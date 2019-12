​FOTO-VIDEO Bilanțul marilor lucrări de infrastructură rutieră din București. Ce a promis Gabriela Firea și ce a realizat

Lărgirea străzii Fabrica de Glucoză





În urmă cu câteva zile, Primăria Capitalei a deschis circulației cele două benzi nou făcute din strada Fabrica de Glucoză, iar cele două benzi vechi, pe care se circula înainte, au fost închise pentru lucrările de modernizare. Lucrarea este finalizată în proporție de 70%, practic ce a fost mai greu fiind deja făcut, respectiv modernizarea rețelelor de utilități, zidul de sprijin din partea dreaptă cum mergi spre A3, și primele două benzi de circulație, care s-au făcut practic de la zero. În perioada următoare se va scoate asfaltul de pe cele două benzi vechi, se va reface patul drumului și se va asfalta. Primarul Gabriela Firea promite că lucrările se vor finaliza în primăvară.













”De acum, constructorul se mută cu utilajele pe bucata veche a șoselei pentru decopertări, reconstrucția trotuarelor și turnarea noilor straturi de asfalt. Astfel, în funcție de condițiile meteorologice, lucrarea se poate finaliza în primăvară. Ultimul strat de asfalt, cel de uzură, va fi turnat la final, pe întreaga șosea. Pentru acest proiect, au fost realizate relocări complete ale rețelelor de apă, canalizare, gaze naturale și electricitate. De asemenea, a fost proiectată o variantă mai ușoară de ieșire a bucureștenilor care locuiesc în zona Intrarea Chefalului”, a anunțat primarul Gabriela Firea în urmă cu câteva zile pe pagina de Facebook.















Termenul inițial de finalizare a lucrării, potrivit contractului dintre Primăria Capitalei și constructor, era finalul acestui an. Marius Coaje, consilierul primarului Gabriela Firea pe probleme de infrastructură, explica în luna octombrie pentru HotNews.ro cauzele întârzierii: traficul nu a fost închis de tot, pentru o anumită zonă a fost nevoie de refacerea proiectului tehnic iar unul dintre constructori a intrat în insolvență.

Citește aici mai mult.







Chiar și așa, aceasta este prima lucrare începută de Primăria Capitalei în ultimii 10 ani care va fi terminată cu o întârziere rezonabilă, de câteva luni. De exemplu, Pasajele de la Ciurel și Nicolae Grigorescu au o întârziere de 6 ani, respectiv 8 ani.







Costul lucrării se ridică la 173 milioane lei, incluzând exproprierile. Proiectul noii șosele presupune lărgirea la 4 benzi, două pentru fiecare sens de circulație, a arterei de 1,8 km lungime, între Șoseaua Petricani – Nod A3 și Calea Floreasca. Fiecare bandă va avea 3,5 metri lățime, iar trotuarele vor include și o pistă pentru bicicliști cu o lățime de 1,5 metri pentru fiecare sens.





Intersecțiile pe care Șoseaua Fabrica de Glucoză le traversează vor fi reconfigurate și va fi realizată racordarea la sensul giratoriu din zona Autostrăzii A3. De asemenea, vor fi amenajate noi spații verzi, iar iluminatul stradal va fi modernizat.





Proiectul prevede și amenajarea de parcări, a două drumuri colectoare și semaforizare pe anumite segmente.





Pasajul este finalizat în proporție de 90%. Corpul podului a fost finalizat, hobanele au fost puse și tensionate, iar prezent se lucrează la rampe. Rampa dinspre Dâmbovița spre Șoseaua Virtuții aproape a fost finalizată, la fel și cele dinspre Lacul Morii, și cea de urcare dinspre Virtuții spre Splaiul Independenței . În stadiu incipient este rampa de coborâre de pe pasaj pe Splaiul Independenței. Aflată luni într-o vizită pe șantier, primarul Gabriela Firea a declarat că pasajul va fi gata în aprilie 2020 și că deja au început testele de siguranță a podului.















”În primăvara anului viitor, bucureștenii vor putea circula pe Podul Ciurel, un obiectiv de investiții extrem de important pentru fluidizarea traficului din Capitală. Astăzi au început primele teste statice si dinamice la structura de rezistență a podului, în conformitate cu legislația in vigoare. Acestea vor fi transmise spre analiza către proiectant și expert urmând ca, în perioada următoare, să primim rezultatele și să realizăm o nouă serie de teste. Reamintesc faptul că acest proiect, inițiat în urmă cu 12 ani, a fost preluat cu un grafic de execuție de doar 10 %, iar în prezent, nodul Virtuții, componentă a acestei investiții, este realizat în proporție de 90%”, a anunțat Gabriela Firea pe pagina de Facebook.













În ceea ce privește cea de-a doua etapă, Nod Virtuții-Uverturii, Gabriela Firea a anunțat că a dat ordinul de începere a proiectării, iar în prezent se lucrează la elaborarea proiectului tehnic. Pentru exproprierile necesare în această etapă este nevoie de 47 milioane lei și se așteaptă bugetul pe 2020.







Promisiuni nerespectate și cifre greșite





Primarul Gabriela Firea spune că atunci când a preluat lucrarea, aceasta era la 13%. Potrivit primarului Gabriela Firea, motivele blocajului au fost următoarele, nu s-au făcut plăți către constructor, nu au fost mutate rețelele edilitare iar descărcarea arheologică a durat foarte mult.





Pasajul Nicolae Grigorescu









”S-au apucat de treabă în octombrie, noi le-am și dat banii înainte. Enel a finalizat lucrarea. Mai trebuie să termine și cei de la Transelectrica. Am avut promisiune că vor termina până la finalul anului, acest lucru nu s-a întâmplat. Termenul lor contractual este luna martie 2020. După ce termină ei, noi în două luni putem termina pasajul. Practic este făcut tot, mai puțin acea jumătate de rampă. Venim cu umplutura, facem parapetul și turnăm asfaltul”, a explicat pentru HotNews.ro Marius Coaje, consilierul pe probleme de infrastructură al primarului Gabriela Firea.























În ceea ce privește etapa a doua, a proiectului, de lărgire a străzii Iuliu Hațeganu, până la Șoseaua Vitan Bârzești, studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și culoarul de exproprieri sunt aprobate. ”Când MAPN-ul ne transferă terenul din administrarea lor, noi avem proiectul tehnic finalizat, ne putem apuca de lucrări”, a explicat Coaje. Noua arteră va avea o lungime de 1,3 km, 6 benzi și 3 stații de autobuz. Lucrările se estimează că vor costa 63 milioane lei.







Pasajul Nicolae Grigorescu este finalizat în proporție de peste 90% încă din 2018. Circulația pe sub pod a fost deschisă în 2019.







Pasajul face parte din străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu care constă în lărgirea B-dului Nicolae Grigorescu la trei benzi pe sens, realizarea unui scuar median de 7-12 metri și lărgirea trotuarelor la 5 metri, construirea unui pasaj peste Dâmbovița.







Lucrări începute în 2019





Parcarea Park&Ride de la capătul Șoselei Pantelimon





Primarul general, Gabriela Firea, a semnat în luna august contractul pentru execuția parcării supraterane park&ride de 500 de locuri la intersecția Pantelimon-Vergului, valoarea investiției fiind de aproximativ 21 milioane de euro. Lucrările au început în această toamnă, având termen de finalizare 12 luni.











Proiectul prevede realizarea unui nod intermodal cu bucla întoarcere tramvai, peroane, sală așteptare, zona food, zona maxi taxi, culoar pana la viitoarea stație de metrou și pasaj pietonal care va înlocui trecerile de pietoni. În plus, cu acești bani se va construi și o parcare subterană de 171 de locuri în zona școlii 46.





Până la finalul acestui an s-a făcut o parte din structura de rezistență a facilității, proiectul fiind la circa 15%.













”S-a făcut o parte din structura de rezistență, cuzineții, practic structura de rezistență pe care va fi turnată placa pe care se așează structura metalică. Suntem la 15%. Avem structura metalică cumpărată, materialele cumpărate, termenul de finalizare a lucrării este august 2020”, a explicat Marius Coaje, consilierul pe probleme de infrastructură al primarului Gabriela Firea.



Simulare cum va arăta parcarea park&ride de la capătul Șoselei Pantelimon; Foto: PMB















Pasaj Doamna Ghica





Primăria Capitalei a început lucrările la pasajul suprateran de la Doamna Ghica în luna septembrie, cu devierea rețelelor de utilități. Până la finalul anului s-a lucrat în principal la acest lucru.







”Am făcut zidurile sprijin stânga dreapta, am lucrat la devierea și modernizarea rețelelor RADET, ENEL, iluminat public. De devierea rețelelor de gaz s-a ocupat Distrigaz, iar pe cele de apă-canal le va face Apa Nova prin programul Bucur. Încă nu s-a dat autorizația de construire pentru pasaj, suntem în procedură de obținere a avizelor. Cred că undeva prin ianuarie terminăm. Cred că în aprilie pilele și culeile ies din pământ, iar dacă merg bine lucrurile, la finalul anului viitor pasajul va fi gata”, a explicat Marius Coaje, consilierul primarului Gabriela Firea pe probleme de infrastructură.







Pasajul va fi făcut peste Șoseaua Colentina și va avea două benzi pe sens, valoarea lucrărilor fiind de circa 28 milioane de euro. Indicatorii tehnico-economici, aprobați în luna ianuarie, în acest an, au stabilit că acesta va avea circa 200 de metri lungime și 16,5 metri lățime. Lucrările sunt executate de Trustul de Clădiri Metropolitane București, contractul fiind dat companiei municipale pe 16 mai 2019.













Simulare cum va arăta pasajul

În septembrie, municipalitatea a dat autorizație pentru relocarea și modernizarea rețelelor edilitare din zonă. Tot în această toamnă, Consiliul General, la propunerea primarului Gabriela Firea, a aprobat o hotărâre prin care nu mai este nevoie de Plan Urbanistic Zonal pentru proiectele publice care figurează deja în Planul Urbanistic General. Astfel, Primăria Capitalei poate emite în orice moment autorizația de construire pentru pasaj, după obținerea avizelor necesare. Cel mai probabil acest lucru se va întâmpla în primăvară, când vor începe efectiv lucrările de construcție. Termenul de finalizare este de 12 luni de la data începerii. Deși decizia este una controversată, deoarece practic scurtează foarte mult timpul de reacție în cazul unor proiecte nocive pentru oraș, dacă lucrurile sunt în ordine, poate ajuta la finalizarea într-un termen mai scurt a lucrărilor. Elaborarea și aprobarea unui PUZ poate dura 1/2 ani.





Lărgirea străzii Prelungirea Ghencea





Lucrările pentru supralărgirea bulevardului Prelungirea Ghencea din Capitală au început în luna septembrie, cu demolarea imobilelor de pe partea stângă cum mergi spre Șoseaua de Centură, pe segmentul dingtre strada Brașov și Râul Doamnei.















”Până acum am făcut exproprierile, demolările, am curățat amplasamentul și am făcut zidul de sprijin pentru viitoarea linie de tramvai. Am făcut săpăturile pentru rețeaua de apă și canal. În bugetul pe anul 2020 punem bani pentru exproprieri pe tronsonul Râul Doamnei - Valea Oltului și ne apucăm de treabă și acolo, până ajungem la strada Mărăcineni”, a explicat Marius Coaje, consilierul primarului Gabriela Firea pe probleme de infrastructură.













Potrivit proiectului, noua arteră va avea aproximativ 6 km, cale dublă de tramvai, 2 benzi de circulație pe sens, pistă de biciclete, trotuare și spații verzi între acestea și partea carosabilă. Totodată, se va mai realiza un nod intermodal (tramvai 41, autobuze și microbuze ale liniilor preorășenești) precum și o parcare de tip Park&Ride cu o capacitate de 300 de locuri, ce poate fi extinsă, ulterior, până la 500 de locuri.







Proiectul începe pe Bulevardul Ghencea, de la Terminalul Tramvaiului 41, traversează intersecția cu Str. Brașov, se continuă cu Prelungirea Ghencea, se intersectează cu principalele străzi și se termină la intersecția cu Centura Municipiului București, într-un nod intermodal. Toate intersecțiile cu drumurile laterale vor fi reamenajate, iar cele cu străzile Brașov, Valea Oltului și Râul Doamnei vor fi semaforizate.





Lucrarea este realizată de Trustul de Clădiri Metropolitane. Contractul privind supralărgirea bulevardului este în valoare de aproximativ 73,5 milioane euro fără TVA, costul total al proiectului este de aproximativ 122 milioane euro.





Reabilitarea Podului Grant





Primăria Capitalei a început lucrările de consolidare și reabilitare a Podului Grant în luna aprilie 2019.







”Pe toată zona de sub pasaj a fost îndepărtată tencuiala, s-au consolidat pilonii, s-a scos calea de rulare tramvai, s-a spart placa de beton, a fost turnată una nouă, s-au montat traversele, șina, pe calea de rulare s-a frezat până la beton, s-au reparat fisurile și s-a pus asfalt. S-a finalizat și procedura pentru rosturi. Pe la sfârșitul lunii ianuarie, dacă permite vremea, vom pune rosturile, apoi se poate asfalta strada și se pot monta parapeții. Pasajul se va finaliza în primăvară”, a declarat Marius Coaje, consilierul pe probleme de infrastructură a primarului Gabriela Firea.











În prezent se circulă pe pasaj, pe o singură bandă pe sens, iar bretelele sunt închise. Tramvaiul 41 circulă pe pod pe o singură parte, ceea ce generează întârzieri. Pe perioada verii circulația tramvaiului a fost oprită, ceea ce a stârnit nemulțumirea celor care îl foloseau.







