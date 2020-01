Zeci de arbori din Pădurea Băneasa au fost puși la pământ de la începutul anului

”Ieri am fost în Pădurea Băneasa și am asistat la o adevărată demonstrație de inconștiență. În timp ce valorile de poluare depășesc cote incredibile, Romsilva aprobă lucrări de "rărire" în pădurea Băneasa. Ieri erau 8-10 tractoare și 7-8 lucrători cu drujbe. Atât cât am apucat să parcurg parcelele aflate în exploatare, pot spune fără să exagerez că erau deja tăiați peste 1000 de copaci. Nu sunt specialist dar consider că "rărirea" trebuie să aibă ca obiectiv în principal arborii uscați, bolnavi... dar din imagini o să constatați că mulți dintre cei tăiați sunt sănătoși și tineri. Priviți crucile albe desenate pe copaci, Pădurea Băneasa se transformă într-un cimitir, al invonstientei noastre”, a postat pe pagina de Facebook vicepreședintele USR București, Florin Cobzac.