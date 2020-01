Cluj-Napoca: Sute de oameni, la coadă la Primărie, la -7 grade Celsius, pentru locuri de parcare

Sute de persoane au stat, luni dimineață, la -7 grade, la coadă la Primăria Cluj-Napoca și la primăriile de cartier pentru depunerea cererilor în vederea obținerii unui loc de parcare. Oamenii sunt nemulțumiți că autoritățile nu găsesc o soluție adecvată secolului al XXI-lea pentru preluarea actelor, transmite Mediafax.





Oamenii s-au așezat la coadă la Centrul de Informare pentru Cetățeni (CIC) al Primăriei Cluj-Napoca din centrul orașului, luni, încă de la primele ore ale dimineții, pe un ger de -7 grade, deși programul cu publicul începea la ora 8.00, pentru a-și depune cererile în vederea obținerii unui loc de parcare.





„Am venit după ora 6,30, anul trecut a venit fiul meu și nu am prins loc de parcare, acum am venit eu că sunt pensionar și îmi amintesc cum stăteam la coadă și pe vremea lui Ceaușescu, pot spune că am antrenament. Totuși, nu este normal să stăm atâția oameni în frig ore întregi, Primăria ar trebui să găsească o soluție. Suntem, totuși, în secolul al XXI-lea și locuim, așa ni se tot spune, într-un oraș smart”, a spus Dan, un locuitor al cartierului Mănăștur.





Primăria Cluj-Napoca oferă și posibilitatea depunerii online a cererilor pentru parcare pe site-ul instituției, dar nu toți cei care au nevoie de parcări au acasă calculatoare sau știu să le folosească.





„Trebuie o soluție și pentru noi, ăștia mai în vârstă, să nu stăm la coadă, că e penibil. Nu știu care e soluția, dar să o găsească cei din Primărie, că ei sunt minți luminate. Dacă unul dintre ei ar avea nevoie de un loc de parcare, i-ar conveni să stea la coadă la fel ca noi? Să se pună în pielea noastră”, a comentat un alt clujean aflat la coadă.





Șeful Biroului Mass-Media din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, Iulia Perșa, a declarat corespondentului MEDIAFAX că luni este prima zi din an când s-au deschis ghișeele Primăriei pentru depunerea cererilor în vederea obținerii unui loc de parcare.





„Regulamentul de parcare al Primăriei se bazează pe principiul primul venit, primul servit, prin urmare oamenii s-au pus la coadă de la primele ore ale dimineții pentru a fi siguri că vor obține locul de parcare dorit într-o anumită zonă a orașului”, a spus Perșa.





Aceasta a precizat că persoanele care stau la cozi sunt cele care nu dețin loc de parcare și care depun cereri pentru a obține unul în cazul în care cei care au abonamente de parcare nu le achită până la 31 martie.





„Locurile de parcare pentru care se depun acum cereri se vor distribui după 31 martie, în funcție de câte rămân disponibile. De asemenea, mai intră în discuție și locurile de parcare nou înființate, în urma reorganizării circulației rutiere pe anumite străzi din municipiu”, a explicat Iulia Perșa.





Funcționarii Primăriei Cluj-Napoca au procesat, luni dimineață, în 32 de minute, 831 de cereri de locuri de parcare, din care peste 300 au fost online, restul fiind depuse de oameni care au stat la coadă la Primăria Cluj-Napoca și la primăriile de cartier.