențiile la transport și energie termica etc. Si da, am tăiat robinetul firmelor căpușă abonate ani de-a rândul la bugetul Capitalei - cele mai multe ale unor membri sau/si simpatizanti/ sponsori ai PDL-PNL. De asta țipă toți acum, în campanie! Vor din nou unul de-al lor la Primarie, să faca ce știu ei mai bine! Mult pentru afacerile lor, puțin pentru cetățeni!”, a scris Firea pe Facebook. Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a acuzat-o pe Gabriela Firea că a folosit bugetul Primăriei Capitalei în scop electoral , susținând că majoritatea cheltuielilor sunt pentru personal, iar primarul a îndatorat Bucureștiul pentru 20 de ani contractând un împrumut pentru subvențiile la energie termică, deși pentru plata unor sume pe care le primeste de la bugetul de stat.